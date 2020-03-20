Что необходимо знать о каждом знаке Зодиака?

ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Элемент: Огонь

Правящая планета: Марс

Наибольшая совместимость: Весы, Лев

Сильные стороны: мужественность и страсть

Слабости: нетерпеливость и агрессивность

Овен - первый знак Зодиака, он активный, решительный и энергичный, независимо от возраста демонстрирует необычайную страсть к жизни.

В любви Овен, как и любой огненный знак, очень страстный. Он буквально купает своих близких в любви, доходя до крайности. Овен жаждет приключений и волнения в отношениях. Ему нужен такой же шустрый и энергичный партнер, как и он сам.

ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Элемент: Земля

Правящая планета: Венера

Наибольшая совместимость: Рак, Скорпион

Сильные стороны: надежность и преданность делу

Слабости: упрямство и собственничество

Поскольку Телец - знак Земли, он рассматривает жизнь с реалистичной и обоснованной точки зрения.

Хотя упрямство может быть одной из его слабых сторон, оно также может быть и его величайшим достоинством, например, в работе над каким-нибудь делом, которое нужно довести до конца. Он - отличный работник, надежный друг и партнер.

Телец управляется Венерой (планетой любви), поэтому его притягивают красота и разнообразные чувственные удовольствия.

Его партнер должен быть терпеливым, так как Тельцу нужно время, чтобы довериться и сблизиться с человеком. Как только это произойдет, Телец станет игривым и привязчивым. Он чрезвычайно чувственный и жаждет прикосновений. Для долгосрочных отношений он ищет партнера, который разделяет ту же социальную среду, что и он.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Элемент: Воздух

Правящая планета: Меркурий

Наибольшая совместимость: Стрелец, Водолей

Сильные стороны: нежность и любопытство

Слабости: нервозность, непоследовательность и нерешительность

Близнецы - социальны, общительны и обожают веселиться! Из-за их двойственной натуры они могут быть как серьезными, так и ветреными. Они любопытны, стремятся узнать все о мире, поэтому общаются с большим количеством людей.

Когда дело доходит до любви, Близнецы считают, что общение так же важно, как и физический контакт. Всегда готовые флиртовать, Близнецы могут обзавестись несколькими, совершенно разными любовниками, пока не найдут того, с кем, по их мнению, могут остаться. Проблема в отношениях для них - обрести сильную эмоциональную связь с другим человеком.

РАК (21 июня - 22 июля)

Элемент: Вода

Правящая планета: Луна

Наибольшая совместимость: Козерог, Телец

Сильные стороны: развитое воображение, преданность и сочувствие

Слабости: капризность и манипулятивность

Рак чрезвычайно эмоционален, чувствителен и тесно связан с домом и семьей. Он заботится о своей семье и привязан к близким друзьям. Он сопереживает людям и их боли. Рака переполняют эмоции, поэтому ему трудно вписаться в окружающий его мир.

В любви и отношениях Рак ценит чувства превыше всего. Ему нравится выбирать партнеров, с которыми он может общаться без слов. Для них также важны совместные ежедневные занятия, поскольку они позволяют развивать и укреплять отношения.

ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Элемент: Огонь

Правящая планета: Солнце

Наибольшая совместимость: Водолей, Близнецы

Сильные стороны: творческий и сердечный подход

Слабости: самоуверенность и эгоистичность

Лев - прирожденный лидер. Он уверен в себе и изобретателен и может преуспеть в любой сфере. У него часто бывает много друзей, потому что он щедр, верен и добросердечен. С другой стороны, Лев постоянно пребывает в поисках самосознания и роста и может проявлять эгоизм по отношению к другим.

Влюбленный Лев щедрый и страстный со своим партнером. Льву нужен партнер, который находится на том же интеллектуальном уровне, что и он. Он возьмет на себя роль лидера в любых отношениях.

ДЕВА (22 августа - 22 сентября)

Элемент: Земля

Правящая планета: Меркурий

Наибольшая совместимость: Рыбы, Рак

Сильные стороны: преданность и трудолюбие

Слабости: чрезмерное беспокойство, критика в отношении себя и других

Дева считается самым осторожным знаком Зодиака. Дева старается как можно лучше распланировать свою жизнь. Этот знак часто неправильно понимают из-за его неспособности признать собственные чувства. Поскольку Дева управляется планетой Меркурий, у нее могут быть хорошо развиты ораторские способности, а также писательский талант.

