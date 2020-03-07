Почему гороскоп начинается с Овна?

Астрологические прогнозы были и остаются популярным жанром: практически каждый из ныне живущих людей знает свой знак Зодиака, его достоинства, слабости и прочие характерные черты. Но основы современной астрологии были заложены в очень далеком прошлом: уже за несколько тысячелетий до нашей эры древние астрономы наблюдали за движением звезд и планет, сопоставляли события и пытались делать предсказания.

Примерно к IV веку до н.э. появилась концепция двенадцати знаков Зодиака, которая в известном виде дошла и до наших дней. Ее суть довольно проста: с точки зрения земного наблюдателя, Солнце в течение года проходит определенную траекторию через весь небосвод - и в конце вновь возвращается к исходной точке. Этот "маршрут" древние астрологи разделили на 12 месячных отрезков - и каждый назвали именем созвездия, через которое в эти недели проходит солнечный путь.

За "нулевую точку" для этих расчетов приняли день весеннего равноденствия: именно его жители античной Греции и Рима считали началом нового года, связанным с пробуждением природных сил и ростом всего живого на Земле. Этот день выпадает как раз на 21 марта, когда Солнце в своем движении "вступает" в созвездие Овна - так, как это видится наблюдателю с поверхности нашей планеты.

Интересно, что в названиях некоторых месяцев и сегодня сохранились следы этого первоначального календаря. Например, корень слова "сентябрь" в латинском написании содержит в себе цифру 7: это седьмой месяц года, начиная с марта.

Поэтому для астрологов знак Овна воплощает в себе неистребимую силу жизни и ее постоянного обновления.

Его небесным покровителем считается планета Марс.

Его стихия - огонь.

Цвет - красный.

Металлы - железо и сталь.

Драгоценные камни - рубин и аметист.

Его преимущества - сила и быстрота реакции.

Моральные достоинства - честность и смелость.

А слабые черты - склонность чрезмерно чем-то увлекаться, а также впадать в неудержимый гнев.

Еlle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook