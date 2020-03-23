Стоит ли во время пандемии коронавируса пить больше воды?

Хотя пандемия коронавируса началась месяц назад, она уже породила множество онлайн-баек и городских легенд о том, как избежать заражения. И одна из самых популярных версий - питьевая вода может помочь предотвратить новую болезнь.

В сообщениях, опубликованных в социальных сетях, говорится, что мы должны следить за тем, чтобы пить воду каждые 15 минут. Логика следующая: это поможет "смыть" вирус со слизистой вниз по пищеводу, и он будет убит кислотным желудочным соком.

Тем не менее, в интервью ВВС клинический эпидемиолог Лондонской школы гигиены Калпана Сабапати это предположение опровергла: "Заболевание начинается после того, как мы подверглись воздействию тысяч или миллионов вирусных частиц, поэтому удаление нескольких из них вниз по пищеводу вряд ли будет иметь большие последствия". Кроме того, вирус может проникнуть в организм и другими путями - через нос или глаза.

Еще один "обезоруживающий" воду аргумент - некоторые пациенты с Covid-19 жалуются на симптомы, связанные с расстройством пищеварительной системы, а, значит, есть предположение, что коронавирус все-таки может поражать кишечник.

Тем не менее, и преуменьшать заслуги питьевой воды для нашего организма не стоит. Нет, от самого коронавируса она не спасет. Однако, способна нивелировать последствия домашней изоляции и дополнительных нервов.

Одно из неприятных и довольно частых последствий карантина (на тему которого в Сети бродит немало мемов) - это частые перекусы не самыми полезными продуктами. Как например, "чипсовая диета" или "что бы есть сладкого". Знакомо? Главный побочный эффект таких карантинных запасов вовсе не лишний вес, а повышенное потребление сахара, который содержится во многих "быстрых" продуктах. Чтобы нивелировать этот вред организму (помните, вы все же должны сейчас укреплять иммунитет, а не ослаблять его), важно обзавестись полезной привычкой: пить много воды.

На это указывают новые исследования ученых. И касается оно не вируса, а именного сладкого. Мы знаем, что избыток сахара в рационе имеет множество последствий для жизни, включая ожирение, диабет, болезни сердца и процессы воспаления. Но немногие знают о том, что сахар приводит к накоплению токсичных биологических отходов в организме.

В исследованиях, проведенных группой ученых из трех европейских университетов на мушках дрозолифах (организм которых, вы удивитесь, реагирует на увеличение сахара в рационе аналогично человеку), было доказано: чем больше воды "подопытные" пили, тем дольше жили, несмотря на негативное воздействие сахара. Это связано с тем, что сладкое, в том числе, вызывает накопление токсичных молекул в почках, а вода - их выводит.

Сразу оговоримся: потребление избыточного сахара - это плохая идея, ее следует избегать. Но, когда мы становимся слишком зависимы от сладкого - а оставшись дома будем потреблять его все же больше, чем обычно - в этом случае стоит пить и больше воды.

Поэтому держите термос с чистой водой под рукой, когда "прогуливаетесь" по квартире. Кроме того, достаточный уровень гидратации оценит и ваш мозг. Ведь как доказали ученые Лондонского университета: достаточный уровень жидкости в организме дает мозгу 14% дополнительных возможностей - мы работаем быстрее, эффективнее и, главное, позитивнее воспринимаем стрессовые ситуации. А колоссальный уровень нервного напряжения сейчас испытывает весь мир.

Еlle.ru

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