В любви Дева редко признается, но проявит свои чувства к партнеру через интимность.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Элемент: Воздух

Правящая планета: Венера

Наибольшая совместимость: Овен, Стрелец

Сильные стороны: сотрудничество и справедливость

Слабости: нерешительность и избегание конфронтации

Весы озабочены балансом. Они избегают конфликтов, как чумы, в пользу мира и гармонии. Они должны помнить, что у них есть собственное мнение. Поскольку Весы - воздушный знак, они постоянно тяготеют к знаниям, а также обогащают свою жизнь музыкой и искусством.

В отношениях Весы хотят найти равновесие. Они ищут глубокой, эмоциональной связи с партнером. Весы также выступают за традиционные связи и брак. Они нуждаются в партнере на всю жизнь.

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Элемент: Вода

Правящая планета: Плутон

Наибольшая совместимость: Телец, Рак

Сильные стороны: храбрость и находчивость

Слабости: ревность и скрытность

Скорпион - страстный, храбрый и напористый. Он испытывает мир на прочность с яростным упорством. Он ценит честность и сохранит в тайне все ваши секреты. Он известен своим спокойным поведением и таинственной аурой. Он ненавидит ложь.

Скорпион - самый чувственный знак Зодиака. Из-за его страстной природы близость для них очень важна. Его отношения строятся на доверии и понимании.

СТРЕЛЕЦ (21 ноября - 22 декабря)

Элемент: Огонь

Правящая планета: Юпитер

Наибольшая совместимость: Близнецы, Овен

Сильные стороны: идеализм и отличное чувство юмора

Слабости: неумение фильтровать сказанное, нетерпение

Стрелец - восторженный, энергичный экстраверт. Он ценит свободу превыше всего, потому что благодаря ей он может путешествовать, исследовать мир и другие культуры. Он нетерпелив, когда сталкивается с вещами или людьми, которых жаждет, и должен научиться выражать себя таким образом, чтобы уважать других.

В отношениях им нужен партнер, с которым он может весело проводить время благодаря своей игривой натуре. Стрелец часто меняет партнеров из-за стремления к разнообразию. Но когда он влюблен, он будет отчаянно верен своему партнеру.

КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 января)

Элемент: Земля

Правящая планета: Сатурн

Наибольшая сравнимость: Телец, Рак

Сильные стороны: ответственность, дисциплинированность и самоконтроль

Слабости: всезнание и неумолимость

Козерог обладает чувством внутренней независимости, которое помогает ему продвигаться вперед в достижении личных и профессиональных целей. Он - эксперт в составлении планов и следованию им. Он - мастер самоконтроля.

Стены Козерога непросто сломать, но, если его партнеру это удастся, у него будет пожизненное доверие Козерога. Этому знаку нелегко проявлять и говорить об эмоциях, но, как только он откроется, Козерога и его вторую половинку ожидает счастливая жизнь в постоянном росте и совершенствовании друг друга.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Элемент: Воздух

Правящая планета: Уран

Наибольшая совместимость: Лев, Стрелец

Сильные стороны: прогрессивные взгляды, оригинальность и независимость

Слабости: избегание выражения эмоций

Водолей - глубокий мыслитель, который любит помогать людям. Он чувствует себя комфортно в компании или обществе, поэтому стремится быть в окружении людей. Он может также быть отчужденным, прежде чем кто-то установит с ним доверительные отношения.

В долгосрочных отношениях с Водолеем нужна прямота и честность. В отношениях он считает своего партнера равным ему и предоставляет ему независимость, в которой тот нуждается.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Элемент: Вода

Правящая планета: Нептун

Наибольшая совместимость: Дева, Телец

Сильные стороны: сострадание и интуитивность

Слабости: стремление избежать реальности и жалость к себе

Рыбы очень дружелюбны и обычно собирают вокруг себя компанию разношерстных людей. Они готовы помогать другим и любят отвечать взаимностью. Они интуитивны, заботливы и верны. Рыбы тесно связаны с музыкой и различными видами искусства. Они настоящие романтики.

Рыбы - страстные любовники, которые жаждут глубокой связи со своим партнером. В любви и отношениях они слепо преданны и очень заботливы.

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