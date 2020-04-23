Как часто нужно дезинфицировать свой смартфон?

До появления коронавируса даже самые чистоплотные из нас не уделяли должного внимания чистоте и дезинфекции окружающих предметов, и даже не задумывались о том, что самым опасным из этих предметов является смартфон. Просто попробуйте воспроизвести в памяти, как много вы взаимодействуете со своим гаджетом: сообщения в мессенджерах, просмотр ленты социальных сетей, чтение новостей, прослушивание музыки и еще много-много других активностей сосредоточено в смартфоне. Мы держим телефон в руках, кладем в сумку, в карман, на различные поверхности, подносим его к лицу.
Почему важно очищать телефон?
Многочисленные исследования подтвердили, что большинство вирусов и бактерий живут на поверхности мобильного телефона от 3 до 10 дней. По статистике мы взаимодействуем со своим гаджетом 12−25 раз каждый час. Во время телефонных разговоров этот "рассадник" микробов находится в непосредственной близости от глаз, носа и рта - самых уязвимых для вирусов частей нашего тела. Звучит все это крайне безрадостно, но выход есть. Конечно, отказаться от мобильной связи мы не можем (да и незачем), а вот ввести в привычку регулярную очистку телефона - вполне.
Как правильно это делать?
Ситуация с очисткой телефона очень похожа на ситуацию с мытьем рук: конечно, абсолютной стерильности вы не добьетесь, но чем чаще вы это делаете, тем лучше. В идеале: раз в 1−2 часа ваш смартфон должен подвергаться чистке (особенно, если вы много с ним взаимодействуете). Ниже вы найдете подробную инструкцию к действию.
- Выключите свой смартфон.
- Снимите чехол (если он есть). Его тоже необходимо очищать, но отдельно от самого устройства.
- Смочите салфетку из микрофибры мыльной водой или специальным средством для очищения техники.
- Аккуратно протрите поверхность устройства, не касаясь зарядных портов.
- Протрите устройство насухо салфеткой из микрофибры.
Производители телефонов рекомендуют не заниматься самодеятельностью и использовать специализированные средства для очистки электронных устройств, так как они не содержат компонентов, способных навредить технике. Абсолютно чистый неработающий смартфон - явно не то, к чему вы стремитесь. Кроме того, для очистки техники подойдет мыльный раствор или спиртовые салфетки. Следите за тем, чтобы в процессе очистки на телефоне все же не сосредотачивалось много влаги. Даже если он водонепроницаемый, ежедневная "мокрая" чистка ему на пользу явно не пойдет.
Вazaar.ru