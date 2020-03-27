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18 любимых книг Кайи Гербер

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18 любимых книг Кайи Гербер
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Управление временем - 3 главные ошибки

27 марта 2020 14:00

18 любимых книг Кайи Гербер

Всегда интересно узнать о литературных вкусах знаменитостей. Уверены, любимые произведения говорят о человеке чуть ли не больше, чем "скажи мне, кто твой друг".

"Похождения скверной девчонки" Марио Варгас Льоса

"Норвежский лес" Харуки Мураками

"По эту сторону рая" Френсис Скотт Фицджеральд

"Нормальные люди" Салли Руни

"На Земле, мы коротко великолепны" Оушен Вуонг

"В дороге" Джек Керуак

"Маленькая жизнь" Ханья Янагихара

"Пророк" Джебран Халиль

"Одно лето в аду" Артюр Рембо  

"Незнакомец" Альбер Камю

"Парфюмер" Патрик Зюскинд

"Фрагменты речи влюбленного" Роланд Барт

"Пир" Платон  

"Хантер С. Томпсон: Последнее интервью и другие беседы" Хантер С. Томпсон

"Яркие огни, большой город" Джей МакИнерни

"Здравствуй, грусть!" Франсуаза Саган

"Хладнокровное убийство" Трумен Капоте

"Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро

Еlle.ru


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