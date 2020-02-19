Что каждому из знаков Зодиака необходимо отпустить в этом году?

Овен

Вам необходимо отпустить гнев и обиду на людей, которые причинили вам зло. Просто признайте, что они действительно "облажались" по полной программе. И поймите: они ушли из вашей жизни навсегда.

Телец

Вам следует отпустить свой цинизм. Позвольте себе снова поверить в любовь, позвольте себе снова поверить в счастье.

Близнецы

Вам необходимо отпустить чувство вины. Не нужно обвинять себя за ошибки, которые вы совершили много лет назад, ошибки, которые никто не в состоянии исправить сейчас.

Рак

Отпустите желание всем угождать. Признайте, что несете ответственность только за собственное счастье, а не за счастье других.

Лев

Вам стоит отпустить свою зависимость от социальных сетей. Отложите телефон в сторону и перестаньте сравнивать себя с людьми, которых вы не видели со школы. Не каждая картинка соответствует реальности.

Дева

Вам необходимо отпустить свое желание быть правыми всегда и во всем. Примите тот факт, что вы не можете знать всего.

Весы

Вам стоит отпустить сомнения в себе. Прекратите сдерживать себя, потому что вы ведете себя, как свой самый строгий и часто несправедливый критик.

Скорпион

Вам необходимо отпустить свои обиды. Будет хорошо, если вы оставите свое прошлое в прошлом. Там, где ему и место.

Стрелец

Отпустите свои страхи. Вам стоит выглянуть из зоны комфорта и начать немного больше рисковать. Так, как это соответствует вашей природе.

Козерог

Вам необходимо отпустить свои ожидания. Перестаньте считать, что вам обязательно нужно достичь определенного рубежа к определенному моменту времени, чтобы почувствовать себя счастливыми. Не забывайте: жизнь коротка.

Водолей

Отпустите токсичные дружеские отношения. И неважно, сколько лет длится ваша так называемая "дружба" с этим человеком, потому что если он наносит вам вред, ему лучше уйти.

Рыбы

Вам необходимо отпустить свое беспокойство о будущем. Сосредоточьтесь на том, что происходит в вашей жизни сегодня, а не пытайтесь предугадать, что где-то там за горизонтом. Это никому не под силу.

Сluber.com.ua

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