Как правильно провести время на карантине?

Изоляция, карантин, "удаленка" являются мерами, которые должны предупредить быстрое распространение короновируса. К этим мерам нужно отнестись с пониманием, ведь дело касается нашего с вами здоровья и благополучия наших близких. Можно ли сойти с ума, находясь в своем собственном доме в режиме карантина? Мы подготовили "рабочее руководство" по новой жизни в самоизоляции.

Как говорит российский психолог Ольга Романив, на самом деле, вынужденный карантин может стать невыносимым только в двух случаях.

Если вам скучно наедине с собой - у вас нет увлечений, любимых занятий, вы не умеете читать, думать, не смотрите ТВ, вы живете в глухой деревне, где никто не слышал про интернет. Согласитесь, думающему человеку, у которого есть удаленная работа и/или хобби, всегда есть, чем себя занять. А вопрос общения в наше время легко решается при помощи того же самого интернета - можно позвонить друзьям, родственникам, знакомым по видеосвязи, написать в любом мессенджере, узнать новости, чтобы не чувствовать себя в вакууме.

Если вам нестерпимо скучно со своими домочадцами - такому человеку можно только выразить сочувствие, ведь он живет, по сути, с чужими людьми. Поэтому ему постоянно нужна какая-то движуха, гости, вечеринки, перемещения с места на место и так далее. Кто в этом виноват? Скорее всего, он сам. Потому что нормальному человеку, который любит свою семью, интересно проводить время со своими домочадцами, и ему для этого не нужны катализаторы в виде посторонних/гостей. Его окружают по-настоящему близкие люди, с которыми он на одной волне.

Когда мы живем в режиме дом-работа-дом и большую часть времени проводим как раз вне семьи, нужно пользоваться возможностью сблизиться с детьми, наладить отношения со вторыми половинками. Можно получить удовольствие от совместного просмотра фильмов или сериалов, играть в настольные игры, что-то готовить вместе. Можно придумать массу развлечений, а иногда и уединяться, чтобы почитать, пообщаться с кем-то, просто побыть наедине с собой.

На самом деле, надо брать пример с итальянцев. Они нашли способ развлечения не только для себя и своих семей, но и для своих соседей. Они поют песни вечерами и днем, выходя на балкон. Устраивают дискотеки для соседей, вытаскивая на балкон аппаратуру и включая веселую, танцевальную музыку. Эти песни подхватывают соседи - получается, что поет вся улица. Это так красиво и так воодушевляет!

Люди, несмотря ни на что, остаются верны себе и своим увлечениям. Они поют и тем самым вселяют оптимизм не только в своих соседей, но и в тех, кто видит эти кадры по всему миру. Их пение вызывает улыбку и хорошие эмоции у смотрящих и, конечно же, поднимает настроение тем, кто принимает участие в концерте. Они нашли свой способ не сойти с ума в изоляции, и это свидетельствует о том, что при желании всегда можно найти дело по душе, от которого ты будешь получать удовольствие, даже в самое сложное время.

Пусть ваша самоизоляция станет не только сознательной мерой безопасности, но и возможностью для саморазвития и открытия нового формата развлечений.

#STAYHOME TO-DO LIST

Разобраться в квартире. Рано или поздно человек, "запертый в четырех стенах", начинает задумываться о том, как облагородить пространство вокруг. По мнению большинства психологов, уборка в доме не только помогает избавиться от лишнего хлама, но и от ненужных мыслей в голове.

Физическая активность. Постоянное нахождение дома - вовсе не повод опускать руки и забывать о своем здоровье. Как говорят врачи, физическая активность полезна для сердечной мышцы и снижает риск развития ее заболеваний, помогает укрепить остальные мышцы, кости и иммунитет, сохранить функциональность суставов, контролировать вес, улучшает сон, а также наше психологическое состояние и самооценку. При этом, по выводам медицинских специалистов, максимальную пользу организму приносят именно умеренные нагрузки - прогулки, кардиотренировки или работа по дому.

Утолить духовный голод. Для тех, кто не представляет своей жизни без культурных мероприятий - спектаклей, выставок или концертов - самоизоляция может показаться действительно суровым испытанием. Однако теперь обогатить свой духовный мир можно даже не выходя из дома. На фоне распространения коронавируса по планете, музеи закрыли свои двери, но запустили "онлайн-прогулки".

Устроить киномарафон. Наверняка, у вас в закладках на смартфоне сохранено немало названий фильмов и сериалов, которые вы хотели посмотреть. Лучшего времени, чтобы воплотить эти планы в жизнь представить невозможно. К тому же, многие популярные интернет-платформы "вошли в положение" людей, которые оказались заперты на карантине, и запустили акции невиданной щедрости.

Усовершенствовать свои навыки и заняться самообразованием. Бесплатные доступы к своим курсам открыли многие платформы. Лекции и подкасты посвящены самым разным темам: начиная от полезных лайфхаков по запуску собственного стартапа до гида по современному искусству.

Провести время со своими близкими. Вынужденный карантин может стать отличным поводом, чтобы сблизиться с родными. Ведь в сумасшедшем графике современного мира нам, к сожалению, не так часто удается провести время в их кругу. Устройте пижамную вечеринку с детьми или совместный марафон сериалов от Netflix, займитесь творчеством - наведите уют в доме или удивите друг друга кулинарными экспериментами. Пересмотрите старые семейные фотоальбомы или разберите видеоархивы семейных отпусков.

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