Как справиться с перепадами настроения в самоизоляции?

Иногда кажется, что погода, курс доллара или пандемия коронавируса управляют нашим настроением намного больше, нежели мы сами. Тогда как управление эмоциями дает много возможностей, например, быть эффективнее во взаимодействии, коммуникации и решении сложных ситуаций на работе и в жизни. В бизнес-среде последние десятилетия идет речь о том, что развитый эмоциональный интеллект (EQ) больше необходим для успеха руководителя, нежели чем IQ (Intelligence Quotient, коэффициент интеллекта).

Стать хозяином своего настроения. С чего начать?

Ларри Сенн предлагает использовать концепцию "Лифт настроения". Сама метафора интуитивно понятна. Представьте, что вы являетесь пассажиром в лифте, который находится регулярно в движении, перемещаясь между этажами. Каждый этаж - ваше настроение. Это движение вверх и вниз по несколько раз в день, каждую неделю, каждый месяц, где перепады настроения - это нормально. В лифте есть панель управления с кнопками, которые помогают отправиться на нужный этаж. Самый верхний - ваше настроение "благодарный", самый нижний - "подавленный". Кстати, не зря практика благодарности, когда ложась спать, вам нужно вспомнить или записать три вещи, за которые вы благодарны, приобретает такую популярность - это помогает нам оставаться на верхних этажах дольше.

В этом лифте вы являетесь активным пассажиром, а не просто катаетесь. Сложные ситуации могут влиять на направление лифта. Но вы можете решить, на какой этаж ваш лифт направится дальше. Автор метафоры говорит, что важно научиться распознавать, когда лифт начал движение на нижние этажи. Ощущения нетерпения и раздражение являются показателем того, что вы едете вниз.

Что дальше?

1. Обращайте внимание, какие ситуации вызывают раздражение. Например, опять закончилась бумага в принтере, моя очередь самая длинная, ужасная пробка на дороге, медленный интернет, перепутали время доставки, кто-то опаздывает на встречу.

Знакомо? Если эти триггеры вовремя не отловить, то можно поехать ниже к тревоге и осуждению. Важно отслеживать ситуации, когда есть риск не справиться, такие ситуации вызывают раздражение, они вызывают дискомфорт. Какие это могут быть типичные ситуации лично для вас? Если вам удалось заметить это раздражение, то в 85% случаях вам удастся изменить ваше настроение и не оказаться в подвале.

2. После распознавания ситуации, нужно остановиться и понять, что вы чувствуете, желательно назвать эмоцию, описать настроение, придать этому состоянию словесную характеристику.

3. После этого можно придумать, что нужно сделать, чтобы помочь лифту не спускаться вниз. Например, сделать небольшой перерыв:

на чай, кофе, воду

позвонить другу, коллеге

немного подышать (практика дыхания)

послушать любимую песню

прочитать страницу книги

посмотреть смешное видео

отжаться или попрыгать (физическая активность)

ваш вариант

4. Далее вернуться к своему состоянию. Почувствовали ли вы себя лучше? Поехал ли ваш лифт к этажу "заинтересованный", "приспосабливающийся" или еще выше на этажи "терпеливый" и "понимающий"? Вспомните о том, какая перед вами стоит задача и вернитесь к делу.

Шаг за шагом станете еще большим хозяином своего настроения, практикуя такой подход.

Bazaar.ru