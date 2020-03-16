Как укрепить свое духовное здоровье? - 11 важных правил

Многие люди пренебрегают своим духовным здоровьем, что совершенно неправильно, поскольку оно не менее важно, чем физическое. И хотя тело и душа неразрывно связаны, и связь эта обоюдная, ментальные проблемы зачастую несут куда более сильную угрозу нашему благополучию. Духовные проблемы способны сделать жизнь совершенно невыносимой, каким бы подтянутым ни было ваше тело.

Если вы хотите всегда чувствовать себя хорошо, то стоит уделять внимание не только физическим упражнениям, но и состоянию духа...

Правило №1: Не ставьте перед собой невыполнимые задания.

Будьте скромны и не переоценивайте собственные силы - ставьте перед собой разумные задания и выполняйте их постепенно, одно за другим. Если вы хотите получить все и сразу, хватаетесь за все подряд, то отсутствие быстрого позитивного результата неизбежно разочарует вас, что может привести к проблемам в будущем.

Да, упорство и труд позволяют добиться многого, но не стоит быть безрассудными и слепо бежать вперед, раз за разом расшибая себе лоб о стену.

Правило №2: Если вас что-то не устраивает в жизни, начните менять ее с самих себя.

Окружающий мир совершенно не обязан подстраиваться под вас и не будет этого делать, как бы вам того ни хотелось. Если хотите, чтобы к вам относились с уважением, нужно заслужить это уважение. Если стремитесь к известности, будьте креативными и оригинальными. Если хотите стать богаче, работайте и не ленитесь.

Правило №3: Не вмешивайтесь в чужую жизнь.

У каждого человека есть право на личное пространство и свои ошибки. Даже если вы мудры не по годам и у вас обширный жизненный опыт, вы не должны никому навязывать свою точку зрения. Подобное поведение не только испортит собеседнику настроение, но и повредит вашему духовному здоровью, так как он с высокой долей вероятности испытает негатив в отношении вас.

Поставьте себя на его место, и поймите, насколько это неприятно и неправильно.

Правило №4: Забудьте о гневе и прощайте людей.

Правда в том, что гнев и оскорбления остаются не только в памяти ваших собеседников, но и в нашей душе. Они накапливаются внутри нас годами и десятилетиями, лишая энергии и подтачивая духовное здоровье. Да, следовать этому правилу может быть непросто, но если вам это удастся, вскоре заметите, что ваша жизнь заметно улучшилась - и неудивительно, ведь ее больше не отравляют токсичные эмоции.

Правило №5: Будьте искреннее.

Когда вы говорите правду, то сберегаете себе время и нервы. В современном мире говорить только правду далеко не всегда возможно, но вы должны научиться различать ситуации, когда ложь может быть во благо, и ситуации, когда она лишь ухудшит ситуацию. В любом случае чем меньше вы обманываете, тем лучше для вас самих.

Правило №6: Не стремитесь ко всеобщему признанию.

Нуждаетесь ли вы в признании со стороны? Нет, не нуждаетесь, потому что вовсе не обязаны что-то кому-то доказывать. Все, что делаете, вы делаете для себя. Стоит принять этот простой факт, потому что для того, чтобы ваша жизнь стала такой, какой вы хотите ее видеть, она нуждается в здоровой доле эгоизма.

И, кстати, вам не стоит путать концепцию "любви к себе" с безудержным эгоизмом. Эгоистам попросту безразличны все остальные люди, если они не могут как-то их использовать. Но те, кто ценит себя, никогда не забывают о тех, кто им дорог и кого они любят, потому что счастье любимого человека - это и их счастье тоже.

Правило №7: Не завидуйте.

Зависть - это жуткое и токсичное чувство, разрушающее счастье. Тем более что оно совершенно бессмысленно. Нет двух совершенно одинаковых людей, и завидовать тому, что кто-то преуспел больше, чем вы, попросту глупо. Вполне возможно, что этот же человек мог бы в чем-то позавидовать вам.

Счастье редко заключается в материальных ценностях, а любовь - любовь доступна всем. Вы сами являетесь источником собственного счастья. Лишь тогда, когда ваше сердце полно радости, она начинает проникать в окружающий мир, создавая то, к чему вы стремитесь и о чем мечтаете. Вы можете изменить судьбу, но лишь тогда, когда будете искренне верить в то, что это возможно, а не источать негатив в отношении кого-то другого.

Правило №8: Если вы не можете что-то изменить, будьте скромнее, и измените свое отношение.

Вы можете сказать человеку, что вас что-то раздражает в его поведении, но не стоит надеяться, что замечание, совет или приказ изменят его. Скорее уж он вас возненавидит за то, что вы "лезете в его жизнь". Если кто-то совершенно несовместим с вами, вы постоянно ссоритесь, то лучшее, что можно сделать - это максимально ограничить общение.

Помните о том, что проще изменить самих себя так, чтобы не воспринимать чужое поведение как личное оскорбление.

Правило №9: Знайте, как расслабляться.

Если вы думаете, что периодическая перезагрузка нужна лишь компьютерам и смартфонам, вы ошибаетесь. Не забывайте вовремя - и достаточно - отдыхать. И это касается не только ежегодного отпуска, но и отдыха на протяжении рабочего дня. Вам стоит периодически "отключать" мозг на несколько минут, просто закрыв глаза и ни о чем не думая.

Да, когда в вашей голове роится сотня разных мыслей, этого добиться непросто, но если вы будете практиковаться, то с каждым днем у вас будет получаться все лучше и лучше. Десяти минут вполне достаточно, чтобы привести разум в порядок и наполнить себя энергией.

Правило №10: Научитесь правильно распределять время.

Это особенно важно в нашем динамичном мире. Вы должны научиться находить время и на работу, и на отдых, не забывая уделять внимание вашей семье, иначе жизнь со временем станет невероятно скучной и монотонной. Из этого списка нельзя забывать ни об одном пункте, так что старайтесь планировать все заранее, уделяя работе примерно 60% вашего времени, отдыху - 20, а остальное оставляйте на семью и развлечения.

Правило №11: К вам возвращается все, что вы выпускаете в мир - и хорошее, и плохое.

Это называют также "эффектом бумеранга", когда любой ваш хороший и бескорыстный поступок делает вас лучше и счастливее, а плохие поступки отнимают удачу, здоровье и хорошее настроение. Этот закон также называют кармическим законом, но дело не в названии. Дело в том, насколько хорошо вы его понимаете и следуете ему.

Сluber.com.ua

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