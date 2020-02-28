3 урока, которые Тому Хэнксу преподала роль самого доброго человека в мире

Самый популярный телеведущий США Фред Роджерс вывел понятие доброты на качественно новый уровень. На его передаче "Соседство мистера Роджерса" выросло не одно поколение американцев. Его популярность среди детей сравнивали с Санта-Клаусом.

Хотя Том Хэнкс и не был лично знаком с Роджерсом (он умер в 2003 году), роль в фильме "Прекрасный день по соседству" принесла актеру сразу шесть номинаций на "Оскар".

Недавно актер поделился всем, чему научился у Роджерса, пока готовился к своей роли, и что почерпнул из разговоров с теми, кто знал ведущего очень близко. Предлагаем вам ознакомиться с этими уроками.

1. Налаживать связь с людьми и пытаться им что-либо продать - это разные вещи.

Хэнкс отметил, что, несмотря на духовный сан, Роджерс никогда не произносил слово "Бог" на своем шоу и не пытался "продать" что-нибудь аудитории. Наоборот, свою глубокую связь со зрителями телеведущий строил с помощью эмпатии.

Хэнкс сказал: "Он лишь говорил фразу, поразительную в своей простоте: периодически грустить - это нормально. Звучит как бесчестная попытка уговорить нас заплатить 1700 долларов за семинар на выходных, хотя на самом деле это вовсе не так. Роджерс пытался донести слушателям совершенно другое".

2. Каждый должен демонстрировать свою уязвимость.

Зачастую от лидеров ждут демонстрации сильных качеств вроде уверенности, стойкости и решительности. Роджерс же на своих шоу часто показывал себя уязвимым.

Актер сказал: "Все мы хотим, чтобы к нам относились с состраданием, но для этого необходимо показать себя несколько уязвимой личностью. Например, можно сказать: я тоже переживаю об этом. Но предупреждаю, показывать свою уязвимость очень непросто. Никто добровольно не хочет этого делать".

3. Отказ от соперничества упрощает общение.

Когда между людьми разгорается конфликт, принято считать, что одна из сторон права, а вторая - нет. Хэнкс понял, что если избавиться от такого предположения и заменить его игрой с нулевой суммой, то это может привести к более эффективной коммуникации и, в конечном счете, к решению проблемы.

Хэнкс сказал: "Когда люди доходят в споре до той точки, когда никто из них не проиграет сопернику, потому что они оба правы, слова начинают звучать почти волшебно. Ничто другое так не способствует установлению гармонии".

Сluber.com.ua

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