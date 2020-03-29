12 воодушевляющих мыслей для тревожных времен

Рано или поздно придет время, когда люди или обстоятельства надломят вас. Но если ваш разум будет сфокусирован, сердце - открыто для возможностей, а сами вы продолжите двигаться вперед, то сможете быстро собрать все части воедино, восстановиться и стать даже сильнее, чем были раньше.

Предлагаем несколько ободряющих тем для размышлений, когда кажется, что на вашу голову обрушивается целый мир:

1. Плохие дни - это нормально, и вы не должны чувствовать вину за то, что они есть. Счастье непостоянно. Грусть или любая другая негативная эмоция еще не делают вас плохим человеком.

Просто помните, что если вы не выражаете признательность за каждую улыбку, то не должны удивляться и слезам. Смотрите на вещи непредвзято.

2. Достигнув самого дна, вы автоматически становитесь открытыми для серьезных положительных перемен. Счастье - это не отсутствие проблем, а способность с ними справиться.

О силе говорит реальное преодоление проблем, решить которые вы считали невозможно.

3. Есть огромная разница между тем, чтобы сдаться, и тем, чтобы продолжить двигаться вперед. Второе говорит не о поражении, а, скорее, о принятии факта существования некоторых вещей, которых не должно было бы быть.

Движение вперед означает, что вы выбираете счастье, а не страдания. У некоторых хорошие периоды длятся целую жизнь, но для большинства людей отсутствие понимания, когда нужно сделать шаг вперед, сдерживает их до самого конца.

4. Жизнь редко идет так, как мы того хотим. Но у вас по-прежнему есть возможность сделать ее счастливой. Прикладывайте к этому максимум усилий, используя то, что у вас есть, и свое местоположение. Легко будет не всегда, но в конечном итоге это принесет свои плоды.

Помните, идеальной жизни не бывает, есть только идеальные моменты. И такие моменты вы должны ценить, потому что именно они делают ваше путешествие стоящим всех потраченных усилий.

5. Большинство людей просят о счастье с условностями, однако долгосрочное счастье возможно, только если никаких условностей нет. Принимайте жизнь такой, какая она есть.

Осознайте, что жизнь сама находит равновесие между идеалом и разочарованием. А разочарования - это всего лишь ее способ показать вам, что за углом вас ждет нечто лучшее. Поэтому будьте терпеливыми, живите, принимайте все как есть и не переставайте верить.

6. Зачастую мы тянем за собой вещи из прошлого, которые заставляют нас страдать: сожаления, стыд, гнев, боль и прочее. Не позволяйте негативным эмоциям прошлого лишать вас счастья в настоящем.

Вы должны были справиться с ними раньше, и, к сожалению, ничего уже не поделать. Но если единственное место, где они сегодня существуют, это ваш разум, тогда опустите их, живите дальше и будьте счастливы.

7. Вы можете сами выбирать свою точку зрения на вещи. Выберите какую-то сферу жизни, которой вы недовольны, и посмотрите на нее под другим углом. Воспринимайте дождь как предвестник будущего роста.

Используйте время, проведенное наедине с собой, чтобы услышать, что вам говорит ваш внутренний голос. Думайте о нехватке денег, как о возможности вкусить простоту жизни. Прямо сейчас вы можете впустить в свою жизнь свет. Это вопрос выбора. Так почему бы его не сделать?

8. Принимая неприятные вести не с точки зрения их негативности, а как доказательство существования потребности в позитивных переменах, вы извлечете пользу и сможете использовать для развития. Что бы ни стало у вас на жизненном пути, даже если это связано со страданиями, будьте сильными и боритесь.

Помните, крепкие стены выдержат любую непогоду. А жизнь всегда дает вам еще один шанс под названием "завтра".

9. Когда ваши недостатки сопровождаются наличием хороших намерений, то эти же изъяны делают вас прекрасными. Лучше всегда быть искренним с собой и рискнуть стать объектом насмешек со стороны, чем быть фальшивым и упустить возможность стать прекрасным.

Никогда не позволяйте людям сделать вас изгоем. Не позволяйте им говорить, кто вы. Вы сами определяете свою жизнь, а не кто-то другой.

10. У вас есть способность исцелять себя. Как лава постепенно вытекает из вулкана, так и вы должны придумать здоровый выход для своей боли и гнева.

Очень важно после того, как вам причинили боль, какое-то время подумать об этой боли и отнестись к ней спокойно и осознанно, чтобы предотвратить возможность еще больших страданий, вызванных собственной негативностью.

11. Перед вами целая жизнь. И настоящая трагедия - это не смерть, а страсть, которой мы позволяем умереть внутри нас еще при жизни.

Помните, сами по себе проблемы прошлого не могут вас определить, разрушить или сломать. До тех пор, пока вы движетесь вперед, они могут лишь сделать вас сильнее.

12. Вы находитесь в постоянном процессе, то есть постепенно продвигаетесь к цели, а не получаете все и сразу. Сегодня совершенно новый день, новое начало. Замените негативность позитивом. Думайте о хорошем. Занимайтесь спортом. Пейте побольше воды. Наполняйте свое тело энергией. Здоровье - это счастье.

Вдохновляйтесь. Творите. Играйте. Любите. Учитесь. Сделайте кому-то комплимент. Совершите спонтанный акт доброты. Рискните последовать за идеей, в которую верите. У вас есть шанс делать все это ежедневно - совершать необходимые изменения и постепенно превращаться в того, кем вы хотите быть.

Просто решитесь на это. Решите, что сегодня тот самый день и скажите себе: "Это мой день!".

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