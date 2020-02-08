Как стать лучшей версией себя? – Советы Михаила Лабковского

У меня для вас две хорошие новости и одна неприятная. Начну с плохой. Вы никогда не будете самой красивой на земле. Самой стройной, самой яркой, с самыми блестящими волосами... Ни-ко-гда. Хотя бы потому, что на планете 7 млрд человек, и примерно половина из них - женщины. Всегда найдется кто-то более привлекательный, умный, харизматичный. Это неизбежно.

А теперь и две хорошие. Первая: вам по силам полностью освободиться от потребности быть самой-самой. Больше никогда не комплексовать, не сомневаться в себе и не истязать, чтобы стать "лучше". И вторая: вы можете быть по-настоящему счастливой с тем, что у вас есть. Полюбить себя так, как будто вы и есть - самая красивая на планете. И знаете что? Остальные будут считать ровно также.

Что в вас не так?

Когда люди видят в себе какие-то дефекты, а уж тем более - если они их постоянно выискивают и исправляют, то попадают в психологическую ловушку. Обычно это говорит о том, что женщина в своей груди (носе, глазах, волосах, ногах - нужное подчеркнуть) размещает нелюбовь к себе. Сложно признаться в том, что вы в целом себя не любите, если это действительно так. Но легко "наложить" это чувство на отдельную черту, неотъемлемую часть вашей наружности и личности.

Конечно, тут и родители могли поспособствовать. Вы знаете, что многие матери любят воспитывать дочек с бесконечной критикой, типа "подбери живот", "выпрями спину", "что ты сидишь, как мужик?" Еще очень часто они комментируют внешность девочки в не самой лестной форме. Вместо "ты у меня красавица", говорят "зато учится хорошо" или "а вот у Ленки дочь - просто прелесть, не то, что ты..."

Ну и наконец, бывает так, что мать (а матери часто видят в дочерях свое продолжение, общаются с ними, как с собственным отражением в зеркале) страдала от неуверенности в себе. Она могла ничего вам не говорить, но всем своим поведением дать понять, что она, мама, у вас какая-то "не такая". Мол, "вот, дочь, посмотри какие у меня морщины", "эх, похудеть бы..."

Девочка это впитывает, как губка. Она видит, как мама относится к себе и начинает примерять на себя точно такое же отношение. Еще бывает так, что мамы оценивают себя с точки зрения успеха у противоположного пола. Например, если мать воспитывает дочку одна, она может делится с ней переживаниями, из разряда "да кто меня замуж возьмет" и тому подобное. Дочь видит, что во "взрослом" мире способности, достижения, достоинства женщины измеряются исключительно внешними параметрами или способностью нравиться. И вырастая, она в буквальном смысле это "наследует" и вписывает в свой жизненный сценарий.

Кто виноват?

Многие склонны ругать за культ красоты и молодости глянцевые журналы. Как будто какие-то отдельные люди, своим творчеством культивируют женские комплексы, заставляют "простых смертных" чувствовать себя хуже, чем отретушированные фотомодели. На самом деле, это не совсем правда. Просто уверенная в себе женщина, глядя на стильную красотку из журнала, вдохновляется идеями стилиста, что-то подчеркивает для себя. А неуверенная - делает то, к чему ее приучили с детства: она себя сравнивает. Причем, даже если она объективно ничем не хуже модели или актрисы, ей всегда будет казаться, что вот тут на картинке - идеал, а она ему и в подметки не годится.

Вы знаете, сейчас на Западе любят обсуждать бодипозитив или "любовь к себе с любыми формами": на подиум выходят модели, которым хорошо за 60 или которые страдают лишним весом... Я считаю, что это, конечно, прекрасная идея, но она, увы, не поможет побороть комплексы, которые на самом деле кроются не на страницах журнала, а в голове. Если ты себя не любишь, то можешь сколько угодно всматриваться в чужие морщины и не самую тонкую талию, но все равно убедишь себя в том, что некрасивая и "плохая".

Обвинять, впрочем, действительно некого. И мать не виновата, что дочь выросла с такими представлениями о себе и о красоте. Ведь и ее в детстве почти наверняка критиковали и растили неуверенной в себе. Психологически-зрелая женщина не будет винить мать, она примет ее. Ведь на чувстве "меня обделили и обидели" далеко не уедешь и отношение к себе не исправишь.

Что делать?

Многие журналы любят давать советы, типа "смотрите на себя в зеркало и говорите, какая вы красавица". К сожалению, это далеко не всегда работает. Вы изначально ставите знак равенства между любовью и красотой. Мол, "красивая" - значит "имеет право любить себя". А "некрасивая", что, такого права не имеет? Начните с того, чтобы полюбить себя. Ведь, как известно, по-настоящему любят не за внешность. Принимайте то, что вы делаете; считайтесь со своими решениями; запретите себе сравнивать себя с другими, в любом контексте - будь то история про внешность, наличие/отсутствие мужа, успех в карьере и так далее.

Полюбите то, что уже есть. То, что вы сделали. Не надо ставить себе оценки вообще. Не надо хвалить себя за какие-то достижения, дарить подарки "за что-то", баловать тортиком за сброшенный вес. Не надо лечить комплексы теми же способами, какими вы их приобретали. Занимайтесь любимым делом и восхищайтесь тем, что выбираете не социальный успех в общепринятом представлении, а себя. И научитесь уже есть то, что действительно хотите, а не только то, что полезно. Потому, что от жизни, отложенной "на потом" еще никто не худел, не становился более здоровым и сильным. Шаг за шагом идите к тому, что делает вас действительно счастливой. И в конце-концов обретете себя.

Кого мне полюбить?

Вы это то, что у вас есть. Это ваши руки и ноги, цвет глаз, вес, оттенок кожи. Каждая неровность и шероховатость, которая вам, возможно, не особо нравится - это ваш опыт. Это первый шрам, который вы получили, когда в детстве упали с горки. Это материнство, если мы говорим о растяжках. Это отпечатки солнца, когда вы путешествовали, пробовали на вкус новую кухню, любовались пейзажами. Морщинки вокруг рта и глаз - бесконечное число слез и смеха, хорошие фильмы, трогательные события и моменты, когда нельзя было сдерживать эмоции. Конечно, я ничего не имею против того, чтобы исправлять какие-то серьезные дефекты, вроде переломанного в трех местах носа или сильно обвисшей после кормления груди. Хотя, на мой взгляд, высший пилотаж - видеть и ощущать себя прекрасной в любом состоянии.

В конечном счете, знаете что? А у вас нет другого выбора. Даже если вы перекроите в себе абсолютно все, то все равно останетесь самой собой. И никакой пластический хирург не сможет "вколоть" вам любовь к себе, как бы он не старался. Так может, лучше поработать над головой, а не над внешностью?

Elle.ru

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