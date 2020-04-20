20 апреля 2020

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Укладки, которые скроют отросшие корни <span class="color_red">- ФОТО</span>

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16:00

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Укладки, которые скроют отросшие корни - ФОТО
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10:02

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Модель из Казани, вылечившаяся от COVID-19: "Кроме температуры и кашля, появилась адская усталость" - ФОТО

20 апреля 2020 16:00

Укладки, которые скроют отросшие корни - ФОТО

Недели карантина помогли замедлиться и освоить несколько профессий: например, фитнес-инструктора, мастера по маникюру, бровям и стилиста по волосам - кому что, пусть и на любительском уровне, но все же. Поддерживать красоту оказалось немного сложнее, чем казалось вначале, не так ли? Что делать, если отросшие корни волос предательски выдают себя и видны всем вокруг? Можно, конечно, попробовать покрасить их дома, но если все-таки решили дождаться своего мастера, то спрячьте их пока с помощью укладок. Мы подготовили несколько простых вариантов причесок, которые помогут вам отвлечь внимание окружающих от отросших корней и чувствовать себя увереннее. Развивайте в себе навыки стилиста, у вас еще как минимум две недели карантина.

ПОВЯЗКИ

ГЛАДКИЕ УКЛАДКИ

ПЛАТКИ

ЛЕНТЫ

СМЕНА ПРОБОРА

ОБОДКИ

ЗАКОЛКИ

КУДРИ

ВЫСОКИЕ ПУЧКИ

Еlle.ru


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