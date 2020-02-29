Главные мероприятия марта – КультГид Lady.Day.Az

Новрузовские праздники, а еще и 8 Марта внесли свои штрихи в наш традиционный выпуск "КультГида". Следующий месяц обещает быть полным незабываемых впечатлений.

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Где: Бакинский конгресс-центр

Когда: 1 марта в 20:00

Цена билетов: 30 - 350 AZN

Дуэт Варум и Агутина давно стал символом настоящей любви - пару считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Музыка Леонида Агутина и Анжелики Варум всегда разная, но всегда настоящая. Зрителей ждут джазовые импровизации любимых песен, какими их можно услышать только на концертах, а также новые композиции.

Концерт камерного оркестра

Где: Азербайджанская государственная академическая Филармония

Когда: 6 марта в 19:00

Цена билетов: 4 - 15 AZN

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева выступит под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова. В концертной программе прозвучат "Andante Festivo" Яна Сибелиуса, первая и вторая части "Маленькой симфонии" Мориса Равеля, Симфония №4 "Muğamvari" Агшина Ализаде.

Опера "Эхнатон"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 7 марта в 10:00

Цена билетов: 13 - 29

В кинотеатре будет представлена запись оперы, показанной в театре The Metropolitan Opera в 2019 году.

Взгляд на древний Египет из ХХ века, легендарные правители - Эхнатон и Нефертити, - их дети и родители, таинственные жрецы и даже юный Тутанхамон (хотя и не поющий). Минималистичная партитура Филипа Гласса зазвучит ярче с насыщенным действием, в котором принимают участие акробаты и жонглеры.

Филип Гласс - живой классик минимализма, одного из самых влиятельных музыкальных течений XX века. Написанный в 1983 году "Эхнатон" - заключительная опера его "портретной трилогии", посвященной масштабным персонажам мировой истории, захваченным собственными идеями и повлиявшим с их помощью на человечество.

Спектакль Фелима Макдермота, перенесенный в Мет из Английской национальной оперы и удостоенный в 2017-м Премии Лоуренса Оливье, способен удивить изысканностью костюмов и общим качеством картинки, но запоминается в первую очередь тем, как синхронно и виртуозно работающие группы актеров визуализируют музыкальный метод Филипа Гласса: повтор и течение, тревога и величественность, кружение и красота.

Дирижер - Карен Каменсек, режиссер - Фелим Макдермотт, художник - Том Пай. Действующие лица и исполнители: Царица Тия - Дизелла Ларусдоттир, Нефертити - Дженай Бриджес, Эхнатон - Энтони Рот Костанцо, Верховный жрец Амона - Аарон Блэйк, Аменхотеп - Закари Джеймс.

Спектакль "Осенняя соната"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 7 марта в 19:00

Цена билетов: 10 AZN

Спектакль "Осенняя соната" по пьесе Ингмара Бергмана (перевод - Борис Ерхов) поставлен в Театре режиссёром Ильгаром Сафатом.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Ильгар Сафат.

Опера "Севильский цирюльник"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 7 марта в 19:00

Цена билетов: 12 - 33 AZN

В Театре оперы и балета состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини.

Для исполнения в опере партии Альмавивы руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен ведущий солист Львовской Национальной оперы, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Шуляк.

На партию Фигаро приглашен солист Одесского Национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Богдан Панченко.

В этот день в спектакле примут участие также ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Розины), Турал Агасиев (партия Фиорелло), народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), солисты Нина Макарова (партия Берты) и Махир Тагизаде (партия Офицера).

Спектаклем будет дирижировать главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Концерт Ройи "NAZLI"

Где: Бакинский конгресс-центр

Когда: 7, 8, 9 марта в 19:00

Цена билетов: 10 - 150 AZN

Народная артистка Азербайджана, популярная певица Ройа Айхан представит сольный концерт, где прозвучат зажигательные хиты звезды.

Концерт Ильгара Мурадова

Где: Концертный зал Оперной студии в Бакинской музыкальной академии

Когда: 10 марта в 20:00

Цена билетов: 20 - 70 AZN

Поклонникам творчества народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова советуем посетить концерт, который обещает быть запоминающимся.

Спектакль "Сад грёз"

Где: Государственный театр песни им. Р. Бейбутова

Когда: 10 марта в 19:00

Цена билетов: 5 - 10 AZN

Театралам стоит увидеть "Сад грез" ("Arzular bağı") известного режиссера Имама Гасанова.

