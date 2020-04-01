Как смириться с рухнувшими планами?

Попробуйте разобрать на составляющие, что именно заставляет нас нервничать и трудно переживать период карантина? Окажется, что немаловажную роль в этом играет крушение наших планов.

Нужно понять, что обрушились всего лишь наши планы, наши ожидания от жизни, но не сама жизнь. Вдумайтесь: есть наши ожидания и планы, а есть реальность. И хорошо, что эта реальность у нас есть. Планы что? Можно их изменить. Это ведь мы очень хорошо умеем делать - фантазировать, строить планы.

Если мысль изменить планы из-за карантина для вас болезненна, подумайте: вы были уверены, что полностью контролируете свою жизнь? Тогда - увы, пришло время смириться с неопределенностью жизни и научиться жить в существующих обстоятельствах. Никто не виноват, это жизнь, она в принципе непредсказуема, это - нормально.

Сейчас очень важно научиться присутствовать здесь и сейчас и разрешить происходить тому, что происходит. Постарайтесь переместить фокус внимания на то, что действительно зависит от вас.

Например, только от вас зависит, во сколько вставать утром. Контролируйте это! Решите, что будете жить в обычном режиме, а не в новогоднем - с просмотрами фильмов до утра, сдобренными тазиками еды. В вашей власти сохранить свой обычный режим жизни, обычный режим питания, трезвый ум - не злоупотреблять алкоголем. Планируйте свой день на карантине, это тоже в вашей власти.

Состояние, в котором пребываем сегодня почти все мы, - тревога - это состояние готовности к действиям. Если ничего не делать, просто сидеть в таком состоянии, это все равно, что нажимать в машине сразу на две педали: газ и тормоз. Если жать длительное время, двигатель просто разорвет. Тревога из-за того, что вы не можете ничего спланировать, - не исключение. Если вас ну очень бесит тот факт, что ваши планы нарушил карантин и пандемия, сделайте небольшое упражнение. Я ставлю себе задачу: либо я сейчас успокоюсь, либо - разберу этот шкаф, который давно бы надо было разобрать, но... так не хочется! Лично я, как правило, выбираю успокоиться. Но даже если вы решитесь сделать нелюбимую работу, да если вы просто начнете что-то делать, вы тоже успокоитесь. Это - беспроигрышный вариант. Помойте окна, переберите шкафы, сделайте перестановку.

Очень важно сейчас оградить себя от паникеров. Ведь что такое паника? Это состояние гипервозбуждения, вызванного страхом перед чем-то непонятным до конца, при котором рациональное мышление отключается. Паника вредна, потому что приводит к хаотичным, совершенно бестолковым и неэффективным попыткам спастись. В состоянии паники нами движут эмоции. Не лучшая основа для деятельности.

Массовая паника

Паника может быть лично вашей и массовой. В состоянии массовой паники размывается индивидуальность человека, понимание, чего он вообще-то хотел и к чему стремился. У человека выбивается почва из-под ног, он перестает мыслить самостоятельно , стремится слиться с большинством, делать то же, что и все - прорываться через заграждение врачей и полицейских, стремясь не попасть в карантин, к примеру. Кто-то побежал - и я побежал. Почему? Страшно стало, и, раз все бегут, значит, они что-то знают, и мне тоже не стоит оставаться на месте, а там разберемся.

Что делать?

Постараться выйти из толпы, если вы физически в ней находитесь. Отделить свои мысли, свои желания, свое видение ситуации от настроения другого человека. Сказать себе: стоп! Он паникует, но есть ли у меня лично реальные основания паниковать? Что я знаю о проблеме? Нужно выключить эмоции и включить логику.

Тем более, что паника эмоционально заразна. Я расскажу вам страшилку, вы впечатлитесь. Но, чем больше я раскачала эмоционально вас, тем больше и моя собственная реакция. Я паникую еще больше, мне не легче! Страх циркулирует в массе людей и только нарастает. Поэтому выйдите из этого круга паники. Ищите факты, черпайте их из достоверных источников. Стремитесь составить свое личное мнение о происходящем. И дистанцируйтесь, хотя бы на время, от паникеров. Успокойтесь сами и успокойте своих близких.

Если закрыть глаза и выключить телевизор, все, что мы сегодня проживаем, похоже на субботу и воскресенье, когда мы дома. И тогда все кажется не таким уж страшным. Начните фантазировать, мечтать, ведь придет время, когда карантин закончится, и вы сможете построить новые планы и реализовать новую, классную идею.

Еdinstvennaya.ua

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