7 психологических лайфхаков, которые помогут обрести уверенность в себе

Признаюсь, в первый день учёбы в Академии ФБР я вовсе не чувствовала себя супергероем. Только спустя четыре месяца изнурительных тренировок и работы над собой, когда пришлось пройти буквально через огонь и воду, я, наконец, обрела уверенность в себе. К слову, это и является основной целью этого учебного заведения: укрепление уверенности в себе. Прежде чем будущий агент получит фирменный значок и оружие, он должен доказать, что не сомневается, не колеблется, он - уверен в себе на все 100%!

Конечно же, что такой я стала не сразу. Бывали дни, когда сердце буквально выпрыгивало из груди, а ладони покрывались холодным потом. Когда тебе дышит в лицо реальная опасность - оставаться спокойным и уверенным - нелёгкая задача. Но я поняла одну очень важную вещь: не успех придаст мне уверенность в себе, а наоборот - уверенность в своих способностях рано или поздно приведёт к настоящему успеху.

Как сегодня припоминаю свой первый день в Академии. Меня переполняли сомнения. Ведь никогда прежде не стреляла из пистолета, не ловила шпионов и не арестовывала никого. Тут, хочешь не хочешь, не просто выйдешь из зоны комфорта, а вылетишь из нее, как пуля. Я чувствовала растерянность, ведь впереди всё было непонятно и страшно. Да и откуда было знать, смогу ли, справлюсь ли? Меня мотивировала и двигала вперёд одна мысль: "Я хочу стать агентом ФБР, и стану им!"

Уверена, что подобные чувства испытывают время от времени почти все предприниматели, руководители и политические деятели. Мозг просто разрывает от этой мысли: "Справлюсь ли я?" Так вот, хочу сказать вам, что за 24 года службы в ФБР единственную фразу, которую я никогда не слышала, была: "Не могу".

Уверенность является основным условием для лидера. Если вы не верите в себя, то как другие могут поверить в вас?

Предлагаю вам 7 способов, с помощью которых агенты ФБР учатся уверенности в себе. Это своего рода жизненные лайфхаки, которые с успехом может применить каждый из вас. Срабатывает всегда - проверено.

1. Снимите ограничители - они существуют только в вашей голове.

В детстве мы все уверены, что запросто завоюем весь мир, если захотим. Но с годами наша уверенность и сила куда-то исчезают. Мы неожиданно забываем, как это: мечтать и воплощать проекты в жизнь. Хотя это так естественно, так логично!

Наверное, не последнюю роль, и далеко не самую лучшую, играют наши родители и учителя. Именно они из самых лучших побуждений, естественно, навязывают собственные убеждения относительно того, что мы можем сделать в жизни, а что - не стоит даже и пытаться.

В Академии ФБР у преподавателей - другая задача. Они должны были снять все наши ограничения с помощью девиза: "Ты можешь абсолютно всё в этом мире". И если им это не удавалось, то все считали, что они плохо сделали свою работу.

Итак, как же заставить работать это на вас:

Подумайте хорошенько о своих пределах и ограничениях. А теперь попробуйте сделать то, что, на ваш взгляд, невозможно. Создавайте ситуации, преодолевайте адский дискомфорт, но не отступайте! Вы удивитесь, сколько всего человек может, а как только достигнете первой цели - приобретёте уверенность в себе.

2. Никогда не путайте память с фактами.

Наша память не хранит информацию в точности такой, какой она была. На самом деле мы храним в своих "ячейках" суть приобретённого опыта, причём так, как считаем самым разумным для нас. Вот почему разные люди, став свидетелями какого-то события, рассказывают совершенно разные версии происходящего.

Наш мозг имеет встроенную систему подтверждения убеждений, и, к сожалению, предубеждений также. Это означает, что он хранит информацию, которая соответствует нашим собственным убеждениям, ценностям и представлениям о себе. Эта избирательная функция памяти помогает мозгу отсеивать лишнюю информацию, чтобы не перегружать его.

Поэтому запомните на всю жизнь: ваша память не всегда выдает точную информацию. Например, если у вас низкая самооценка, то мозг склонен хранить информацию, подтверждающую отсутствие уверенности в себе. Это всё, что вы помните о конкретном событии.

Как заставить это работать на вас:

Относитесь критично к тому, что храните в памяти. Проанализируйте те факты, которые обросли ограничивающими предубеждениями, и попытайтесь получить более точную картину события. Поговорите с другими, расспросите их о каких-то деталях. Вы будете удивлены, насколько их точка зрения может отличаться от вашей.

3. Поговорите с собой.

Это может прозвучать несколько безумно, но, поверьте, это работает. Разговор с собой делает нас мудрее, способствует развитию памяти, повышает концентрацию, и, не поверите, даже помогает повысить спортивные результаты. В документальном фильме "Человеческий мозг" приводят следующий пример: человек может за одну минуту "сказать себе" от 300 до 1000 слов. Представляете, сколько важного можно донести до себя всего за три минуты? Морские котики и спецназ используют силу позитивного разговора с собой, как способ пережить серьёзные испытания.

