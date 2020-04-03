14 упражнений на осознанность, которые лучше выполнить во время карантина

Слово "осознанность" - как часто вы слышали его за последние несколько месяцев? Тем не менее, это не просто новое веяние - это хороший и нужный навык для каждого человека, который вы можете выработать в себе во время карантина. Осознанность помогает проживать каждый день иначе: замечать те вещи, которые раньше вы бы сделали на автомате. Уберегать себя от лишних покупок и лишней еды. Улучшать общение с близкими. В этой подборке вы найдете 14 советов - или мини-упражнений, которые помогут стать осознаннее. Попробуйте!

Отношения с едой

Перед тем, как заказать что-то в кафе или приступить к готовке еды дома, сделайте несколько глотков воды и 3 глубоких вдоха и выдоха. Так вы лучше поймете, что хотите съесть именно сейчас, и не будете действовать по привычке.

После того, как пришли домой, не спешите бежать на кухню, даже если купили продукты. Остановитесь. Примите душ, сделайте простой массаж с помощью масла, потанцуйте, шагая из комнаты в комнату. Дайте своему телу энергию, а уже потом принимайте решение, что съесть.

Если вы переели или съели то, что запрещали себе долгое время, скажите себе, что даже сейчас вы идеальны. Мы не становимся хорошим или плохим человеком из-за наших привычек в питании. И наши соблазны - не наши слабости. Это лишь наша зона безопасности, где мы хотим почувствовать, что достойны безусловной любви.

Контакт с собой

Как давно вы последний раз направляли свое внимание только на звуки? Включите любую композицию, песню, закройте глаза и растворитесь в ней. Любой трек может стать медитацией, если вы чувствуете его, а не воспринимаете в качестве фона.

Перед тем, как открыть утром глаза, посвятите хотя бы 30 секунд визуализации - каким вы бы хотели увидеть свой день? Это активирует особую часть мозга - так называемую ретикулярную формацию, которая отвечает за то, какую информацию вы поглощаете в течение дня. То есть за ваш фокус.

Вспомните, как вы выглядите, не глядя в зеркало. Начните представлять, как каждая часть вашего тела наполняется сиянием. От волос, глаз, губ, кожи до мышц и костей. И ощутите, что этот свет есть не только снаружи, но и изнутри.

Коммуникация

Прежде чем отреагировать на историю собеседника, постарайтесь понять, что он чувствует. Задав дополнительные вопросы, определите, какую потребность человек хочет удовлетворить в разговоре. Если он (она) просит совета, то, возможно, ему (ей) нужна не строгая критика, а наоборот - поддержка и подбадривание.

Не бойтесь просить о помощи и поддержке. Когда мы заботимся о других, развивается наша эмпатия. Позвольте другим прогрессировать в этом направлении.

Не соглашайтесь из страха показаться невежливой. Когда мы говорим чему-то "да" - значит, чему-то или кому-то в этот момент мы сказали "нет". И иногда этот кто-то - мы, наш ресурс, и то, что мы действительно предпочли бы делать.

Диджитал

Если вы прямо сейчас читаете этот текст с телефона, представьте, что он тянет вас не вниз, а вверх. Вслед за ним вытягивается ваша шея, поднимается грудная клетка, весь позвоночник выпрямляете. Используйте инструменты в своих руках для того, чтобы стать осознаннее.

Перед тем, как разблокировать телефон, не забудьте спросить себя: какое приложение и с какой целью вы хотите открыть? Если вы не возьмете внимание в свои руки, его возьмет кто-нибудь другой.

Если вам сложно проводить день без поступления новой информации, то замените визуальную информацию на звуковую - там, где это возможно. Например, вместо YouTube включите подкаст и выйдите на прогулку или просто полежите с закрытыми глазами. А затем выключите подкаст и просто останьтесь на пару минут в тишине, сделав 50 глубоких вдохов и выдохов.

Осознанный шопинг

Не покупайте вещь сразу. Дайте себе один или больше дней, чтобы точно понять, насколько она вам необходима. И не уговаривайте себя. Будьте уверены в том, что не сейчас, так позже вы найдете именно то, что хотите.

Выбирайте только то, что резонирует с вами на 100 %, чтобы ваша жизнь была наполнена только "вашими" людьми и вещами, а не компромиссами. Ознакомьтесь с философией бренда, если он для вас новый, обратите внимание на материал, долговечность и другие показатели качества.

Glamour.ru