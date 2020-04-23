Как часто нужно дезинфицировать свой смартфон?

До появления коронавируса даже самые чистоплотные из нас не уделяли должного внимания чистоте и дезинфекции окружающих предметов, и даже не задумывались о том, что самым опасным из этих предметов является смартфон. Просто попробуйте воспроизвести в памяти, как много вы взаимодействуете со своим гаджетом: сообщения в мессенджерах, просмотр ленты социальных сетей, чтение новостей, прослушивание музыки и еще много-много других активностей сосредоточено в смартфоне. Мы держим телефон в руках, кладем в сумку, в карман, на различные поверхности, подносим его к лицу.

Почему важно очищать телефон?

Многочисленные исследования подтвердили, что большинство вирусов и бактерий живут на поверхности мобильного телефона от 3 до 10 дней. По статистике мы взаимодействуем со своим гаджетом 12−25 раз каждый час. Во время телефонных разговоров этот "рассадник" микробов находится в непосредственной близости от глаз, носа и рта - самых уязвимых для вирусов частей нашего тела. Звучит все это крайне безрадостно, но выход есть. Конечно, отказаться от мобильной связи мы не можем (да и незачем), а вот ввести в привычку регулярную очистку телефона - вполне.

Как правильно это делать?

Ситуация с очисткой телефона очень похожа на ситуацию с мытьем рук: конечно, абсолютной стерильности вы не добьетесь, но чем чаще вы это делаете, тем лучше. В идеале: раз в 1−2 часа ваш смартфон должен подвергаться чистке (особенно, если вы много с ним взаимодействуете). Ниже вы найдете подробную инструкцию к действию.

Выключите свой смартфон.

Снимите чехол (если он есть). Его тоже необходимо очищать, но отдельно от самого устройства.

Смочите салфетку из микрофибры мыльной водой или специальным средством для очищения техники.

Аккуратно протрите поверхность устройства, не касаясь зарядных портов.

Протрите устройство насухо салфеткой из микрофибры.

Производители телефонов рекомендуют не заниматься самодеятельностью и использовать специализированные средства для очистки электронных устройств, так как они не содержат компонентов, способных навредить технике. Абсолютно чистый неработающий смартфон - явно не то, к чему вы стремитесь. Кроме того, для очистки техники подойдет мыльный раствор или спиртовые салфетки. Следите за тем, чтобы в процессе очистки на телефоне все же не сосредотачивалось много влаги. Даже если он водонепроницаемый, ежедневная "мокрая" чистка ему на пользу явно не пойдет.

Вazaar.ru