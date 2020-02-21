Правила жизни счастливого человека - ФОТО

Простые привычки, которые сделают вашу жизнь гармоничнее.

Высыпаться

Ничто так не помогает посмотреть на жизнь свежим взглядом, как нормализация сна. Мы не настаиваем на том, что надо раньше ложиться, чтобы раньше вставать: "совам", например, такая перспектива радости не добавит. Просто стоит научиться не только слышать свой организм, но и планировать день, исходя из этого. Допустим, если вы понимаете, что к 9:00 вы никак не можете приезжать на работу, оставаясь в хорошем настроении, стоит найти место, где разрешат появляться чуть позже. Или вовсе уйти на фриланс, чтобы трудиться из дома. В общем, здоровый сон - залог счастливой жизни: попробуйте, и вы в этом убедитесь сами.

Делать зарядку по утрам

Многие полагают, что зарядка по утрам - это откуда-то из американских фильмов (или советского детства) и далеко не самая необходимая вещь. А зря. Выделяйте на это занятие хотя бы 10 минут, и вы увидите результат: физические нагрузки не только разбудят организм, но и повысят количество "гормонов радости" в крови. Да еще и помогут поддерживать себя в подтянутой форме. Столько пользы при минимуме усилий: как можно отказаться от такого?

Расставаться с "лишними" людьми

Человек не может быть счастливым, если его окружают "не те" люди: если вы чувствуете, что разговор с человеком не приносит вам удовольствия и общих тем больше нет, то лучше не тратить на подобное общение ни сил, ни времени. Никто не призывает бросать друзей, совсем нет, однако разумно выбирать круг общения и не бояться расставаться с бывшими спутниками. Жизнь одна, и тратить ее на кого-то из чувства жалости или скромности не стоит.

Время на себя - это не роскошь

Бытует мнение, будто тратить время на себя - это роскошь. Ведь так много надо успеть сделать для других - для коллег по работе или для родных. Быть хорошим человеком, конечно, здорово, но в распорядке дня вы должны непременно уделять себе хотя бы полчаса - и не думать, что поступаете как-то эгоистично. Без возможности хотя бы немного времени провести так, как хочется именно вам, нельзя обрести внутреннюю гармонию.

Не спорить в социальных сетях

В дополнение к предыдущему тезису: "время на себя" не означает то, что в эти полчаса стоит зайти в социальные сети и понаблюдать за жизнью других или, чего доброго, вступить в гневную перепалку по какому-то животрепещущему вопросу. Ни в коем случае: чем меньше времени вы тратите на сомнительное общение с незнакомцами в Интернете и подглядыванием за другими, тем лучше для вас самих. Многие психологи давно доказали, что социальные сети лишь добавляют человеку нервозности.

Говорить "да"

Вот что еще стоит взять за правило человеку, который решил сделать свою жизнь как минимум увлекательнее: не надо закрываться от потенциальных возможностей и встреч. Конечно, всегда соглашаться на любые авантюры - не лучший вариант, однако все мы знаем, как порой трудно бывает пойти на какое-нибудь мероприятие или даже сходить в клуб или театр с друзьями: кажется, что есть дела поважнее. Но зачастую этими отговорками мы просто прикрываем лень или страх перед незнакомой ситуацией, а ведь новые знакомства и встречи порой способны изменить к лучшему всю жизнь. Обидно упускать шансы и свежие впечатления.

Грамотно вести свой бюджет

Если у человека нет денег или ему их постоянно не хватает на что-то важное - на поездку или покупку долгожданного автомобиля, - достаточно трудно быть счастливым. И именно поэтому так важно вести учет финансов: как только вы станете это делать, сразу же заметите, что некоторые траты (во имя осуществления более крупных задач) можно сократить. Да и вообще, когда знаешь, что "под подушкой" у тебя есть небольшие сбережения, всегда живется спокойнее: без уверенности в завтрашнем дне трудно достичь внутренней гармонии.

Заниматься благотворительностью

Человеку свойственно помогать другим людям: это делает жизнь наполненной и осмысленной. Правда, когда не хватает времени даже на себя, не так легко найти возможность оказывать кому-то поддержку. И все же надо это сделать: уделите однажды несколько часов на изучение благотворительных фондов и добавьте перечисление средств в понравившуюся организацию в список своих обязательных ежемесячных платежей. Пусть сумма будет небольшой - даже 10 AZN кому-то могут помочь. А осознание того, что вы делаете доброе дело, действительно приносит удовольствие.

Интересоваться искусством и культурой

Постоянно развиваться, узнавать что-то новое, расширять свои горизонты и получать наслаждение от искусства - пожалуй, одни из важнейших качеств, которые надо в себе воспитывать. Живому и интересующемуся человеку некогда скучать и унывать, ведь всегда есть повод сходить на выставку или прочесть новую книгу. Культура - это настоящая сокровищница, которой нельзя пренебрегать. К тому же у культурного человека гораздо меньше поводов для раздражения в жизни: Интернет-тролли, скандальные программы и сплетни в его мире просто не существуют.

Не включать телевизор

Счастливые люди не наблюдают не только часов, но и телевизора: интриги, сенсации, расследования - все это сиюминутные вещи, которые способны только возбудить и расстроить человека, отнять у него драгоценное время, а не сделать кого-то счастливее. Поэтому стоит по возможности отказаться от телевизора: ну а отличные сериалы можно посмотреть и на планшете или ноутбуке.

Выключать телефон

Да, в современном мире идея отключить телефон звучит утопически: мы и не призываем никого делать это на целый день. Однако на неделе у вас должен быть хотя бы один вечер, когда вы с чистой совестью спрячете мобильный подальше и сможете расслабиться, отдохнув не только от рабочей почты, но и от переписки с коллегами, знакомыми и даже родственниками. Все это совершенно необходимо делать, чтобы на короткое время остановиться и задуматься, что в жизни идет правильно, а чему стоит уделить больше внимания.

Перестать сравнивать себя с другими

Хотя этот пункт находится в конце нашего списка, он не менее (а может, даже более) значим, чем все предыдущие. Сравнивать себя с другими людьми и печалиться, что у соседа "трава зеленее", а у кого-то больше квартира, неправильно. Все это приводит только к напрасным огорчениям. У любого человека своя жизнь и свой путь, и сравнивать никого и ни с кем не стоит: всегда найдется кто-то лучше, это уж точно. Главное достоинство каждого человека заключается в том, что он сам по себе уникален: об этом стоит всегда помнить.

Elle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook