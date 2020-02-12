12 февраля 2020

отправить статью
Маникюр на 14 февраля: идеи дизайна <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

15:00

  • 46
Маникюр на 14 февраля: идеи дизайна - ФОТО
Платья, комбинезоны и даже обувь с мандалами в коллекции Gabriela Hearst <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

14:00

  • 165
Платья, комбинезоны и даже обувь с мандалами в коллекции Gabriela Hearst - ФОТО
Как спорить с любимым?

Отношения

13:00

  • 166
Как спорить с любимым?

12 февраля 2020 15:00

Маникюр на 14 февраля: идеи дизайна - ФОТО

Раз в год можно официально позволить себе инфантильный маникюр, усыпанный розовыми сердечками: 14 февраля - чем не повод! И пока мужчины, участвующие в опросах, настаивают, что нет ничего лучше классического красного лака, мы даем волю баловству и делаем забавный маникюр.

Первая ассоциация с Днем святого Валентина - розовый цвет и сердечки. В маникюре вы можете их совместить, а можете использовать лишь один атрибут праздника. Розовый цвет идеален и как однотонное монопокрытие, и в сочетании с минималистичным омбре. А можете попросить у мастера френч и нарисовать лунку бледно-розовым лаком - новая вариация выглядит очень свежо! Еще один вариант - попробуйте использовать в обычном маникюре детали розового цвета: аппликации в виде сердечек, миниатюрные кристаллы.

Рисунок в виде сердечек можно использовать, даже если вы заядлый консерватор. Отдавайте предпочтение миниатюрным рисункам на одном пальце - тогда дизайн будет выглядеть строго. А если готовы к экспериментам, воспользуйтесь идеями из нашей подборки - выбирайте понравившийся вариант и показывайте своему мастеру!

И не сбрасывайте со счетов красный цвет - он отлично сочетается с геометричными узорами.

Glamour.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 47

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

7 февраля 15:00

  • 394
7 психологических лайфхаков, которые помогут обрести уверенность в себе

Опросы

7 февраля 12:00

  • 464
25 признаков того, что вы можете быть ясновидящим

Опросы

7 февраля 11:00

  • 347
6 привычек, которые сделают вас счастливее - ФОТО