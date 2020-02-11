«Паразиты» - Что нужно знать о фильме-триумфаторе «Оскара» 2020? - ФОТО

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стал безапелляционным триумфатором премии "Оскар" 2020. Представленная в шести номинациях, картина одержала победу в четырех - да еще в каких! "Паразиты" выиграли в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм", обеспечили Пон Чжун Хо награду за лучшую режиссерскую работу и - что стало настоящей сенсацией - получили приз в номинации "Лучший фильм". В результате "Паразиты" стали первой в истории кинопремии иностранной картиной, удостоившейся главной награды.

Впрочем, фильм, снятый в жанре драматического триллера с элементами комедии (вот такой вот нетривиальный микс) заявил о себе еще до "Оскара": картина произвела фурор на Каннском кинофестивале, ее с восторгом приняли на "Золотом глобусе", мировые сборы фильма превысили $175 млн (при бюджете в $11,8 млн), а HBO объявили, что готовят сериал по мотивам триллера.

Любопытный факт: после премьеры на Каннском кинофестивале фильму аплодировали стоя - овации длились около 15 минут.

О чем фильм "Паразиты"?

В центре сюжета "Паразитов" (в оригинале фильм называется Gisaengchung) - живущая в полной нищете в грязном подвале южнокорейская семья Ким: юноша по имени Ки-Ву, его сестра Ки-Юнг и их родители. Вай-фай брат с сестрой ловят сверху - у соседей, а чтобы как-то заработать на жизнь, семье приходится складывать картонные коробки для пиццы. Неожиданно Ки-Ву выпадает возможность с помощью поддельного диплома устроиться на работу репетитором к дочери богатой четы Пак. Совсем скоро юноше удается обвести доверчивую семью вокруг пальца - в их роскошном особняке начинает работать вся семья Ким. Казалось бы, их жизнь налаживается, но очень скоро зритель понимает, что герои попадают в воронку, неумолимо затягивающую их на дно.

"В этом фильме очень сложно разделить персонажей на хороших и плохих, - отметил в одном из своих интервью Пон Чжун Хо. - Даже богатые персонажи не являются типичными жадными злодеями, которых вы привыкли видеть на экране. Я сочувствовал всем персонажам. В некоторой степени я отождествлял себя с каждым и в то же время старался сохранять дистанцию".

"Я чувствую, что люди прониклись этой очень современной историей. Сложно понять, почему это произошло. Я думаю, мне нужно больше времени, чтобы понять это", - признался Пон Чжун Хо в недавнем интервью.

По словам режиссера, сюжет фильма навеян его собственным жизненным опытом: когда Пон Чжун Хо учился в колледже, он работал репетитором в одной богатой семье - это дало режиссеру возможность заглянуть в мир роскоши, далекий от того, в котором он жил сам.

"На первый взгляд Корея кажется очень богатой и очаровательной страной с K-pop, высокоскоростным интернетом и IT-технологиями, - рассказывает режиссер. - Но пропасть между богатыми и бедными растет. Молодое поколение просто в отчаянии". В этом смысле фильм "Паразиты" оказывается отражением времени и напоминанием о реальном состоянии дел.

Любопытный факт: фильм снимали не в реальных домах, а в тщательно проработанных декорациях, эскизы которых создавал сам режиссер.

Что нужно знать о режиссере фильма?

Пон Чжун Хо, пожалуй, самый востребованный в мире южнокорейский режиссер (к слову, в числе его поклонников - Квентин Тарантино). Пон Чжун Хо вырос в Сеуле в творческой семье: его отец работал дизайнером, дедушка был довольно известным писателем. Сам Пон Чжун Хо с юношества интересовался социологией и имел активную гражданскую позицию - в частности выступал за социальное равенство.

Пон Чжун Хо заявил о себе как режиссер в далеком 2006 году, когда зрители увидели фильм "Вторжение динозавра" - картина выиграла ряд важных кинематографических наград и собрала рекордную кассу в Южной Корее. В 2014 году на экраны вышел триллер "Сквозь снег" с Тильдой Суинтон и Крисом Эвансом - еще одна яркая работа Пон Чжун Хо.

В каждой из картин прослеживается неповторимый почерк автора: замысловатый и затягивающий сюжет, беспощадный черный юмор и гротескный, но очень органичный микс разных жанров.

Glamour.ru

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