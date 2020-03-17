Как справиться с зависимостью от соцсетей?

Как это обычно бывает? Зашла в Инстаграм на минуточку, а потом бац - и два часа пролетело. Зависла в Facebook, читая интересные статьи, хотя собиралась просто ответить на сообщение. Соцсети ловко заманивают нас в виртуальное пространство и отвлекают от реальной жизни. Если вы устали сливать свое время в черную дыру социальных медиа, начните бороться с этой зависимостью уже сегодня.

Для начала оцените ситуацию - посчитайте, сколько часов в день вы проводите в телефоне, проверяя соцсети. Попробуйте в течение недели вести учет экранного времени c помощью специальных приложений: Moment, StayFree, RealizD, Bubble timer. Никак себя не ограничивайте, используйте телефон как обычно - только честные и беспристрастные замеры помогут понять, насколько все запущено и сколько времени в день "воруют" у вас соцсети.

Если реальные цифры вас удивят, огорчат или напугают, самое время сесть на цифровую диету.

Ограничить время, проводимое в соцсетях, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особенно если вы будете пользоваться небольшими лайфхаками:

С глаз долой - из сердца вон

Уберите иконки соцсетей с первого экрана - спрячьте их в отдельную папку. Ведь если до приложения сложно добраться, то и заходить в него вы будете реже. А чтобы этот лайфхак принес еще больше пользы, выведите на главный экран полезные приложения: планировщик задач, трекер привычек, приложение для учета финансов. Пусть палец автоматически тянется к электронной читалке, а не к значку Инстаграма.

Вариант для экстремалов:

Если вы настроены максимально решительно - удалите полностью все приложения для соцсетей с телефона, а ленту Facebook и Вконтакте проверяйте через браузер. Количество ваших визитов в социальные сети гарантированно сократится.

Разделяй и властвуй

Если ваша работа плотно связана с соцсетями, четко разделяйте личные и рабочие дела. Когда заходите в Инстаграм или Youtube по работе - не отвлекайтесь на просмотр личных сообщений или пролистывание ленты. Работа - значит работа.

Жизнь по таймеру

Определите, сколько времени в день вы готовы тратить на личные задачи в соцсетях (например, 2 раза в день по 15 минут) и заводите таймер, когда заходите в Инстаграм или Facebook. Листать ленту, искать новые рецепты, смотреть смешные видео и вдохновляться фоточками тревел-блогеров можно бесконечно, но таймер - штука беспощадная: закончилось время - возвращайтесь в реальную жизнь.

Не отвлекайтесь

При выполнении важных рабочих задач ставьте телефон в авиарежим. Посмотреть свеженький мемчик от подруги или высказать свое мнение в переписке школьного чата - бесценно, но это отнимает дикое количество времени, которое вы могли потратить на решение рабочих вопросов. А это, согласитесь, намного эффективнее.

Фокус на главном

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Выйдите из чатов, в которые вы давно уже не заходите, отпишитесь от рассылок, которые вы, не читая, сразу отправляете в корзину - оставьте только то, что действительно для вас важно. Настройте уведомления из чатов и соцсетей таким образом, чтобы они не выдергивали вас из реальности резким звуком или неожиданной вибрацией, а просто отображались на главном экране, когда вы берёте в руки телефон. Когда появится свободное время - вы все посмотрите и ответите на все вопросы.

Как видите, это очень простые правила. Попробуйте их внедрить в свою жизнь, и вы увидите, как много времени у вас освободится для хобби, неспешных прогулок и общения с дорогими людьми, а все рабочие вопросы начнут решаться намного быстрее и эффективнее, ведь вы не будете отвлекаться на бесконечные уведомления из соцсетей. Берегите свое время и не тратьте его впустую.

Еlle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook