Темные стороны каждого знака Зодиака

У каждого человека есть светлая сторона и темная. А как с этим обстоит у вас?

Овен

Гордость и высокомерие - эти два качества буквально преследуют Овнов. Они стараются быть первыми абсолютно во всём, куда бы ни попадали и чем бы ни занимались: сначала - в школе и студенческой группе, потом - в трудовом коллективе, ну и, наконец, - в любой компании.

Скромность - это что-то непонятное и странное для этого знака. Кроме того, они ещё и являются собственниками, но, к счастью, очень щедрыми.

Овну важно быть в центре внимания, и он ничего не может с собой поделать. Естественно, что во многих областях представители этого знака действительно становятся лучшими. Но если их кто-то и где-то перегнал - начинают завидовать. Вот такая тёмная сторона натуры.

Поскольку Овнами двигают инстинкты, они бывают очень мстительными. Чтобы не искушать себя, часто дружат с теми, кто не представляет для них угрозы. То есть с более слабыми.

Они довольно безразличны к еде, потому мало обращают внимания на то, чем питаются, и поглощают пищу быстро, как только могут. Они любят "шведский стол", где можно быстренько попробовать всё и не тратить попусту времени на "неинтересное занятие".

Управляемые Марсом, они легко выходят из себя. При этом быстро впадают в ярость и могут быть жестокими. Но, к счастью, это не длится долго. Кстати, Овны вообще не представляют себе, как можно лениться: энергия у них - так и бьёт ключом.

Телец

Рождённые под этим знаком очень амбициозны и не терпят, когда их пытаются сравнивать с кем-то. Они обожают при случае похвастаться своим финансовым положением или успехами детей.

Нельзя сказать, что они жадные, но довольно осторожны в плане денег. Однако это касается только чужих людей, для родных и близких - не жалеют ничего.

Весы находятся под влиянием Венеры, потому умеют наслаждаться всеми жизненными радостями, как никто другой. Кстати, это касается также физической близости. Они заводятся буквально с полуоборота, очень страстны и романтичны, но одновременно - ревнивы и нетерпимы.

Представители этого знака очень любят всякого рода удовольствия, потому часто объедаются пытаясь компенсировать внутреннее неудовлетворение.

Как ни удивительно, Телец очень терпелив и не впадает в гнев по любому поводу. Он умеет промолчать, чтобы не нагнетать обстановку или предотвратить конфликт. Но не советуем испытывать его терпение: если рождённого под эти знаком вывести из себя - это будет атомный взрыв. Тогда главное - отбежать на безопасное расстояние.

Они обожают комфорт, поэтому при любом удобном случае предаются своему любимому занятию - ленятся. Что самое смешное, они каким-то немыслимым образом могут достичь успеха, практически не напрягаясь.

Близнецы

Высокомерие и надменность - это не о Близнецах. Они самые настоящие актёры, потому предстают перед другими людьми в том образе, который сочтут самым выгодным в конкретной ситуации.

Рождённые под этим знаком обожают сорить деньгами, любят экзотические поездки. Они смело и отважно бросаются с головой во всё, кроме чувств: Близнецы боятся прочных отношений. Их страсть - это запрещённое и невозможное. Представители этого знака уверены, что это абсолютно нормально - флиртовать и охмурять свою жертву. Для них это всего-навсего игра, потому печалиться или тосковать просто смешно.

Близнецы слишком умны и проницательны, чтобы завидовать кому-то. Однако чувство соперничества им также не чуждо: рождённые под этим знаком тяжело переносят чужой успех и счастье. Поэтому они нередко устраивают свои "игры": сплетничают, сталкивают коллег между собой. То есть - развлекаются по полной.

Близнецы совершенно не жадные и не помешаны на еде. Они развлекаются и успокаиваются совершенно другим способом: с помощью хобби и других увлечений. Они не холерики, а просто нервные и раздражительные. Нередко это приводит к вспышкам гнева и бесполезной трате энергии.

Чего не терпят Близнецы - это обязаловки. Если им что-то уж очень настойчиво навязывать - будут саботировать и лениться. И всё это - с милейшим выражением лица.

Рак

Рождённые под этим знаком - самые чувствительные. Они никогда не проявляют высокомерия, но, если их унизить или обидеть, встанут в такую "позу", что вам мало не покажется.

Хотя они и не жадничают, но тщательно следят за тем, на что тратят деньги. Их невозможно уговорить купить что-то с помощью рекламы, потому что Раки очень разумны и рациональны.

За внешней серьёзностью и сдержанностью они прячут просто невероятную сексуальность. Но до поры до времени этот знак её очень тщательно скрывает. И только когда начинает доверять партнёру - проявляет себя во всей красе.

Рак редко завидует, разве что менее чувствительным людям, так как полагает, что тем намного проще жить. Обычно люди этого знака по-доброму завидуют тем, кто смело смотрит жизни в лицо и мужественно преодолевает все трудности. И тем, у кого хорошая и крепкая семья.

Если они чувствуют себя ненужными, нелюбимыми и непонятыми, то начинают злиться и поедать пирожные в неограниченных количествах. В худшем случае - проявляют невиданную агрессию и ярость.

Они превращаются в настоящих безумцев, когда кто-то унижает их семью, высмеивает происхождение или родную землю. Хотя рождённые под этим знаком легко могут достичь социального успеха и сделать карьеру, они предпочитают оставаться в тени и заниматься своим любимым - мечтать. Бороться и конкурировать для них - слишком утомительно.

Лев

Представители этого знака уверены в том, что лучшие, и ожидают аплодисментов и восхищения. И, как правило, всегда получают их.

Основные характеристики Льва - это тщеславие и самонадеянность. Деньги для них - всего лишь средство достижения славы и почёта, потому они никогда не откладывают ничего на "чёрный день" и покупают всё, что хотят.

Львы любят удивлять других людей очень дорогими подарками. Кстати, подобным образом они удивляют и своих любимых во время близости. Потому что Лев - лучше всех!

Женщина-Лев требует, чтобы за ней постоянно ухаживали и восхищались, а Мужчина-Лев желает обладать целым гаремом красавиц, которые будут ублажать и выполнять малейшую прихоть.

Кстати, люди этого знака зачастую - очень любвеобильные.

Не лишены Львы и чувства зависти. Но завидуют очень избирательно: лишь людям, которые обладают тем, что не заслужили.

Львы обожают устраивать пышные приёмы, при этом накрывают стол так изысканно, что глаз не оторвать. Они любят вкусную еду и вино.

Если Льва "погладить против шести", он становится невыносимым и агрессивным. Представители этого знака являются тиранами и нуждаются в жертвах, поэтому иногда их злоба - совершенно необъяснима.

Лев бывает ленивым, но стоит его "завести", бросится в бой, не раздумывая ни минуты. Так что его лень довольно странная - чтобы покрасоваться в который раз.

Дева

Она слишком неуверенная в себе, чтобы быть высокомерной. Так что у представителей этого знака другая проблема - они страдают от комплекса неполноценности и постоянно переживают, что недостаточно хороши в той или иной ситуации.

Девы очень осторожно тратят деньги. Поэтому когда принимают решение что-либо приобрести, то будут неделями читать форумы, изучать характеристики товара, а потом обойдут с десяток магазинов, чтобы купить подешевле. В то же время, если представители этого знака что-то очень любят (например, книги или редкие диски), то не жалеют денег, что является полной загадкой.

Рождённые под этим знаком много знают и читают о близости, поэтому как любовники - просто отменные. Но при этом - очень избирательные в выборе партнёра.

Рождённые под этим знаком очень педантичны, аккуратны и внимательны к своему внешнему виду. Поэтому они не могут позволить себе обжорство, ведь как же тогда будут выглядеть в глазах других людей?

Дева редко выходит из себя и умеет контролировать чувства и эмоции. Когда расстраивается - не кричит, а старается с помощью иронии решить конфликт, ведь знает, что слово может ранить как ничто другое.

Представители этого знака очень ответственны, проактивны и постоянно переживают, что выполнили задачу недостаточно хорошо. Если чувствуют себя одинокими и покинутыми - впадают в депрессию и оскорблённо лежат на диване: "Жалейте меня!"

Весы

Представители этого знака очень высокомерны и вычурны. При этом обладают чувством стиля и шармом. Это - благодаря влиянию Венеры.

Люди, рождённые под этим знаком, готовы тратить целые состояния на то, чтобы покупать лучшую одежду и жить в окружении красивых вещей. Будучи очень тщеславными, они приобретают только брендовые и уникальные вещи. Ширпотреб - это не их путь. Весы экономят только тогда, когда над их финансовым благополучием сгущаются серьёзные тучи.

В близости они - настоящие аристократы, хотя не боятся экспериментировать и постоянно пробовать что-то новое.

Они не завидуют тем, кто достиг благополучия своим трудом и терпением. Если Весы счастливы в личной жизни, то не завидуют никому, а вот если одиноки - с грустью поглядывают по сторонам...

Представители этого знака любят деликатесы, хорошо готовят и умеют преподнести любое блюдо, как шедевр кулинарии.

Они совершенно не жадные. Если что-то и может вывести их из себя, это несправедливость. Их просто бесит, когда кто-то препятствует им в осуществлении мечты. Ну и по-настоящему они утрачивают контроль над собой, когда их предаёт любимый человек.

Самое сложное для этого знака - принятие решений. Ведь это означает делать выбор, от чего-то отказываться, а что-то наоборот - впускать в свою жизнь. Поэтому они всегда очень долго думают, прежде чем сказать что-то или сделать. Это всё связано с тем, что Весы предпочитают комфорт и несколько ленивы для того, чтобы что-то менять кардинально.

