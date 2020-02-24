Окрашивание волос 2020 - Актуальные техники и оттенки - ФОТО

Весне дорогу! Традиционно охотнее всего на перемены во внешности женщины решаются именно весной - когда светит солнце, шапки отправляются в дальние ящики, а поводов для прогулок становится больше. Планируете окрашивание? Предлагаем ориентироваться на нашу шпаргалку с модными тенденциями: выбирайте полюбившийся тренд и несите фотографию к мастеру.

Если кратко, то в этом сезоне прослеживается большой тренд на однотонное окрашивания: балаяж и омбре постепенно уходят на второй план. А еще звезды диктуют моду на смелые эксперименты: красят волосы во все цвета радуги, решаются на нестандартные оттенки и экстремальный блонд. Рискнем вместе с ними?

Двухцветное окрашивание

Окрашивание Дуа Липы вдохновлено образом Кристины Агилеры нулевых. Помните, как было в школе? Черный низ, белый верх. Только в этом случае выглядит оно совсем не скучно, а очень модно и смело. Да, такое окрашивание требует безупречного стиля и недюжинной смелости, зато аплодисменты знающих в моде толк обеспечены. Ну а самая рисковая интерпретация этого тренда - у Билли Айлиш: певица с миллиардной армией поклонников выбрала сочетание неонового зеленого и черного.

Оттенки корицы и каберне

Красновато-коричневый оттенок корицы перекочевывает из осеннего сезона в весенний. Его плюс в том, что он универсален и подходит практически всем: и блондинкам, и брюнеткам, и рыжим. Этот цвет освежает образ, добавляет ему яркости и игривости. Работать с ним нужно так же, как и с блондом или иссиня-черным оттенком: для наилучшего эффекта волосы должны быть ухоженными, чтобы пряди блестели на солнце и были похожи на расплавленную медь.

Цветное окрашивание

Еще один вариант для смелых! Самый универсальный оттенок - пастельный розовый: он особенно идет блондинкам, а экспериментировать с ним можно даже дома с помощью цветных спреев. Если не уверены, что яркие оттенки могут выглядеть одновременно дерзко и элегантно, присмотритесь к звездам и блогерам - они не боятся выходить с цветными прядями не только на улицы мегаполисов, но и на красную дорожку. И мы их поддерживаем.

Легкие блики

На замену ярко выраженному балаяжу пришли тонкие, едва заметные блики. Идеальный пример - Селена Гомес. Лучше всего такое окрашивание выглядит на кудрявых от природы волосах - тогда блики не прячутся между завитками и создают красивую игру цвета. Но и на прямых это будет выглядеть красиво - только придется сделать блики более выраженными. Выбирайте оттенки меда, пшеницы, карамели, чтобы цвет был максимально естественным.

Моно-окрашивание

Однотонное окрашивание - один из главных трендов 2020 года. Выбирайте цельные глубокие оттенки: чернильный, шоколадный, пепельный блонд. Такое окрашивание, хотя и кажется простым на вид, требует умелой работы мастера. Но на этом дело не заканчивается - дальше ситуацию в свои руки берете вы. Придется довольно часто корректировать цвет, чтобы он всегда выглядел однородным у корней и по длине, а также тщательно ухаживать за волосами - для зеркального блеска.

Glamour.ru

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