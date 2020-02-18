Как избежать февральской депрессии? - 5 идей

Посмотрим правде в глаза: февраль - самый противный месяц зимы. Самый ненужный и бесконечный, а в 2020-м еще и дольше на день, потому что год високосный. Чтобы не проводить все 29 дней в унынии и тоске по солнцу, попробуйте несколько идей, которые скрасят ожидание весны - лично вам и тому, кто составит компанию.

ЗАВТРАК В КАФЕ

Зимой непросто убедить себя выбраться из дома пораньше, особенно если впереди долгий рабочий день. Слово "надо" откликается в душе сплошным негативом, но шансы на мотивацию есть, если сменить тактику. Не обязательно нестись спозаранку в спортзал или жевать бутерброд на кухне, сонно прокручивая ленты соцсетей, - пригласите себя (в одиночку, с милым или подругами) на завтрак в кафе, выбрав по отзывам приятное и уютное. Закажите то, что любите, - вафли с сиропом и горячий шоколад, кофе и овсянку с фруктами, чай и кусок морковного пирога, апельсиновый сок и омлет, - и откровенно наслаждайтесь всем этим, разглядывая людей вокруг, обмениваясь улыбками и пожеланиями доброго утра.

БАННЫЙ ДЕНЬ

Можно, конечно, записаться на массаж или сходить в салон красоты, но зимой для удовольствий с погружением лучше бани ничего не придумать. Не важно, что вам по душе - русская парная, финская сауна или турецкий хаммам, - главное, никуда не спешить. Чтобы достичь полной нирваны, несколько раз распарившись, нырнув в прохладный бассейн, с чаепитиями в перерывах и, опять же, массажем, потребуется как минимум 2 часа. Вы и не заметите, как они промелькнут, растворившись в небытии вместе с февральской хандрой.

ФОНДЮ-ВЕЧЕРИНКА

Что может быть утешительнее, чем вкусно поесть? Поводом для кулинарной вечеринки может послужить любой рецепт, но у швейцарского фондю есть несколько преимуществ. Поиски правильного сыра (и вина!), кропотливые приготовления и посиделки вокруг фондюшницы с обмакиванием кусочков хлеба и овощей в горячую сырную массу сообщают участникам ужина особую близость. И потому что фондю - идеальное блюдо для промозглого февраля: сытное, согревающее и в меру экзотическое.

СЕРИАЛЬНЫЙ "ЗАПОЙ"

Из домашних развлечений зимой вне конкуренции валяние на диване с просмотром сериалов. В выходные можно не отрываться от экрана, наблюдая за героями сезон за сезоном и игнорируя все происходящее на планете. Прижимаетесь к любимому или к пяти любимым подушкам и наслаждаетесь, изредка отлучаясь на кухню за снеками, потому что готовить лень, да и зачем? Для поднятия настроения выбирайте динамичные или смешные шоу. Например, "Удивительная миссис Мейзел" или превратившиеся в классику "Друзья" - настоящие лекарства от тревожности и депрессии. Всем персонажам там приходится непросто, но они находят выход из любой ситуации, а заодно - повод посмеяться над происходящим.

СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ

Не обязательно ждать весенней уборки, чтобы разобрать вещи, обновить интерьер и избавиться от того, что не нужно. Сортировка вещей идеально справляется с двумя задачами - развлекает и приносит пользу, примиряя с ненавистным февралем. Наводя в порядок в квартире, вы готовитесь к весне и - чем черт не шутит - к новой жизни! Перенаправьте негативную энергию в верное русло, не забыв приобщить любимого - пусть двигает мебель, морально и физически поддерживая креативные преобразования.

Еlle.ru

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