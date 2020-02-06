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6 февраля 2020 14:00

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной - ФОТО

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва воспользовался методом золотого сечения, чтобы составить рейтинг самых красивых мужчин. Список возглавил 33-летний актер Роберт Паттинсон: по словам Де Сильвы, лицо Роберта на 92 % соответствует идеалу.

"Паттинсон входит в пятерку лучших почти во всех категориях, потому что у него классические черты лица и точеная челюсть, - рассказывает Де Сильва. - Хотя тонкие губы актера не совсем соответствуют идеалу".

В своей работе Де Сильва руководствуется принципом золотого сечения, которое в свое время использовали в живописи Леонардо Да Винчи и Сальвадор Дали. Не обошлось и без новых технологий: с помощью компьютера схема идеального человеческого лица накладывается на фото реального человека, а дальше вычисляется соответствие между ними.

Вторым в списке самых красивых мужчин оказался 36-летний актер Генри Кавилл: его лицо соответствует идеалу на 91,64 %. За ним с отставанием лишь в несколько процентных пунктов идет 45-летний Брэдли Купер - актер соответствует идеалу красоты на 91,08 %.

Glamour.ru

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