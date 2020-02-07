В какой ресторан пойти 14 февраля? – Цены от 25 до 400 AZN

Фото: @restaurants_by_thelandmark

Мы уверены, вы уже определились с подарком для своей половинки. Но если вы еще не знаете, куда поведете свою избранницу, то предлагаем внимательнее ознакомиться с нашей подборкой, чтобы провести незабываемый День святого Валентина.

Антикафе "Ooh La La"

Обещают интересную шоу-программу с живой музыкой, интересными играми и конкурсами, а также специальное меню. Цена на двоих - 25 AZN.

Secret Garden Baku

Здесь в приятной атмосфере вы сможете насладиться вкусным ужином. Цена на двоих - 68 AZN.

Iguana Restaurant & Bar

Ресторан приглашает влюбленных на "маленький островок любви", где их ждут живая музыка, полумрак и игра света, великолепное меню, приятные комплименты от шеф-повара и море вкусной романтики. Цена на двоих - 100 AZN.

Soul Kitchen

Влюбленные смогут насладиться вкусным ужином в сопровождении музыки Dj Эркина и великолепного исполнения Мики Рафиева. Цена на двоих: 100-300 AZN в зависимости от места.

SeaBay

В День святого Валентина в Sea Bay будут выступать Шакир Марданов, Валида Салаева, Ровшан Гахраманов, а также Dj Rasim. Цена на персону - 60 AZN.

Kasamasa

Приглашают окунуться в атмосферу любви и уюта. Гостей ждут яркая музыкальная программа, изысканные блюда от шеф-повара и море позитивных эмоций. Цена на персону - 60 AZN.

13 Restaurant & Lounge Bar

Здесь влюбленных ждут вкусный ужин и самые знаменитые песни о любви в исполнении Юлии Топчиевой и Dj Марка Вильсона. Цена - 60 AZN.

Ресторан русской кухни Barin

Вкусная кухня, отличная музыка, прекрасное настроение и приятные сюрпризы ждут посетителей ресторана 14 февраля. Цена - 80 AZN.

Caspian Grill & Terrace в отеле Landmark

Живая музыка, игра на саксофоне и скрипке сделают вечер более романтичным. Цена на персону - 75 AZN.

CHiNAR

Здесь создадут нужную атмосферу Farkhad Sax, Sabina Violin, приглашённый DJ Samir S., DJ Mansur и DJ Orkhan. Цена на персону - 100 AZN.

Mangal Steak House Zugulba

Они предлагают романтичное меню для особенного праздника. Цена на двоих - 200 AZN.

The Jazz Club во Flame Towers

Ужин здесь пройдет в концепции "Полночь в Париже". Цена на двоих - 399 AZN.

Qalaaltı Hotel & Spa

Отель предлагает специальную программу для влюбленных. Два дня и одну ночь в режиме "все включено" вы можете провести за 245 AZN. Примечание: дети до 6 лет пробудут с вами в отеле бесплатно.

Rich Hotel Baku

Интересный день обещает и Rich Hotel Baku за 170 AZN.

Н. Гасымова

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