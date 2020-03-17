Простое упражнение, чтобы стать богаче, сбросить лишний вес и наладить отношения

Начиная с 1970-х, в своей философии производства Toyota полагалась на принцип "точно в срок". Это означает, что компания выпускает только то, что требуется, когда это требуется и в необходимом количестве.

Согласно исследованиям Института производства Кембриджского университета, философия "точно в срок" активно использовалась на многих японских предприятиях, чтобы удовлетворять потребительский спрос с минимальными задержками. Более традиционной альтернативой такого подхода является принцип "на всякий случай", когда компании держат наготове огромные запасы продукции во избежание дефицита.

По словам психолога и писательницы Марты Бек, в жизни вы можете использовать логику Toyota, акцентируя внимание на достатке, а не на отсутствии у вас каких-либо вещей. Бек рекомендует записать на бумаге 10 сфер своей жизни, в которых у вас наблюдается переизбыток чего-то. Такое изменение мировоззрения помогает сбросить вес, стать богаче и наладить отношения.

Сосредоточьтесь на самых богатых сферах своей жизни

Марта Бек ранее преподавала международный бизнес-менеджмент, где она активно обсуждала философию "точно в срок" и ее применение вне сферы производства со своими студентами. Секретом улучшения жизни любого человека она считает переход от принципа "на всякий случай" к философии "точно в срок".

Так, Бек утверждает: "Большинство людей живет в своего рода избытке - мы слишком много работаем, слишком много едим и залезаем в ненужные долги, покупая слишком много вещей. Движимые подсознательным предположением, что "все хорошее - это редкость", мы продолжаем следовать принципу "на всякий случай", накапливая все больше и больше имущества".

Бек советует одно простое письменное упражнение, способное помочь "сосредоточиться на изобилии, царящем вокруг вас прямо сейчас". Итак, запишите 10 сфер своей жизни, в которых вы не знаете недостатка. Например, у вас может быть слишком много материальных вещей, и ваш дом завален хламом.

Но сама писательница наводит лучший пример, чтобы проиллюстрировать риски для любви, которые несет в себе подход "на всякий случай": "Беспокойные любовники заставляют партнера следовать за собой. Родители управляют детьми. Любители угождать пытаются манипулировать людьми, чтобы понравиться им. Такое поведение нельзя назвать любовью. Это всего лишь основанный на страхе результат убеждения в редкости любви".

Проблема заключается в том, что такой тип поведения может иметь негативные последствия. Бек говорит: "Если вам приходилось быть жертвой таких беспокойных манипуляций, то вы знаете, что это вызывает желание убежать, а не сблизиться".

В случае романтических отношений сосредоточенность на изобилии может, по словам Марты Бек, говорить партнеру следующее: "Я всегда буду любить тебя, как бы ты не поступил/поступила". Другими словами, что его/ее решения никак не влияют на ваши чувства.

Стратегия "пяти почему"

Это уже не первый раз, когда кто-то начинает применять принцип Toyota к жизни в целом. Так, автор книги "Умнее, быстрее, лучше" и "Сила привычки" Чарлз Дахигг написал в колонке для The New York Times, что он использовал стратегию "пяти почему", чтобы перестать пропускать завтраки со своей семьей.

Принцип "пяти почему" довольно простой. Спросите себя "почему" пять раз подряд и вы определите проблему, которую необходимо решить. Следуя этой стратегии, Дахигг удивился, когда узнал, что избегал совместного времяпрепровождения за столом, потому что его дети слишком долго собираются по утрам.

А Марта Бек призналась, что начала записывать "прекрасные вещи", которые в итоге материализовались в "подходящее время" без каких-либо усилий с ее стороны, и что на этом она не собирается останавливаться.

Сluber.com.ua

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