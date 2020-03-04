Идеи подарков на 8 Марта - Наша подборка - ФОТО

До 8 Марта осталось несколько дней, и если вы все еще не определились с подарком для своего близкого человека, то предлагаем присмотреться к вещам в нашей подборке.

@gumamcollection

@renara_accessorise

@irs_traditional_jewellery

Лучший подарок девушке - украшения. Вы можете найти оригинальную бижутерию по доступной цене на странице Gumam Collection. Можно обратиться к отечественным ювелирным брендам, как Renara_accessorise. Необычные и стильные украшения Ренары Шамсиевой подойдут и для подарка иностранным друзьям, так как после сережек в теме знаков Зодиака Ренара стала создавать работы, хранящие в себе волны Каспия, образ Девичьей башни, силуэт карабахских скакунов. В национальном стиле украшения можно найти и на Irs_traditional_jewellery.

@art_of_kubachi

@baghiri.co

Национальные орнаменты хранят в себе и украшения от Art_of_kubachi. Если же вы готовите подарок для ценителя минимализма, то обратите внимание на местный бренд украшений Baghiri.co.

@menzer_hajiyeva

Кялагаи же - отличный подарок не только для иностранцев, но и для местных жительниц. Тем более весной платок девушкам будет как нельзя кстати. Их можете приобрести у отечественного бренда Menzer Hajiyeva.

@renara_shamsiyeva

@galamkari_style

@dereemena

Отличным решением для подарка станет и одежда национального бренда. Например, поклонников денима можно порадовать изделиями эко-бренда Ренары Шамсиевой. Невероятно смотрится и одежда бренда Galamkari_style. Оригинальным подарком может стать чехол от Dereemena.

@yukhulu.pajamas

Еще один местный бренд, который порадует вас приемлемыми ценами, а предмет вашего обожания удобством и яркостью - пижамы от Yukhulu.

@forhomeandsoul.az

@charshi.art

Любительницам уюта и домашних посиделок подарок можете выбрать на странице For Home & Soul. Стильные аксессуары для дома можно найти и на Charshi.art.

@tasty.ella

Конечно же, женщинам нужно дарить цветы в этот день. Но если вы хотите приятно удивить свою избранницу, то предлагаем присмотреться к съедобным букетам от TASTY ELLA. Там же можете найти готовые подарочные боксы.

Но помните, женщины ценят внимание больше, чем дорогие подарки. Просто дарите им свою любовь, это сделает их счастливыми.

Н. Гасымова

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