5 секретов красоты Наоми Кэмпбелл - ФОТО

Имея почетный статус супермодели на протяжении последних трех десятилетий, Наоми Кэмпбелл и не думает бросать карьеру. Прошлым летом Черная Пантера появилась в новой рекламной кампании Calvin Klein вместе с Беллой Хадид. Но 30-летняя разница между героинями едва уловима. А накануне она снялась полностью обнаженной в кампейне Vivienne Westwood. Не так давно Наоми запустила собственный YouTube-канал, где делится бьюти-секретами и лайфхаками. Лучшие из них ниже.

"Я всегда начинаю с очищающего крема и небольшого количества жидкого мыла. Я также использую витамин С и масло розы для лица".

"Я умываюсь и использую скраб каждый день. Увлажнение - самое главное. Мне нравится, что моя кожа выглядит жирной. Я постоянно использую маски - кремовые, одноразовые. Когда вы находитесь под софитами, макияж глубоко проникает в поры. Вне работы стараюсь вообще не носить макияж. Мне нравится просто чистая кожа".

"В душе я использую только детское мыло. Не люблю слишком парфюмированные гели для душа. Я наношу крем Biofirm Lift и еще один под глаза. Постоянно увлажняю свою кожу, все тело. Использую увлажняющие сыворотки для лица. Я думаю, что все декоративные средства и тяжелые кремы просто забивают поры".

"Первое, что я делаю, когда просыпаюсь, - это пью горячую воду с лимоном и пробиотиками. Я никогда не пью кофе: мне не нравится запах. Люблю чай. Предпочитаю травяной. После этого я встаю, иду в душ, а затем следующий прием напитков - один для иммунной системы и один с алоэ".

"Мы так много путешествуем и едим, что иногда полезно просто пить сок два дня в неделю, примерно раз в месяц, чтобы очистить организм".

Вazaar.ru

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