Скорпион

Рождённые под этим знаком выглядят очень сдержанными, способны долго молчать и терпеть, но как только вы расслабитесь - нанесут сокрушительный удар. Не дразните Скорпиона: он высокомерен, надменен, хитёр и способен стереть вас в порошок.

Скорпионы - не самые щедрые из знаков. Просто они делятся лишь с теми, кто поступает точно так же в ответ. В страсти они - самый дикий, самый ревнивый и самый одержимый знак.

Они в совершенстве владеют искусством любовной близости и обожают экспериментировать.

Завидуют редко, но метко: только тем, кто обладает властью или незаслуженно богат.

Их пищевое поведение довольно странное: фазы откровенного обжорства сменяются полным воздержанием от пищи. Обожают обедать в маленьких кафе на улице.

Как бы ни были раздражены - умеют манипулировать другими людьми, если те пытаются их сломить. Когда злятся - становятся агрессивными и склонны к физическому насилию.

Настоящие трудоголики, которые позволяют себе поваляться подольше в постели по утрам, но компенсируют упущенное в течение дня.

Стрелец

Главная характеристика этого знака - уверенность в себе, что некоторые воспринимают как высокомерие. Стрелец предпочитает отдавать приказы, а не выполнять.

Он никогда не жадничает, потому что любит наслаждаться жизненными удовольствиями и очень альтруистичен. Рождённые под этим знаком не откладывают денег, но если они у них заканчиваются - чувствуют себя глубоко несчастными.

В любви любят процесс охоты. Они обожают очаровывать жертву, очень пламенные и страстные.

Стрельцы слишком щедры и уверены в себе, чтобы завидовать. Хотя иногда немного обиженно сопят: когда кто-то побеждает их в спорте или других соревнованиях.

Любят покушать и всегда забивают холодильник продуктами доверху: полупустым он приводит их в отчаяние. Они любят пробовать и готовить новые блюда.

Редко раздражаются, но даже если такое и происходит, быстро забывают о самом предмете спора. Представители этого знака - неисправимые идеалисты и очень страдают, когда знакомые или друзья пользуются их искренностью.

Козерог

Рождённые под этим знаком претенциозны и амбициозны. Им очень нравится раздавать команды и советы. Им сложно идти на компромиссы из-за врождённых гордости и высокомерия. Тем не менее они умеют скрывать свою склонность к тирании под маской интеллекта (в чём им действительно не откажешь).

Козероги довольно прижимисты и сто раз подумают, ссудить ли кому-то денег, ведь они могут стать их конкурентами. Холодность и сдержанность также мешают им полностью раскрыться в близости с партнёром.

Как правило, они хорошо контролируют свои реакции на происходящее. Но иногда Козерога накрывает жуткая ярость, и это не для слабонервных.

У представителей этого знака - огромные амбиции, потому они не могут расслабиться ни на минуту. Хотя при этом они так неторопливы, что может сложиться впечатление, что ленивы.

Водолей

У каждого Водолея есть несколько вещей в жизни, в которых они, как полагают, особо преуспели. Для них это очень важно. Поэтому не старайтесь поддавать сомнениям их убеждения в этих областях жизни.

Представители этого знака - самые настоящие интеллектуальные снобы, зачастую - ещё и высокомерные. Они экономны и не спешат тратить деньги, но щедры к друзьям, которые верны им. Для них они снимут последнюю рубаху.

В близости Водолеи очень экстравагантны и нестандартны. Их воображению и смелости можно только позавидовать.

Они почти никогда не завидуют, потому что добиваются, чего хотят, и действительно счастливы.

Жадность и обжорство - это не о них. А вот немного лени - присутствует у каждого Водолея. Но, как правило, они быстро справляются с ней, когда следует предпринять решительное действие или расправиться с врагами.

Рыбы

Люди этого знака Зодиака очень чувствительны и живут в мире своих грёз. Для них важно только духовное, а материальное является лишь вынужденной необходимостью. Правда свою чувствительность они скрывают под маской высокомерия, дабы не прослыть слабаками.

Рыбы - совсем не жадные, а по отношению к себе - и вовсе расточительны.

Это страстные, незабываемые любовники с лёгким "налётом" мазохизма. Дело в том, что страсть - у них в крови.

Они завидуют тем, кто успевает сделать всё, что задумал.

Ещё одна подлинная страсть рождённых под этим знаком - это пища. За столом они "компенсируют" все свои жизненные страдания и разочарования.

Рыбы не являются победителями по жизни и совсем неагрессивны. Но если их задеть - будут отчаянно защищаться вплоть до истерики.

Они часто бывают ленивыми и пассивными. Рыбы предпочитают делегировать свои дела кому-то другому и наслаждаться мечтами, не отвлекаясь на "материальную" суету.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook