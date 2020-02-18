Гороскоп на март-2020

РЫБЫ

20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Итак, впереди еще одно большое и увлекательное плавание длиной в год. В целом оно обещает стать успешным, но есть вероятность, что к чему-то вам придется прикладывать чуть больше усилий, чем раньше, и из-за этого возникнет ощущение, будто вы трудитесь на износ. Во‑первых, возьмите за правило баловать себя за хорошую работу. Во‑ вторых, не отчаивайтесь и не сомневайтесь в себе. Результат превзойдет все ожидания, а наградой за сверхурочный труд станет всеобщее признание.

ОВЕН

21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

Не поддавайтесь соблазну подводить итоги перед днем рождения - все самое интересное только начинается. Март обещает стать месяцем неожиданностей. Чтобы последние получились максимально приятными, гоните прочь сомнения и страхи - именно они отделяют вас от гармонии с собой.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Продолжайте сохранять нейтралитет: горячие споры с ближайшим окружением вам сейчас точно ни к чему. Даже если вы уверены в собственной правоте, как в том, что снег - белый, постарайтесь быть терпимее к мнению другой стороны. Душевное спокойствие - вот ваша главная цель.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ - 21 ИЮНЯ

О том, что случайных встреч не бывает, вы и так знали давно, но в марте практически каждый день станет тому доказательством. Готовьтесь ко множеству невероятных и очень полезных знакомств. Кроме того, с приходом весны у вас появится шанс выгодно вложить деньги.

РАК

22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

В первых числах месяца вам захочется глобальной перестройки всего и вся. Прежде чем начать реализовывать самые смелые планы, займитесь собственным здоровьем. Причем не только устранением явных проблем, но и профилактикой, ведь именно последней вы часто пренебрегаете.

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА

Девиз марта - бог в мелочах. Уделите внимание вещам, которые на первый взгляд не имеют значения, - вы удивитесь, как сильно ошибались в их отношении. В конце месяца не планируйте ничего грандиозного - время еще не пришло.

ДЕВА

24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Мечтаете о переменах, но готовы ли вы к ним в действительности? Дорога к новому неизбежно выведет вас из зоны комфорта, а вам комфорт сейчас дорог как никогда. Признаться себе хотя бы в этом - уже большой шаг для будущего личностного роста.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Ключевая задача на март - контролировать свои финансовые потоки, ведь совсем недавно вы очень болезненно переживали непредвиденные расходы. Тревоги в сторону! Весенний ветер принесет вам сразу несколько коммерчески интересных предложений, которые можно смело принимать.

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

Начало весны - крайне благоприятный период для налаживания личной жизни. Если у вас нет партнера, не жалейте времени на новые знакомства и будьте открыты для общения. Если же он есть, уделите ему больше внимания, чем в феврале, когда вы были полностью поглощены карьерой.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

Если что-то идет не по плану, это не значит, что вам нужен кардинально другой. Возможно, вы просто недоработали существующий. Проявите настойчивость в достижении желаемого и поменьше рефлексируйте: на самоанализ уходит много времени, а оно сейчас - ваш главный помощник.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ

Вы видите потенциального противника в каждом, чье мнение не совпадает с вашим. Измените угол зрения! В споре часто рождается истина, а из антагониста может получиться отличный бизнес-партнер - нужно лишь грамотно выстроить отношения.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ

Успех любого начинания в марте целиком и полностью зависит от выбора попутчиков. Если вы отправитесь в путешествие в правильной кампании, оно получится незабываемым, а если придумаете проект в тандеме с другом, удача будет на вашей стороне.

Bazaar.ru

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