Как правильно носить маску? - Главные нюансы - ФОТО

Можно сколько угодно спорить об эффективности медицинских масок, однако в период пандемии без них не обойтись. Рассказываем, почему носить маски нужно абсолютно всем и как это делать правильно.

"Функция маски - задерживать капли жидкости, которые образуются при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы - возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", - сообщает Роспотребнадзор. Именно поэтому маски в первую очередь предназначены для тех, кто уже заболел коронавирусом: маска задерживает слюну больного, когда он кашляет или чихает, и таким образом не позволяет вирусу попасть в воздух и заразить окружающих.

Маску следует обязательно носить людям, контактирующим с больными коронавирусом или оказывающим им медицинскую помощь.

Однако не менее важно носить маску и всем здоровым людям. Во-первых, человек может быть переносчиком СOVID-19, не подозревая об этом, - ведь инкубационный период коронавируса длится около двух недель. Во-вторых, маски способны так или иначе защитить человека от попадания вируса в дыхательные пути при посещении публичных мест и пользовании общественным транспортом.

ВАЖНО: Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, поэтому не забывайте часто мыть руки, пользоваться антисептиком, по возможности дезинфицируйте предметы и старайтесь соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы маска оказалась наиболее эффективной, следует придерживаться нескольких важных правил ее использования. Внимательно их изучите!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ

Одноразовые медицинские маски (чаще всего они изготавливаются из трехслойного нетканого материала) нельзя использовать повторно. После использования одноразовую маску следует положить в отдельный пакет, герметично закрыть и уже после этого выбросить в мусорное ведро.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ

Если вы решили использовать многоразовую тканевую маску, помните, что использовать ее повторно можно только после специальной обработки.

"В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна остаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара", - рекомендует Роспотребнадзор.

ВАЖНО: После двух-трех часов постоянного использования любую маску нужно заменить.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ

Делимся рекомендациями ВОЗ

- Перед тем, как надеть маску, обработайте руки антисептиком или вымойте их с мылом.

- Маска должна закрывать нос и рот и плотно, без зазоров, прилегать к лицу.

- Нельзя касаться маски во время ее использования. Если вы все же прикоснулись к маске, обработайте руки антисептиком или вымойте их с мылом.

- В перерывах между ношением маску нельзя опускать на шею или класть в карман.

- Как только маска становится сырой, ее следует заменить на новую.

- Снимать маску нужно, держась за резинки сзади и не прикасаясь к передней части маски. После следует снова обработать руки антисептиком или вымыть их с мылом.

Glamour.ru