Например, новобранцам во время инструктажа всегда говорят о том, что для того, чтобы преодолеть страх, который диктует нам лимбическая система, следует разговаривать с собой. И всегда - в позитивном ключе: "Вы - выносливые, вы - сможете, вы - ничего и никого не боитесь". Этот приём тревогу и беспокойство снимает как рукой.

Как заставить это работать на вас:

Будьте позитивны, потому что от того, как разговариваете с собой, зависит ваш "нейробиологический ответ" на происходящее. Когда вы говорите себе: "Я знаю, что делать, и принимаю опасную ситуацию, как вызов, а не угрозу для жизни", то становитесь не только уверенней в себе, но и практически всемогущими.

4. Думайте позитивно, чтобы преодолеть склонность к негативности.

С первых дней существования человека на Земле у него был только один выбор: "Либо ты съешь, либо - тебя". Наша естественная склонность к негативным мыслям защищала человеческий род на протяжении тысячелетий. Но не каждая новая или непонятная ситуация либо вещь несут в себе угрозу для жизни. А вот отрицательные предубеждения могут подорвать нашу уверенность, потому что мы запрограммированы, чтобы обращать внимание в первую очередь на то, что сделали неправильно и где можем ошибиться.

Агентов ФБР учат "охотиться" на хорошие вещи. Сначала это трудно, потому что человек склонен фокусироваться на плохом, а всё хорошее прячется так, что и не разглядишь. Другое дело, плохое - оно просто "лепится" к тебе со всех сторон.

Как заставить это работать на вас:

На каждую негативную мысль придумайте пять позитивных.

Подумайте о каждой из них в течение 20 секунд, прежде чем перейти к следующей позитивной мысли.

Признайте, как хорошие, так и плохие эмоции.

Не пытайтесь подавлять негативные.

Называйте эмоции такими, какими они являются на самом деле, и двигайтесь дальше. Не вступайте во внутренний диалог о негативных эмоциях, потому тем самым вы только усиливаете их.

5. Развивайте в себе любопытство.

Любопытство - важная черта для агентов ФБР, которые занимаются расследованиями. Также она очень важна для тех, кто хочет стать уверенным и успешным.

Любопытство является основой нашего роста. Как только человек утрачивает его - всё. Это конец. Пока мы остаёмся любопытными, то легко обучаемся, ведь наши умы и сердца - открыты для всего нового. Постарайтесь сохранить в себе эту черту, когда с нетерпением ожидаешь, что откроешь что-то новое и получишь незнакомый опыт.

Как заставить это работать на вас:

Задавайте вопросы и всегда всем интересуйтесь, потому что:

Это делает ваш ум активным, а не пассивным.

Это побуждает вас быть всегда открытыми навстречу новым идеям.

Это открывает новые миры и возможности.

Это придаёт некий дух авантюрности, что помогает искать новые ходы и решения.

6. Преодолевайте неуверенность в себе.

Если не хватает уверенности в себе, это означает, что вы всегда будете под контролем и во власти других людей. Стоит один раз принять менталитет жертвы, и вы уже не сможете эффективно противостоять трудностям и преградам, без которых жизнь просто невозможна.

Агенты ФБР идут туда, где они нужны, а не туда, где они чувствуют себя в тепле и комфорте. Как-то мне поручили провести очень сложное расследование. Настолько запутанное, что я даже не знала, как к нему подступиться. Но я сказала: "Бросайте меня в любой отряд и любую ситуацию. Куда угодно и когда угодно. Я не боюсь, потому что уверена, что у меня все получится".

Как заставить это работать на вас:

Никто, кроме вас, не может помешать достичь того, чего вы хотите. Пришло время определить области, в которых вы сомневаетесь, и устранить эти барьеры. Раз и навсегда.

7. Смотрите своим страхам прямо в глаза.

Когда мы чувствуем, что контролируем ситуацию, то не боимся. А вот если утрачиваем контроль над происходящим, то немедленно теряем способность ясно и логично мыслить. Дело в том, что в данном случае водительское место в нашем "автомобиле" занимают эмоции, а нам остаётся только ехать на месте пассажира и молиться.

Вот почему страху следует смотреть прямо в глаза. Таким образом, у нас будет ощущение, что контролируете ситуацию, а значит страх - нелеп и иррационален. Наши эмоции - под нашим контролем, значит остерегаться нечего.

Для того, чтобы повысить чувство безопасности, агентов ФБР учат приближаться к угрозе. Избегать, отрицать или игнорировать страх - бесполезно. Смотрите на него и ничего не бойтесь.

Профессор Гарвардской медицинской школы Рональд Сигел рекомендует этот приём в одной из своих работ.

Подумайте о своём самом страшном страхе. "Проведите" с ним какое-то время. Теперь подойдите ближе и усугубите его: вообразите худшее, что может случиться. И сосредоточьтесь на дыхании. Почувствуйте, как тело расслабляется. Видите, вы же не умерли, не так ли? Вот теперь вы на пути преодоления своего страха.

Итак, если вы не верите в себя, как думаете, поверит ли в вас кто-то? Поэтому начинайте работать над этим уже сегодня. Вперёд! Всё получится!

Сluber.com.ua

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