6 привычек, которые сделают вас счастливее - ФОТО

Наши привычки формируют наши мысли и ту реальность, в которой мы существуем. Старые модели поведения тянут нас назад и мешают развитию, а новые, сознательно сформированные привычки помогают обрести счастье и стать капитаном своей жизни.

Представляем 10 привычек, которые сделают каждого гармоничнее и помогут ответить на вопрос "Чего я действительно хочу"?

1. БЛАГОДАРНОСТЬ В КОНЦЕ ДНЯ

Приучите себя каждый вечер записывать в блокнот три вещи, которые подарили вам чувство счастья и баланса в течении дня. Это может быть что угодно: приятный разговор, обновка гардероба, поход в кино и даже внезапно возникшее чувство радости внутри. Фиксируя свои позитивные воспоминания, вы научитесь понимать, что на самом деле делает вас счастливым и будете благодарнее за то, что имеете сегодня.

2. ОСТАВЬТЕ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ НА СЕБЯ

Обилие поступающей информации и ежедневных коммуникаций сильно утомляют нашу нервную систему, поэтому в конце дня важно сонастраиваться со своими внутренними ритмами и отдыхать от внешнего шума. Приучитесь выключать оповещения на мобильном с 21:00 до 06:00 утра - таким образом вы снизите уровень стресса и приучите себя уважать свое личное время и пространство.

3. ЧАЩЕ ХВАЛИТЕ СЕБЯ

Мы проживаем в век повышенных требований к себе, которые часто ведут к проблемам с самоидентичностью. Кто я и чего бы мне хотелось? Ответы на эти вопросы часто найти непросто, ведь намного легче жить, ориентируясь на общепринятые стереотипы. Постарайтесь чаще вспоминать свои мечты и цели, которые вы ставили себе в детстве и отмечайте все то, что вам уже удалось реализовать. Не приуменьшайте свои победы и заслуги, хвалите себя и меньше критикуйте.

4. ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ

Согласно исследованиям израильского Университета Гётеборга, рацион питания оказывает непосредственное воздействие на самооценку человека и его способность справляться с проблемами эмоционального характера. Люди, которые употребляют здоровую и полезную пищу, считают себя более счастливыми, а их самооценка выше, чем у любителей фаст-фуда. Кроме того, если в питании присутствует рыба от двух до трех раз в неделю, то вы будете меньше испытывать проблем, связанных с социализацией.

5. ЧАЩЕ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ

Исследователи из Университета Эссекса (Великобритания) доказали, что прогулки на природе и любая работа с растениями оказывают положительное влияние на психическое и физическое здоровье людей. В начале эксперимента 39% участников сообщили о низком чувстве благополучия, кроме того, многие из них страдали от заниженной самооценки. К концу 12-недельного периода исследования, в рамках которого участники стали каждый день гулять и контактировать с животными, почти у всех добровольцев этот показатель снизился. Более того, половина респондентов отметила, что они стали спокойнее, тревожность пропала и они стали увереннее в себе.

6. УСТРАИВАЙТЕ УЖИНЫ С РОДНЫМИ И ДРУЗЬЯМИ

Живое общение никогда не потеряет свою ценность и пользу, особенно в вопросах счастья. Во время вкусного ужина в кругу родных и друзей мы погружаемся в реальность, альтернативную работе, и позволяем себе расслабиться, быть собой. Специалисты по датскому хюгге - скандинавской философии счастья - уверяют, что посиделки с близкими умиротворяют, позволяют лучше понимать себя и чувствовать свою ценность.

Н. Гасымова

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