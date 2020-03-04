3 способа освежить прическу, не расставаясь с длиной - ФОТО

Если вы хотите изменить мир, начните с себя, а точнее - с прически. Самые смелые могут последовать примеру Беллы Хадид и Кайи Гербер и сделать ультрамодное (и ультракороткое) каре. Для тех, кто отращивал свою шикарную шевелюру годами, такой шаг может быть слишком радикальным. В таком случае образ можно освежить, не расставаясь с заветными сантиметрами. Ниже - стильные решения для длинных волос, которыми пользуются звездные красавицы.

Челка

Наверное, самый простой способ освежить надоевшую стрижку - это челка. Стильный способ носить этот довольно спорный элемент прически демонстрирует Хайди Клум. Без потери длины и густоты волос вы получаете абсолютно новый стильный образ. Стрижка челки - шаг ответственный, потому что важно выбрать форму, подходящую именно вам. Выбор огромный: от классической прямой, до ультракоротких или асимметричных вариантов.

Каскад

Каскадная стрижка, как у Дженнифер Энистон, хорошо подойдет обладательницам любой длины, густоты и структуры волос. Тонким прядям каскад придаст объема, тяжелым густым - легкости. Для вьющихся волос такая стрижка тоже станет идеальным решением: они будут легче завиваться в локоны и дольше держать форму. Главное - не забывайте про увлажнение и питание волос: на каскадной стрижке сильнее видны секущиеся кончики.

Лесенка

В то время как Белла легко экспериментирует с различными стрижками и окрашиваниями, ее старшая сестра не спешит расставаться со своими роскошными волосами. Любимая стрижка Джиджи - лесенка. Эта форма придаст тонким волосам объема и освежит образ. Не затрагивая основную длину, сделайте пряди у лица чуть короче. Стрижка лесенкой подойдет обладательницам как прямых, так и вьющихся волос.

Вazaar.ru

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