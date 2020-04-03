Как правильно дезинфицировать руки и предметы вокруг?

Как защитить себя от заражения коронавирусом? По этому поводу есть две новости: хорошая и плохая. Плохая состоит в том, что коронавирус CoVid-19 довольно живучий и способен сохранять активность в течение многих часов после попадания на различные поверхности, включая электронные девайсы и одежду. Хорошая новость - уничтожить его относительно легко, в отличие от некоторых других вирусов, так как его оболочка состоит из жиров. Фактически, достаточно обезжирить поверхность для того, чтобы избавиться от вирусов.

Вирус распространяется в основном воздушно-капельным путем, но заражение может произойти также и фекально-оральным путем, так что мытье рук по-прежнему остается главным способом самозащиты.

Как все уже наверняка знают, рекомендуется мыть руки часто и не менее 20 секунд. Насколько часто? Наиболее экстремальный совет, который я видела в эти дни - мыть руки каждые десять минут. Спешу обрадовать, настолько часто этого делать не надо! Рекомендовано придерживаться обычных правил гигиены, но делать это неукоснительно, то есть, мыть руки:

После туалета

Перед приготовлением пищи

После приготовления пищи

Перед едой

После еды

После выхода на улицу

После контакта с любыми объектами в местах общественного пользования.

Мытье рук с мылом - самый эффективный способ избавиться от вируса. Мыло может быть самым обычным: поверхностно-активные вещества в нем разрушают вирус эффективно, даже если в мыле нет никаких дополнительных компонентов. При этом антибактериальное мыло не имеет никаких преимуществ.

Обработка рук антисептиками - альтернативный способ дезинфекции, но к нему рекомендуется прибегать только в том случае, когда мытье рук с мылом недоступно. Антисептик на основе спирта должен содержать не менее 60% этанола. Антисептики на основе соединений хлора для рук не используются, так как могут быть небезопасны для кожи.

Важно понимать, что вирус может жить в любых микротрещинах - поэтому, увы, покрытие ногтей лаком и особенно, акриловыми и гелевыми покрытиями, может увеличить риск заражения. Именно по этой причине, работающим в операционных, перевязочных и реанимационных отделениях врачам и сестрам не рекомендуется покрывать ногти лаком и другими покрытиями.

Что касается очищения кожи лица - прежние правила в силе, необходимо очищать кожу два раза в день с использованием качественных очищающих средств, включающих поверхностно-активные вещества и удаляющих грязь и избыток жира с поверхности кожи. На сегодняшний день нет ни специальных рекомендаций, ни ограничений по использованию очищающих средств. Рекомендуется очищать лицо и умываться каждый раз, когда вы возвращаетесь с улицы, посетив какие-то общественные места или общественный транспорт.

Также сегодня рекомендуют мыть волосы ежедневно в случае, если вы не находитесь на полном карантине. И не забывать почаще стирать наволочки, постельное белье и одежду.

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