Високосный 2020 год - Духовный смысл 29 февраля

Как известно, високосный год наступает каждые 4 года, и тогда в календаре появляется дата 29 февраля. Это связано с рядом несоответствий Григорианского календаря, и високосные дни помогают эти неточности исправить.

Некоторые люди придерживаются мнения, что поскольку такой день бывает лишь раз в 4 года, то он наполнен важным смыслом.

Духовный смысл високосного дня

Энергетические вибрации в этот день не будут "обычными". И они могут помочь каждому совершить свой прыжок веры.

29 февраля может стать вашей отправной точкой в том, над чем вы думали долгое время, но до сих пор не могли решиться реализовать задуманное. Этот день можно также потратить на то, чтобы привести дела в порядок.

Это период, когда вам необходимо сесть и оценить текущее положение. Чего вы хотите от последующих дней, месяцев, лет? Когда решите это для себя, просто отправьте эту информацию в открытый мир. Позвольте Вселенной услышать ее и принять с распростертыми объятиями.

Не забывайте жить настоящим.

Не существуйте, живите. Наслаждайтесь каждым прожитым мгновением.

29 февраля 2020 года обладает вибрациями цифры "8", что символизирует собой бесконечность Вселенной, то есть все мы просто двигаемся по цепочке перерождения, смерти и жизни. А еще это означает изобилие, которое снисходит на нас от Вселенной.

Нумерология високосного дня

"11" - это базовое число, обозначающее пробуждение души и духовное просветление. Для 29 февраля это очень важно, потому что число этого дня именно "11".

Вы можете считать, что 29-е число присутствует в каждом месяце, но февраль - особенный месяц, каким его делает редкость наступления этой даты и ее духовная значимость.

В нумерологии цифра "2" очень важна, поскольку побуждает человека к выполнению реальной миссии его души. Она помогает понять, в чем именно состоит смысл нашей жизни. И все это благодаря ее внутренней энергии, которая не позволяет сдаваться. Эта энергия мотивирует нас исследовать все доступные возможности.

Таким образом, неудивительно, что сочетание чисел "2" и "29" приводит к всплеску исцеляющей энергии человека. Оно настолько могущественное, что может даже помочь нам увидеть важное послание от Вселенной.

Все, что от нас требуется 29 февраля, это держать разум открытым и быть внимательными к своему окружению. Так вы не упустите шанс получить чрезвычайно полезные знания.

Используйте этот день по максимуму, иначе придется ждать этого момента еще 4 года.

Сluber.com.ua

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