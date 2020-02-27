Что должен осознать каждый знак Зодиака в марте?

Овен

Вы должны понять, что не обязаны исправлять каждого, кого считаете сломленным. Особенно если вас об этом не просят. Каждый сам отвечает за свою жизнь.

Телец

Вам стоит понять, что один лишь тяжелый труд не приведет к быстрому результату. Большие изменения требуют времени. Будьте терпеливее.

Близнецы

Поймите, что сердце могут разбить каждому человеку, но это ничего не говорит о вашей ценности. Уважайте и любите себя, что бы ни случилось.

Рак

Вы должны понять, что ваше время бесценно. Не стоит дарить его каждому, кто об этом просит. Научитесь говорить "нет", когда это необходимо.

Лев

Постарайтесь понять, что не у всех людей такое же сердце, как и у вас. Все мы разные. Понимание этого освобождает.

Дева

Поймите, что ваши слова наделены огромной силой. И людей, интересующихся вашим мнением, намного больше, чем вы думаете.

Весы

Вы должны понять, что даже ваши хорошие намерения могут кому-то навредить. Порой благими намерениями вымощена дорога... сами знаете куда.

Скорпион

Просто поймите, что красота - это нечто большее, чем просто внешность. Смотрите глубже.

Стрелец

Вам стоит понять, что несовершенство делает вас более интересными, уникальными и человечными. Погоня за совершенством - путь в никуда.

Козерог

Вы должны понять, что истинная сила включает в себя умение позволить себе чувствовать. Разрешите себе жить и дышать полной грудью.

Водолей

Постарайтесь понять, что некоторые люди - это лишь временная часть вашего мира. Все проходит, все меняется.

Рыбы

Поймите, что плохое отношения к вам со стороны других людей говорит больше о них, чем о вас. Вы не можете изменить поведение окружающих, но вполне способны изменить свое отношение к происходящему.

Сluber.com.ua

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