6 рецептов домашних масок - ФОТО

Вопрос выбора компонентов для домашних масок очень индивидуальный. Общий принцип таков: если у вас есть аллергическая реакция на определенные продукты, следовательно, их нельзя использовать и для приготовления домашних масок для лица. Например, мёд - прекрасный компонент для приготовления масок, но он может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

С какой периодичностью делать домашние маски?

Это зависит от состава. Маску из нутовой муки, которая работает как сорбент, можно делать хоть каждый день. Маску с мёдом лучше сначала попробовать, подождать день-два, если кожа не отреагирует отрицательно, значит, можно смело повторять. То же касается и масок с кислотами (например, с лимонным соком) - они тоже могут вызвать раздражение. Поэтому пробуйте очень аккуратно. Идеальный график для использования домашних масок - 2-3 раза в неделю. Умываться льдом из трав можно хоть каждый день, но при условии, что ваша кожа привыкла к воздействию холода. Если вы раньше никогда не протирали лицо льдом, вводите такие процедуры постепенно, чтобы не заработать насморк.

Тщательно очистите кожу.

Используйте скраб или гоммаж.

Смойте теплой водой.

Нанесите маску.

Патчи под глаза от отеков

Разведите 1/2 ч. л. желатина в очень малом количестве холодной воды. Параллельно в другой чашке заварите листовой зеленый чай (если нет аллергии, можно добавить каплю меда). Смешайте желатин с тремя столовыми ложками зеленого чая. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник. Наносите маску по утрам под глаза на 3-5 минут.

Антиоксидантная маска из зеленого чая

Для этой маски необходимо перемолоть в блендере зеленый чай, развести порошок горячей водой (до состояния сметаны) и оставить настаиваться на 2-3 минуты. К зеленому чаю вы можете добавить еще какой-нибудь ингредиент - мед, йогурт, оливковое масло, каплю лимонного сока. Нанесите маску на 10-15 минут и смойте.

Витаминная маска из спирулины

Для жирной кожи: 2 ч. л спирулины + вода + 1 ч. л. нутовой муки

Для увлажнения кожи: 1 ч. л. спирулины + вода + кашица свежего огурца

Для омоложения кожи: 1 ч. л. спирулины + вода + 1 ч. л. меда.

Нанесите маску на 10-15 минут и смойте.

Маска с углём от черных точек для жирной кожи

Таблетку активированного угля растолочь, смешать с желатином и добавить молоко. Перемешать и на 15 секунд поставить в микроволновку. Массу остудить до теплого состояния и нанести на чистую распаренную кожу (лучше только на Т-зону). После полного высыхания маску необходимо смыть теплой водой.

Березовая маска для сухой кожи

1 ст. л. березовых почек или листьев необходимо перемолоть в блендере. Добавьте 1 ст. л. меда и нанесите смесь на лицо. Смойте маску через 10-15 минут.

Маска для красоты кожи рук

Натрите одну крупную картофелину, добавьте немного оливкового масла. Нанесите маску на руки, наденьте перчатки.Через 15-20 минут смойте - кожа рук будет мягкой и гладкой!

Glamour.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook