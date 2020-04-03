8 идей от Кэрри Брэдшоу, Бриджит Джонс и других киногероинь на вечер в самоизоляции - ФОТО

Карантин - отличная возможность уделить время, которого обычно так не хватает, самой себе. Чтобы запастись позитивным настроем, ненадолго отвлекитесь от ужасающих новостей о пандемии и экономических проблемах и займитесь делами, которые доставляют вам настоящее наслаждение. Для кого-то это новые курсы по кулинарии и искусству, для кого-то - виртуальный поход в оперу или Диснейленд, а для кого-то просто приятный вечер с коробкой конфет и любимым фильмом или домашняя вечеринка под известные хиты. И если обычно вы корите себя за вечер безделья, то во время длительной самоизоляции можно позволить себе подобные слабости без угрызений совести - берите пример с Бриджит Джонс и Эль Вудс. Потратьте время на разбор гардероба, как Джейн Николз, и очистите шкаф от вещей, которые лежали там годами, - ощущение чистоты и порядка в шкафу передастся и вашему сознанию.

Еще пара идей для домашнего времяпрепровождения: займитесь музыкой, как Холли Голайтли (на радость вам и соседям), или найдите друга по переписке, как Кэтлин Келли, - пока все круглосуточно живут в виртуальном мире, вероятность приятных и полезных знакомств возрастает во много раз. А если работа не отпускает вас даже по вечерам, вдохновляйтесь Кэрри Брэдшоу и Эрикой Барри: обустройте рабочее место и создайте приятную атмосферу - тогда муза не оставит вас, даже несмотря на домашнее заточение.

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