Лучшие мероприятия этой недели - КультГид Lady.Day.Az

Спектакль "Тернистые отношения"

Где: малая сцена Азербайджанского государственного театра юного зрителя

Когда: 11 февраля в 19:00

Цена билетов: 10 AZN

Трагикомедия "Тернистые отношения" независимого театра "Çıxış", поставленная известным режиссером Имамом Гасановым, основана на пьесе известного турецкого писателя и драматурга Музаффара Изгу "Sınır".

"Тернистые отношения" - это вопиющая, мрачно-юмористическая история об отношениях между солдатами двух соседних стран, которым поручено защищать колючую границу вдали от своих домов, своих близких, своего обычного образа жизни.

Режиссер постановки: Имам Гасанов. Актеры: Нияз Ильяс оглы, Горгуд Джафар.

Спектакль "Люди и мыши"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 12 февраля в 19:00.

Цена билетов: 5-20 AZN

"Люди и мыши" - спектакль по пьесе Джона Стейнбека "О мышах и людях" первого и единственного в Азербайджане театра, состоящего из актеров с физическими ограничениями, - Театра "ƏSA".

Премьерный показ спектакля по мотивам повести американского прозаика Джона Стейнбека состоялся 19 декабря 2017 года.

Основатель и руководитель инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде.

Режиссер-постановщик спектакля - Нихад Гуламзаде. В ролях - Эльшан Аскеров, Эльвин Мирзоев, Самая Агаярова, Нияз Гасымов, Джамиля Мамедли, Фарид Алиев, Имран Лалаев, Гюнай Мамедова, Эмин Балаев и Орхан Алиев.

Концерт Теомана

Где: Elektra Events Hall

Когда: 14 февраля в 20:00

Цена билетов: 50 - 200 AZN

Популярный турецкий певец Teoman выступит в Баку с яркой концертной программой. Если вы хотите напевать любимые хиты "Paramparça", "Senden Önce Senden Sonra" или "Papatya" вместе с исполнителем, то вам определенно нужно быть там.

Балет "Лебединое озеро"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 15 февраля в 19:00

Цена билетов: 15 - 40 AZN

Балет Петра Чайковского представят в Баку российские звезды.

Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров.

Дирижировать балетом будет главный дирижер театра, заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Легендарные рок-хиты

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 15 февраля в 19:00

Цена билетов: 20 - 80 AZN

Известный дирижер Игорь Пономаренко неоднократно давал концерты в Баку, каждый раз при аншлаге и с большим успехом. В этой концертной программе под названием "Легендарные рок-хиты" будут представлены композиции всемирно известных групп, среди которых AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Green Day, Placebo, Blur, Corn, Rammstein, Queen, Mor ve ötesi, Led Zeppelin, Би 2, Zemfira, Marlin Manson, Cranberries и другие. Специальным гостем вечера станет заслуженный артист, исполнитель на таре Шахрияр Иманов.

Спектакль "Аршин мал алан"

Где: Театр марионеток

Когда: 15 февраля в 19:00

Цена билетов: 14-19 AZN

Спектакль марионеток "Аршин мал алан" по одноименной музыкальной комедии Узеира Гаджибейли, созданной в 1913 году, создавался в 1985-1990 годах, а фонограмма спектакля была записана в 1988 году.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств, основатель и руководитель Театра Тарлан Горчу - работал над "Аршин мал алан" около 5 лет.

Отреставрированные куклы говорят голосами известных артистов: Аскер - Ильгар Мурадов (вокал), Физули Гусейнов (диалоги), Тетушка Джахан, тетя Аскера - Зарнигяр Агакишиева (вокал и диалоги), Сулейман, друг Аскера - Эльхан Ахадзаде (вокал), Рамиз Меликов (диалоги), Вели, слуга Аскера - Ясин Гараев (вокал и диалоги), Султан-бек - Сиявуш Аслан (вокал и диалоги), Гюльчохра, дочь Султан-бека - Хураман Касимова (вокал), Малахат Аббасова (диалоги), Асия, кузина Гюльчохры - Наджиба Гусейнова (вокал и диалоги), Телли, служанка Гюльчохры - Нурия Ахмедова (вокал и диалоги).

Единственным изменением в спектакле стало появление рассказчицы, которой выступила актриса театра Фариза Бабаева.

Концерт симфонического оркестра

Где: Азербайджанская государственная академическая Филармония

Когда: 16 февраля в 19:00

Цена билетов: 4 - 15 AZN

В этот вечер состоится концертная программа с участием двух виртуозов - известного пианиста, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и скрипача, лауреата международных конкурсов, профессора Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Романа Федчука.

Музыканты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. В программе прозвучат сочинения Эдварда Грига, Поля Дюка, Феликса Мендельсона, Пабло де Сарасате. Концерт с участием яркого творческого тандема - двух виртуозных музыкантов станет незабываем подарком для бакинских поклонников классической музыки.

Концерт Ильгара Мурадова

Где: Концертный зал Оперной студии в Бакинской музыкальной академии

Когда: 16 и 17 февраля в 20:00

Цена билетов: 20 - 70 AZN

Поклонникам творчества народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова советуем посетить концерт, который обещает быть запоминающимся.

Ф. Агаларова

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