5 легких комедий, чтобы отвлечься от проблем - ФОТО

Мы любим авторское кино, следим за новинками сериалов и с удовольствием пересматриваем классику мирового кинематографа, но порой все, что нам хочется, это отвлечься от проблем и посмотреть легкую комедию со счастливым концом. Специально для такого случая мы собрали 5 фильмов о первой любви, женской дружбе и свадьбе, которые скрасят вечер в конце напряженного дня.

"Книжный клуб", 2006

"Сколько у тебя?", 2011

"Безумная свадьба", 2014

"Он и она", 2017

"Дождливый день в Нью-Йорке", 2019

Вazaar.ru

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