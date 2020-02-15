Как день недели, в который вы родились, влияет на жизнь?

Рассказываем как день, в который вы или близкий вам человек появились на свет, определяет будущие возможности.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Этим людям покровительствует Луна. В них сокрыт огромный энергетический потенциал и большой запас сил, чтобы реализовать самые амбициозные планы. Увы, но в совершении задуманного им часто мешают сомнения. Если представители "касты понедельника" смогут отбросить в сторону все страхи - добьются головокружительных высот. Их партнер должен каждый день демонстрировать им любовь и преданность, в противном случае, ревнивые"лунатики" будут подозревать его во всех смертных грехах. Окружающих восхищает их врожденное чувство справедливости, а ценные советы никогда не остаются без внимания. От природы обладают прекрасным вкусом.

ВТОРНИК

Воинствующие и уверенные в себе, как и планета-Марс, которая покровительствует всем тем, кто родился во вторник. По складу характера это полные энергии экстраверты. Прекрасная черта - "марсиане" никогда не бросают ничего на полпути и не успокоятся, пока не добьются желаемого. Можно быть уверенными - многие их мечты обязательно исполнятся. Часто они защищают свои проекты настолько отчаянно, буквально, "с оружием в руках", что может быть воспринято окружающими, как повод для конфликта. Постарайтесь быть лояльнее и чаще идти на компромиссы, особенно, когда речь идет о тех людях, которых вы любите или с которыми работаете. К слову, о чувствах - это невероятно ласковые любовники.

СРЕДА

Если верить Вселенной, одни из самых благородных людей обычно рождаются по средам. Они открыты всему новому, с радостью берутся за все самое рисковое и любопытное. Друзья ценят их за искренность, коллеги - за умение моментально расставлять главные акценты в огромном потоке информации. Эта природная дальновидность и расчетливость - заслуга планеты-покровителя Меркурия. Элегантные, что проявляется и в одежде, и в манерах. Очень ревнивые! Их партнерам не стоит их "дразнить". Чувствуют себя комфортно в большой компании друзей; общение, обмен знаниями, непринужденный разговор обо всем на свете - дл яних это лучшая форма расслабления и отдыха.

ЧЕТВЕРГ

Четверг - территория Юпитера. Те, кто родился под влиянием этой планеты, смотрят на жизнь с точки зрения заядлых оптимистов. Они чрезвычайно чувственные и веселые. Их личные отношения с противоположным полом часто осложняет то обстоятельство, что "дети Юпитера" не всегда могут сосредоточиться на ком-то одном, параллельно рассматривая несколько вариантов. Что поделать - такие они влюбчивые! Попробуйте выбирать партнера не импульсивно, а руководствуясь такими категориями, как надежность и безопасность; присмотритесь к тем людям, рядом с которыми вам будет спокойнее. По своему типажу - это люди-защитники, которые готовы сделать все ради благополучия семьи. Они даже могут поступиться собственным мнением, только чтобы сохранить мечты других. В одежде обожают яркие цвета, которые активируют положительную энергию внутри и вокруг них.

ПЯТНИЦА

Планета, которая, так или иначе, покровительствует всем тем, кто родился в пятницу, - это Венера. Стоит ли говорить, что энергетическим фоном в жизни таких людей выступает любовь во всех ее проявлениях? Еще одна особенность Венеры - она дарит своим подопечным особую красоту, очарование, шарм. Их внешность никого не может оставить равнодушным. Семья - их главная движущая сила. Во имя близких они готовы свернуть горы и совершить поступки, на которые, при других обстоятельствах, вряд ли решились. Люди пятницы не боятся высказывать оппоненту в лицо все, что о нем думают, и часто подвергают критике окружающих, из-за чего, вполне резонно, у них может возникнуть немало проблем. Упорство и трудолюбие - слова, которые отлично описывают их отношение к работе.

СУББОТА

По своей природе, те, кто родился в субботу, - интроверты. Спасибо Сатурну! Со стороны эти люди часто производят впечатление холодных и неприступных персон, но на самом деле, таким образом, они очень тщательно оберегают свою личную жизнь и не готовы впускать любого в зону комфорта. Вместе с тем, это по-настоящему щедрые люди, которые не оставят другого человека в беде, если требуется материальная поддержка. Отличные советчики и союзники. В любви им нужно время. Они должны очень хорошо узнать другого человека прежде, чем согласятся раскрыть ему свою душу и тайны. Смотрят на жизнь с позиции оптимистов. В любых вопросах им необходима ясность, не допускают двусмысленности.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Приготовьтесь! Если вы родились в сакральный выходной день, то жизнь будет полна приключений. Дух авантюризма, тяга к далеким странствиям, яркие эмоции - все это прерогатива воскресного Солнца. "Жизнь - полная чаша изобилия!" или "Брать от судьбы все!" Не под этими ли девизами вы проживаете каждый свой день? В тоже время, вас нельзя обвинить в беспечности - вы постоянно задумываетесь о будущем и делаете все возможное, чтобы "завтра было лучше, чем вчера". Несмотря на расслабляющую атмосферу воскресного дня, работа занимает очень важное место в вашей жизни. Как правило, профессия людей Солнца связана с творчеством, креативной деятельностью. Вы умеете использовать воображение на полную катушку. Очень страстные, огненные любовники.

Н. Гасымова

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