Почему кожа во время самоизоляции становится хуже?

Вы проводите целый день дома, тщательно ухаживаете за кожей, а на лице один за другим появляются новые прыщи, покраснения, мелкие морщинки и сухость? Вы не одиноки, на подобные проблемы жалуются сотни девушек, особенно в больших городах. Расскажем, что с этим делать.

На самые частые вопросы отвечает Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, автор книг "Бьюти-мифы" и "Наука красоты", создательница бренда Meder Beauty Science.

Почему уже после первой недели самоизоляции стали появляться прыщи - при том, что уход не изменился, наоборот, появилось время все делать по правилам?

Действительно, многие девушки уже в первую неделю локдауна - я сейчас живу в Лондоне, и у нас так называют самоизоляцию - заметили, что кожа стала выглядеть хуже и появились воспаления. Причина - стресс, из-за него повышаются уровень гормона кортизола и чувствительность кожи к андрогенам. То есть в коже фактически запускается классический механизм формирования акне. И неважно, сколько вам лет, - стресс вызывает появление воспалений и на юной, и на возрастной коже.

Кроме того, в состоянии стресса мы неосознанно чаще трогаем лицо. В нынешнем тяжелом эмоциональном состоянии очень многие склонны к бессознательному самоповреждению: люди, например, выдавливают прыщи или царапают лицо, сами того не замечая.

В первую очередь поймите, что в стрессовой ситуации всегда так бывает. Поэтому я советую всем, вне зависимости от типа кожи, перейти на средства ухода для чувствительной кожи.

И самое главное - постарайтесь взять стресс под контроль: медитируйте, дышите, занимайтесь спортом, напоминайте себе о том, что все это пройдет и останется в прошлом, что мы все это переживем. Старайтесь быть к себе добрее и не травмируйте кожу самостоятельно - это основная причина воспалений.

Раньше, когда я на день-два оставалась дома, лицо потом выглядело более отдохнувшим. Что случилось?

Раньше, оставаясь дома, мы чувствовали расслабление, это был такой бонус - время для себя и семьи. Сейчас мы не на каникулах, большинство работают из дома, вся семья переживает, происходят глобальные изменения в жизни. Это нормально, что во время стресса наша кожа выглядит хуже. Кожа и нервная система - близнецы-братья, страдающие в разлуке и обменивающиеся сообщениями, так их описал профессор Лоран Мизери в своей книге о чувствительной коже. И кожа, и нервная система формируются в эмбриональном периоде из одного источника - эктодермы. Они никогда не расстаются. Поэтому все наши переживания отражаются на коже. И то, что сейчас она выглядит хуже, означает, что нам эмоционально плохо. Хотите выглядеть лучше - старайтесь сохранять оптимизм, контролировать стресс, глубоко дышать и быть более позитивными.

Может быть, дело в том, что в городах еще не отключили отопление? Из-за этого может сохнуть кожа?

Слишком сухой воздух - а отопление делает воздух суше - повышает риск обезвоженности кожи. Желательно увлажнять воздух дополнительно. Если у вас нет специального аппарата для увлажнения воздуха, расставьте рядом с батареями емкости с водой. Я вешаю вазочки на батареи и наполняю их водой несколько раз в неделю.

Регулярно открывайте окна и не зажигайте слишком много свечей, они дополнительное загрязняют и сушат воздух.

Любопытный факт - более прохладный воздух не влияет на кожу так негативно. В Британии, например, вообще топят экономно, поэтому здесь с проблемой сухости кожи сталкиваются реже. Тут больше страдают от сухости воздуха из-за использования кондиционеров, но как раз сейчас кожа от них отдыхает, потому что офисы закрыты.

Какие домашние приемы ухода помогут поддержать кожу в период самоизоляции?

Уделяйте себе больше внимания. Тщательно очищайте кожу утром и вечером: даже если вы вообще отказались от макияжа, кожа все равно нуждается в очищении. Замечаю, что многие забывают про него, и это может быть дополнительной причиной появления воспалений. Если вы выходите в общественные места, обязательно умывайтесь, когда возвращаетесь домой. И лучше с очищающим средством - гелем, муссом или кремом, который нужно смывать, а не мицеллярной водой или маслом.

Используйте больше увлажняющих средств с антиоксидантами. Увлажняющие успокаивающие маски делайте через день. Считайте, что это возможность дать коже отдохнуть от ультрафиолета, загрязненного воздуха, кондиционеров и насытить ее необходимыми элементами. Помимо средств для чувствительной кожи, используйте кремы, сыворотки и масла для профилактики старения - стресс вызывает не только воспаления, но и преждевременные морщины. Тут пригодятся средства с коэнзимом Q10 и ниацинамидом.

Как на состояние кожи в самоизоляции влияет питание?

Сейчас не лучшее время садиться на диету и радикально себя ограничивать. Базовые рекомендации - пейте больше воды и зеленого чая, по возможности ешьте овощи и фрукты. И уменьшите потребление всего, что повышает тревожность и может привести к воспалениям кожи, - быстрых углеводов, в первую очередь сладкого и выпечки, кофеина и алкоголя.

Glamour.ru