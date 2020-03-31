Маникюр на карантине - Как ухаживать за ногтями дома? - ФОТО

Как сделать маникюр дома?

Справиться с домашним маникюром тем, кто привык делать все процедуры в салоне и не имеет домашнего набора инструментов (кусачки или ножницы, апельсиновые палочки, ремувер, пилочки для формы и бафы для полировки), будет непросто. В таком случае лучше ограничиться просто хорошим увлажнением кожи и питанием кутикулы.

Однако есть ряд правил, которые мы рекомендуем всем, кто сейчас оказался в изоляции.

Тщательно дезинфицируйте инструменты и кладите руки на чистую поверхность.

Снимите обычный лак (желательно средством без ацетона).

При необходимости придайте ногтям нужную форму мягкой пилкой и отполируйте бафом. Работайте на сухих ногтях, не нажимайте сильно и пилите только в одном направлении. Распространенная ошибка - придавать форму ногтям с помощью ножниц. Это делается только пилкой.

Нанесите на кутикулу ремувер (или хорошо распарьте ее) и очень аккуратно, без нажима, отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой.

Пользоваться кусачками или ножницами можно, но только если вы уверены в себе на 100 %, иначе можно сильно повредить тонкую кожу вокруг ногтя. Боковые валики не обрезайте, а спиливайте, чтобы не допустить появления микрозаусенцев.

При желании покройте ногти лаком, используя базу. Не забывайте, что перед нанесением первого слоя необходимо обезжирить и тщательно просушить ноготь.

Увлажните руки или нанесите специальное масло для кутикулы.

Как снять гель-лак дома самостоятельно?

Если на ваших руках сейчас гель, придется потерпеть. Снимать такое покрытие в домашних условиях небезопасно, так как можно серьезно повредить ногтевую пластину. Вы рискуете серьезно испортить ногти, восстановление займет много времени, так как агрессивное домашнее снятие может истончить ноготь и повредить его верхний слой.

Мы можем поделиться основной технологией снятия гель-лака, но еще раз предупреждаем: домашняя процедура может быть опасной для ногтевой пластины.

Главное правило: ни в коем случае не срывайте лак - это абсолютное табу.

Главное правило номер два: запаситесь терпением, при снятии дома нужно все делать медленно и аккуратно.

Подготовьте 10 кусочков фольги, 10 ватных дисков, средство для снятия лака с ацетоном, мягкую пилку, апельсиновые палочки, жирный крем.

Подпилите покрытие мягкой пилкой, но следите, чтобы не задеть ноготь, - это важно. Пилите долго и очень аккуратно.

Пропитайте ватный диск жидкостью для снятия лака, "замотайте" ноготь и оберните фольгой. Повторите так с каждым ногтем. Обязательно смажьте кутикулу и кожу вокруг ногтя жирным кремом или вазелином - это поможет немного защитить ее.

Держите примерно 15 минут, затем аккуратно снимите всю конструкцию. Гель должен сойти вместе с ватным диском. Если остались участки с гелем, то максимально бережно и очень аккуратно снимите их апельсиновой палочкой - мягко, без нажима и ни в коем случае не пилкой! Если гель не поддается, повторите процедуру.

Как дать ногтевой пластине отдохнуть от гель-лака?

Сейчас многие столкнулись с вынужденным отдыхом от гелевого покрытия. Если вы сняли стойкое покрытие, а ногти кажутся тонкими и слабыми, то для домашнего ухода рекомендуем остановиться на витаминных прозрачных базах. Наносить их нужно, постепенно наращивая слои. У каждой базы свой интервал, поэтому внимательно читайте инструкцию. В течение дня хорошо увлажняйте руки и втирайте масла - лучше специальные, предназначенные для кожи или ногтей, так как у них высокая проникающая способность. Они не будут давать обратный эффект и пересушивать кожу и ногтевую пластину.

Как помочь очень слабым ломким ногтям?

Причин ломкости и слабости ногтей много: нехватка витаминов, внешние факторы (например, если руки часто в воде или моющих средствах), неправильная работа мастера, некачественные покрытия. Для решения проблемы нужен комплексный подход, но есть универсальные рекомендации:

с особой осторожностью делайте маникюр самостоятельно, инструменты могут травмировать кожу и пластину;

ногти должны быть короткими;

подпиливайте ногти в одном направлении мягкой пилкой;

не полируйте ногти и вообще сократите все возможные механические воздействия;

увлажняйте кутикулу;

наносите витаминную базу.

Glamour.ru

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