Этот спектакль является совместным проектом двух независимых театров - "Çıxış", основанным Имамом Гасановым, и "Laçın Teatr Studiyası", основанным известным актером Рауфом Шахсуваровым.

Поставленный по одноименной пьесе Парвиза Башардуста спектакль рассказывает историю двух душевнобольных друзей, которые предаются мечтам о лучшей жизни.

Балет "Легенда о любви"

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 13, 15, 16 марта в 19:00

Цена билетов: 20 - 200 AZN

При поддержке Фонда Гейдара Алиева по прошествии более чем полувека триумфально возвращается на родину один из шедевров мировой классической музыки - балет "Легенда о любви" выдающегося композитора, лауреата Государственной премии Азербайджана, народного артиста СССР Арифа Меликова.

Балет будет показан в постановке прославленного балетмейстера Юрия Григоровича, в сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе. Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет управлять народный артист Азербайджана Ялчин Адигёзалов. В постановке будут участвовать балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца и студенты Бакинской хореографической академии. Для исторической презентации по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе создаются 250 костюмов, а также декорации и реквизиты.

Концерт Зейнаб Ханларовой

Где: Бакинский конгресс-центр

Когда: 18 марта в 19:00

Цена билетов: 20 - 250 AZN

Народная артистка СССР Зейнаб Ханларова спустя много лет вновь выступит перед своими многочисленными поклонниками в Баку. Последнее выступление легендарной певицы в Баку прошло 12 лет назад.

Опера "Аида"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 14 марта в 19:00

Цена билетов: 12 - 33 AZN

В Театре оперы и балета состоится показ оперы "Аида" Джузеппе Верди.

Для исполнения в опере партии Радамеса руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен ведущий солист Московского академического театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Ерохин.

В роли Аиды выступит заслуженная артистка Азербайджана, лауреат национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова.

В спектакле также выступят ведущие солисты Театра оперы и балета, народный артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Царя Египта), Акрам Поладов (партия Рамфиса) и Гюльназ Исмайлова (партия Жрицы), заслуженные артисты республики Сабина Вахабзаде (партия Амнерис), Джахангир Гурбанов (партия Амонасро) и др.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Одесского Национального академического театра оперы и балета, народный артист Беларуси, профессор Вячеслав Волич.

Концерт оркестра "Кремерата Балтика" и Люка Дебарга

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 14 марта в 20:00

Цена билетов: 25 - 120 AZN

В Центре Гейдара Алиева выступит Камерный оркестр "Кремерата Балтика" с участием французского пианиста и композитора Люка Дебарга.

"Кремерата Балтика" был основан в 1997 году выдающимся скрипачом современности Гидоном Кремером и был представлен на австрийском фестивале камерной музыки в Локенхаусе.

В этот вечер на одной сцене с оркестром выступит французский пианист и композитор Люка Дебарг, присоединившийся к коллективу в 2017 году.

BOILER ROOM X SEKTOREIGHT

Где: Elektra Events Hall

Когда: 21 марта в 21:30

Цена билетов: 20 AZN

Boiler Room вновь осуществит прямой эфир из Баку в период празднования Новруза.

Boiler Room - это всемирно известная музыкальная онлайн-платформа и серия закрытых вечеринок преимущественно электронной, а иногда даже классической, джазовой или хип-хоп музыки, путешествующая по миру и организующая online-трансляции выступлений как привозных артистов, так и музыкантов в городе, из которого ведется прямая трансляция.

Это будет крупнейшим событием в сфере электронной музыки в Азербайджане в период праздника Новруз.

Балет "Насими"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 25 марта в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Если вы еще не видели балет "Насими" на музыку Фикрета Амирова, то вам обязательно нужно быть в этот вечер в Театре оперы и балета. Не пропустите это прекрасное зрелище.

Концерт Дайан Ривз

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 29 марта в 20:00

Цена билетов: 20- 150 AZN

Пятикратная обладательница Грэмми Дайан Ривз - выдающаяся джазовая вокалистка современности, получившая получила Грэмми за лучшее джазовое вокальное исполнение за три альбома подряд - впервые в любой вокальной категории.

В 2018 году Национальный фонд искусств назначил Ривз мастером джаза - высшей чести, которую США присуждают джазовым артистам.

В Баку она выступит со своим квинтетом.

Н. Гасымова

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