Синдром затворника - Что это такое и к чему он может привести?

Для большинства самоизоляция - временная трудность, пройти которую хочется быстро и с наименьшими потерями. Однако часть из нас в дальнейшем может столкнуться с проблемами в общении с социумом.

Рассказываем, как избежать синдрома затворника и с достоинством выдержать испытание карантином.

Синдром затворника: кто в группе риска

В группе риска не те, кого посадили на карантин, а те, у кого изначально есть трудности в общении с социумом (лица с коммуникативными проблемами), кто имеет статус "белой вороны" и мучительно переживает по этому поводу, то есть те, у кого и так не клеится.

Высшая степень проявления синдрома затворника, характерная для серьезной патологии личности, это полная социальная дезадаптация.

Человек не может выйти даже за хлебом, принимает пищу, когда все спят, чтобы не столкнуться с родственниками, годами не общается с близкими. Очевидно, что крайности, характерные синдрому затворника, могут угрожать лишь малому проценту людей с изначальной предрасположенностью. Остальные при самоизоляции будут просто с нетерпением ждать завершения карантина.

Не впадать в истерику и превращать недостатки в достоинства

Для того чтобы субъективно легче пережить этот период, очень важно правильно инвестировать свои силы. Мы склонны порой тратить себя на то, что изменить нельзя: злимся, обижаемся, впадаем в апатию - то есть силы истощаются, а обстоятельства не меняются. Это очень глупая стратегия! Чтобы не было каких-то негативных проявлений синдрома затворничества, советую с самого начала воспринимать ситуацию по факту: не нужны домыслы, разочарования и несогласия. Необходимо грамотно принять реальность, не впадая в истерику от неоправдавшихся ожиданий, и исходя из этого строить свою жизнь.

Второе. Этот кризис нужно воспринимать как время новых возможностей. Мы сейчас проходим стресс-тест, который выявляет все наши уязвимости. И пока мы в карантине, есть время присмотреться к себе и понять: то, что нас больше всего раздражает, и является нашей ахиллесовой пятой. Грамотный психотерапевтический подход позволяет превратить уязвимость в полезный навык. К счастью, большое количество проблем можно минимизировать даже без обращения к специалисту. Вы можете отследить червоточину, поработать над ней и перевести в разряд умений. Например, человек привык, что ребенок в саду или школе, и толком не может общаться с сыном или дочерью. Осознанное отношение к себе позволит залатать дыру. Например, можно поразмыслить о перспективах вашего общения в будущем, если ничего не изменится. И сделать шаги навстречу ребенку. Найти совместные интересные занятия, начать по-настоящему вкладываться в это взаимодействие. То есть уязвимость "не могу общаться со своим ребенком" перевести в навык общения с ним.

Пять основных правил жизни на карантине

В режиме "карантин" надо вспомнить сказку "Три поросенка" и взять за основу стратегию самого умного из братьев - Наф-Нафа, того, кто построил самый прочный дом. Не сбиваться с курса, не отвлекаться, а с умом и спокойствием работать на будущее.

Первое правило основано на нашей привычной физиологии - сохраните обычный ритм сна и бодрствования . Собьете выстроенный годами режим, карантин закончится - придется расплачиваться недосыпом, утомляемостью, раздражительностью.

. Собьете выстроенный годами режим, карантин закончится - придется расплачиваться недосыпом, утомляемостью, раздражительностью. Вторая вещь, которая очень важна, это не перебирать с алкоголем и едой . Не надо есть и пить от скуки, от грусти или радости и за просмотром ТВ. Вы рискуете выйти из формы, а потом долго, трудно, в стрессе - ее возвращать. Не формируйте плохих зависимостей, с ними придется жить в обычном режиме.

. Не надо есть и пить от скуки, от грусти или радости и за просмотром ТВ. Вы рискуете выйти из формы, а потом долго, трудно, в стрессе - ее возвращать. Не формируйте плохих зависимостей, с ними придется жить в обычном режиме. Не теряйте времени зря : открывается масса возможностей для дистанционного обучения, виртуального посещения музеев и галерей. Возможно, вам давно хотелось освоить какой-то навык, пройти курс, посмотреть собрание картин, но в рабочем ритме вы не успевали этого сделать. Сделайте сейчас.

: открывается масса возможностей для дистанционного обучения, виртуального посещения музеев и галерей. Возможно, вам давно хотелось освоить какой-то навык, пройти курс, посмотреть собрание картин, но в рабочем ритме вы не успевали этого сделать. Сделайте сейчас. Научитесь создавать себе разные источники восстановления . Нарисуйте на листе бумаги круг и поделите его на секторы в зависимости от того, какой процент времени хотели бы уделить тому или иному радующему вас занятию. К примеру, отведите 25% вязанию, 12% чтению, 15% онлайн-курсу - постарайтесь включить все то, что будет нести позитив. Вы сможете себя сохранить, наполнить и выйти из карантина с профитом.

. Нарисуйте на листе бумаги круг и поделите его на секторы в зависимости от того, какой процент времени хотели бы уделить тому или иному радующему вас занятию. К примеру, отведите 25% вязанию, 12% чтению, 15% онлайн-курсу - постарайтесь включить все то, что будет нести позитив. Вы сможете себя сохранить, наполнить и выйти из карантина с профитом. Пятый лайфхак - "секретный". Основан на том, что психика у всех в мире людей работает одинаково, постепенно снижая реакцию на один и тот же стимул. Любимое блюдо приедается, новый автомобиль перестает остро радовать. В карантине на все привычные стимулы реакция снижается очень быстро! Значит необходимо найти новый, способный подарить яркую эмоцию. Важно, чтобы это было дело, которым вы никогда не занимались или занимались очень давно.

Сбиться с ритма, набрать лишний вес, потерять массу времени впустую - таковы реальные угрозы карантинного режима, а вовсе не синдром затворника. При этом у каждого есть шанс прожить этот период с пользой, получить новые знания и умения и вернуться к обычной жизни обновленным и более совершенным.

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