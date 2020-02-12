Почему очень умные люди несчастны?

Если вы похожи на меня, тогда на протяжении всей вашей жизни высокий уровень интеллекта был скорее недостатком. Поначалу сказанное может показаться нелогичным, но, поверьте, этот урок лучше усвоить на примере других людей.

Как-то раз мой друг опубликовал в Instagram фото с печальной надписью, четко указывающей на депрессию: он сидит на краю дороги с видом изрядно выпившего человека. Как ни странно, но мое внимание привлек к себе не сам пост, а комментарий, оставленный одним из подписчиков: "Ты же умный! Почему бы тебе просто не придумать способ стать счастливым?"

В этом вопросе есть доля здравого смысла, но все же считаю, что говорить такое другому человеку - это глупо. Не имеет значения, насколько человек умен, он все равно всего лишь человек.

Никто не совершенен, это общепринятый факт. Все мы в чем-то хороши, а в чем-то отстаем от окружающих. Самые сильные ученики вашей школы, вероятно, на то время не были самыми заметными, и наоборот. Мне кажется, это просто естественный способ установить равновесие - заставить всех нуждаться друг в друге для выполнения разных заданий. В конце концов, один в поле не воин, верно?

Мы знаем, сколько всего нам еще неизвестно

Приходилось ли вам слышать об эффекте Даннинга-Крюгера? Наверняка, вы знакомы с его принципом: самые некомпетентные личности наиболее уверены в своих силах, в то время как по-настоящему умные люди постоянно сомневаются в собственных способностях.

Другими словами, глупцы слишком глупые, чтобы осознать степень своей глупости, а умные люди достаточно умны, чтобы понимать, сколько всего они еще не знают.

Английский философ Бертран Рассел, первым изложивший эту идею, вероятно, и подытожил ее лучше остальных: "Проблема этого мира заключается в самоуверенности глупцов и сомнениях умных людей".

Мы часто страдаем от одиночества

Как объясняет исследовательница Брукингского института Кэрол Грэхем, "люди с более высоким уровнем интеллекта и умением им пользоваться менее склонны тратить время на социализацию, поскольку сосредоточены на более долгосрочных целях".

Люди ожидают от нас слишком многого

Наличие блистательного ума - это прекрасно. Но связан ли уровень интеллекта с необходимостью удовлетворять чужие ожидания? Нет. Давление окружающих может быть огромным, но, как уже упоминалось выше, мы всего лишь люди.

Нам быстро становится скучно

Отдавая предпочтение только великим идеям, мы неизменно создаем для себя серьезную проблему.

Как только проект, отношения или человек перестают стимулировать мой мозг, я сдаюсь. И вот я снова открыт для следующего большого шага. Это главная причина, почему я редко довожу начатое до конца и из-за этого страдают мои отношения.

Мы думаем, что слишком продвинуты для элементарных вещей

Если честно, то да. Совершенствование базовых вещей всегда кажется заданием не из простых. Зачем тратить время на что-то очевидное, если у меня получается так быстро усваивать что-то новое?

Привычка все переосмысливать

Насколько я могу судить, все не всегда так, как выглядит. Я стараюсь читать между строк, а затем между строк еще и то, что уже получилось. Это очень утомительно, но я ничего не могу с собой поделать.

Нас часто недопонимают

Очень непросто найти людей, которые бы понимали меня как человека и осознавали тяжесть той ноши, которую приходится на себе тянуть. Этим и объясняется автоматическая эмоциональная и психологическая связь, возникающая, когда я встречаю подобных себе людей.

Нам сложно дарить и показывать свою любовь

Больше всего от этого страдали мои девушки. Я могу быть отстраненным и порой даже бесчувственным в деликатных вопросах. Вообще в отношениях я склонен игнорировать надвигающиеся проблемы до тех пор, пока они не станут слишком серьезными.

Дело в том, что у меня постоянно и так полно мыслей в голове, а потому мне сложно по-настоящему симпатизировать другим людям или сострадать им. Можно сказать, что мой эмоциональный интеллект является абсолютно нежизнеспособным.

Заключение...

Мы стараемся избегать неприятных чувств, большую часть времени прячась в своем воображаемом мире. Наше мировоззрение кардинально отличается от мировоззрения большинства других людей.

У каждого человека есть свои недостатки. Но самое важное, чтобы вы знали, в чем они заключаются, и продолжали над ними работать.

Я принял то, кем являюсь, и весь тот груз, который к этому прилагается. И если вы находитесь в подобной ситуации, то можете сделать то же самое. А если вы знакомы с кем-то таким, то теперь, возможно, сможете лучше его понять.

Сluber.com.ua

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