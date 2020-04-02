4 простых действия, которые быстро поднимут настроение в условиях карантина

Нейрофизиолог Алекс Корб многие годы исследовал процессы в мозге, связанные с депрессией. В своей книге "Восходящая спираль" он делится главными выводами о том, как справиться с негативом и обрести счастье. В частности, Корб описывает 4 способа начать мыслить более позитивно, основанные на результатах научных исследований.

1. Фиксируйте появление эмоций - это поможет их лучше понять.

Когда бы вы ни почувствовали негативную эмоцию вроде неудовлетворенности или гнева, всегда фиксируйте ее. Это может показаться бессмысленным, но если вы называете то, что испытываете, своим именем скорость реагирования мозга существенно возрастает.

Дав определение чувствам, вы тем самым признаете их и снижаете силу влияния. Результаты одного из исследований, упомянутых в "Восходящей спирали", показали, что люди, которые признают и принимают свои негативные чувства, менее подвержены их влиянию.

Например, вы можете сорваться на супруга или коллегу из-за головной боли, расстройства желудка или просто из-за того, что пошли на работу, забыв дома телефон. Как правило, мы склонны обдумывать свои эмоции позже, но если вы научитесь признавать их сразу, то вряд ли потеряете контроль над ситуацией.

2. Подумайте о том, за что можете быть благодарными.

По словам Алекса Корба, благодарность приносит намного больше пользы, чем мы думаем. В частности, она стимулирует выработку дофамина и серотонина (нейромедиаторов, ответственных за ощущение радости и счастья) и влияет на качество социальных связей.

Просто задумайтесь обо всех тех проблемах, которых у вас нет, и о том хорошем, что у вас есть. Убедитесь, что думаете о негативном не больше, чем о позитивном.

Сосредоточив внимание на положительных вещах и признав, что негатив является частью жизненного баланса, вам становится легче принять проблему и начать работать над ее решением.

3. Идеальных решений не существует.

Принятие одного конкретного решения может принести большее облегчение, чем бесконечные переживания обо всех возможных вариантах. По словам Корба, акт выработки намерения, постановки целей и начала действия запускает положительную нейронную схему, которая уменьшает чувство беспокойства и тревоги.

Когда вы принимаете решение, у вас возникает чувство, что вы контролируете ситуацию. А отсутствие контроля приводит к ощущению беспомощности и бесконечным переживаниям.

Если вы продолжите откладывать процесс принятия важных решений на потом, искать идеальные решения, то тень невыполненного задания так и будет нависать над вами. Зачастую это становится причиной еще большей неуверенности в себе.

Просто помните, что слишком долго беспокоиться о принятии "неправильного" решения - это и есть самое неправильное решение.

4. Используйте силу прикосновения.

Ни для кого не секрет, что взаимодействие с окружающими способствует ощущению принятия и даже счастья. В "Восходящей спирали" тоже говорится о важности физического контакта между людьми, поскольку прикосновение увеличивает выработку окситоцина в организме, уменьшающего реактивность миндалевидного тела, управляющего эмоциями.

"Гормон любви" окситоцин управляет нашим взаимодействием с людьми, а еще он отвечает за формирование связи между матерью и ребенком, лактацию, достижение оргазма и прочее.

Все мы жаждем физического контакта, когда нуждаемся в утешении. Ведь порой ничто не помогает лучше, чем объятия близкого человека. Когда вы обнимаете или целуете другого человека, в мозгу стимулируется выработка окситоцина. Кроме того, этот гормон повышает уровень доверия. Корб отмечает, что лишь взяв близкого человека за руку, когда нам плохо, мы успокаиваемся и даже меньше чувствуем физическую боль. Вот почему так важно не забывать о силе прикосновений.

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