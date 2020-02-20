7 невероятных привычек буддийских монахов, которые будут полезны и вам

Существует ли ключ к счастливой и гармоничной жизни? И если такой есть, то как его найти? Буддийские монахи уже давно знают ответ на этот вопрос. Более 2000 лет они пытаются показать нам, как можно снизить уровень человеческих страданий, негативной энергии и обрести внутренний мир, сосредотачиваясь на настоящем.

Однако внутренний мир и счастье - непостоянные состояния, поэтому нам необходимо научиться регулярно их восстанавливать и заботиться о них. А для этого стоит принять несколько важных принципов и привычек счастливой и мирной жизни буддийских монахов.

Привычка №1. Порядок снаружи.

Знаете ли вы, что Будда был принцем? Он мог прожить свою жизнь в материальном достатке, но не стал делать этого. Будда отказался от всего, когда осознал неприятную природу материальных вещей, и того, что они мешают ему обрести внутренний покой. И даже тысячи лет спустя буддийские монахи поддерживают выбор своего Учителя.

Правда в том, что многие из нас, словно одержимые, стремятся накопить как можно больше ненужных вещей. Но, привязываясь к поверхностным преимуществам материального мира, мы оказываемся неспособными на духовное развитие, а именно это и является высшей целью в буддизме.

Если человек хочет достигнуть духовного роста и стать свободным, ему нужно привести в порядок все свое имущество и сократить его количество до минимума.

Привычка №2. Порядок внутри.

Буддийских монахов учат делать все на благо других людей, а не ради себя. Когда монах медитирует, он делает это для каждого из нас. Буддисты пытаются достичь просветления, чтобы полностью раскрыть свой потенциал и получить возможность помогать всем, кто в этом нуждается.

Если вы воспитаете в себе такой же альтруистический подход к жизни, то перестанете так сильно зависеть от мира материальных благ. И в конечном итоге вы познаете внутренний мир.

Привычка №3. Регулярная медитация.

Чтобы снять стресс и принести в свою жизнь мир, нужно научиться успокаивать свой мозг. Буддийские монахи медитируют ежедневно, всегда придерживаясь своего распорядка. Они просыпаются как можно раньше, медитируют по 3 часа, а затем повторяют то же самое вечером.

Конечно, вы не обязаны соблюдать столь напряженный график, но можете собраться с силами и начать уделять медитации 15-30 минут в день, сделав это частью своей рутины вместо просмотра телепередач и многочасового серфинга в интернете. Занятия медитацией, несомненно, будут полезны для вашей жизни.

Привычка №4. Следовать за теми, кто мудрее.

Буддийские монахи считают старших источником мудрости. На пути своих духовных странствований монахи часто ищут духовных наставлений от умудренных, способных помочь им продвинуться дальше.

Нас везде окружают люди, у которых можно чему-то научиться. Каждому человеку приходилось переживать нечто незнакомое нам, а потому ему есть, что рассказать.

Старшие люди более опытные и могут преподать нам бессчетное количество ценных жизненных уроков. Вот почему так важно быть смиренным, уметь признавать то, что вы чего-то не знаете, держать разум открытым и всегда стремиться узнать что-то новое.

Привычка №5. Слушать внимательно и без осуждения.

Как правило, люди склонны осуждать других. Когда мы с кем-то разговариваем, то слушаем собеседника с целью ответить ему, а не ради того, что понять, о чем он говорит, или чтобы чему-то у него научиться. Осуждая кого-то, мы тем самым создаем искаженное представление о человеке, что плохо как для него, так и для нас самих.

Буддисты считают, что главная цель и польза от общения приходят в форме внимательности к собеседнику и отсутствия осуждения, что помогает понять услышанное и пополнить свой запас знаний. Они верят в возможность понять других людей посредством осознанной внимательности, а не через оценивание и критику.

Привычка №6. Неизменными остаются только перемены.

Все вокруг подвержено переменам. Наша внешность, поведение, отношения, окружение - абсолютно все. По словам буддийского мастера Судзуки, нельзя обрести абсолютное спокойствие, не принимая того факта, что все в этом мире меняется.

И все же мы крепко привязываемся к вещам, а когда сталкиваемся с любыми переменами, то не можем с ними смириться и поэтому страдаем. Вот почему так важно понять, что все, связанное с нашим сознанием, приходит и уходит, даже наши собственные мысли.

Мы должны понять, что есть только миг. Зная это, в любой ситуации, вызывающей у нас тревогу, гнев, страх или грусть, мы можем избавиться от негативных эмоций.

Когда вы понимаете быстротечность всего, что вас окружает, вы начинаете отпускать вещи и наслаждаться тем миром, каким он является.

Привычка №7. Жить в настоящем.

Некоторым людям очень сложно жить настоящим, наслаждаясь красотой каждого мгновения. Мы часто размышляем о событиях прошлого и переживаем о будущем. Но с помощью практики осознанности можно перенаправить фокус своего внимания и мысли обратно к чувствам и тому, чем мы сейчас занимаемся.

Вы живете здесь и сейчас. Нет никакой пользы от того, что мы будем зацикливаться на прошлом, ведь зачастую оно не приносит нам ничего, кроме сожалений, или на будущем, которое мучает нас своей неопределенностью.

Чтобы понять истинный смысл своего существования и наполнить жизнь счастьем и миром, очень важно научиться жить и ценить каждый миг настоящего.

Сluber.com.ua

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