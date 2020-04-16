Почему приготовление еды - лучший способ борьбы со стрессом? - ФОТО

Вы заметили, что добрая половина ваших друзей - в инстаграме или фейсбуке - с приходом "эпохи самоизоляции" резко ударилась в кулинарию. Веганское шоколадное печенье, пельмени (простите, равиоли) или хотя бы пасту сейчас не готовит только ну самый ленивый. Оказывается, что повальное увлечение рецептами Джейми Оливера и инста-блогеров - не дань моде, "стадное чувство" или попытка показать окружающим, что "ты - лучший", а нормальная защитная реакция вашего мозга.

Пирожное в микроволновке, фетучини с изысканным трюфелем или домашний борщ - приготовление пищи сообщает нашему мозгу два важных послания: "Я дома в безопасности" и "Лучшее все еще впереди".

Независимо от того, живете ли вы в одиночестве или большой семьей, приготовление пищи создает для нас новый ритм или некий оптимистичный шаблон. Добавление нового вкуса, сочетание цветов, текстур и форм дает нам сигнал о том, что события вокруг нас меняются, трансформируются в более неторопливом и позитивном ключе.

Кроме того, срабатывает флэшбэк. "Запах специй и ванили утешает, и часто они напоминают нам о счастливых временах. Обоняние и соответствующие рецепторы очень тесно связаны с теми областями мозга, которые отвечают за сильные эмоции и память", - говорит доктор Мэри Макнотон-Кассилл, клинический психолог из Техасского университета. На уровне подсознания это возвращает вас в те времена, когда бабушка пекла шарлотку или пончики, вы были беззаботными детьми, а слова "пандемия" и "антисептик" даже не существовали в лексиконе. Разве в детстве после вкусного пирожного кто-нибудь чувствовал уныние?

А еще приготовление еды позволяет нам быть более креативными, особенно если ваша повседневная жизнь никак не связана с творчеством. И, в отличие от живописи, вышивки или литературных изысканий, приготовление еды крайне редко остается незаконченным. Значит, вы можете увидеть и попробовать реальный результат ваших трудов.

Еще один доказанный эффект борьбы со стрессом: приготовление еды во многом сродни медитации. Нет, вы не полностью "очищаете сознание", но уж точно отвлекаетесь. Ваше внимание сосредоточено на определенных продуктах и их обработке, некой "пошаговой инструкции" с четкой последовательностью действий, что естественным образом помогает перешагнуть через беспокойство и преодолеть депрессию, а не погружаться в нее.

Еlle.ru