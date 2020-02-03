Как повысить самооценку? - 8 простых способов

Мы привыкли отдавать свою любовь другим, но редко проникаемся ею к себе. Психологи до сих пор спорят, что же хуже: заниженная самооценка, или завышенная. Пока не известно, к какому же решению они придут, но одно мы знаем точно - любовь к себе значительно облегчает жизнь. Поэтому мы собрали несколько полезных советов о том, как повысить свою самооценку.

1. Разговаривайте с зеркалом

Если вы полюбите себя, другие вас тоже полюбят. Это правило, к сожалению, работает и наоборот, поэтому часто люди, испытывающие проблемы с самооценкой, во многом судят о себе по тому, что думают (или как им кажется, что думают) другие. Разговаривая с зеркалом, вы в первую очередь убеждаете себя в собственной неотразимости, тем самым не давая шанса общественности и думать о вас иначе. Даже если разговор с самим с собой сперва вам покажется странноватым (главное - чтобы зеркало не стало вам отвечать), это упражнение на повышение самооценки крайне эффективно. Каждый день подходите к зеркалу и говорите, как вы хороши. Смотрите себе прямо в глаза и, произнося хвалебные речи, подключайте все свое мастерство убеждения и красноречие. Очень скоро это самовнушение начнет действовать.

2. Прогоняйте плохие мысли

Не все, конечно. Если останутся только хорошие, то можно просто лопнуть от счастья. Просто старайтесь игнорировать назойливый голосок у вас в голове, который так и норовит напомнить вам прошлые ошибки, или убедить в вашей несостоятельности. Да, заглушить его будет довольно непросто, но вы старайтесь. Например, вспоминайте стихи или скороговорки, песни, которые часто заедают, или просто считайте от одного до бесконечности. Наоборот!

3. Занимайтесь самоанализом

Некоторые специалисты напротив - советуют отказаться от самокопаний, если речь идет об оперативном повышении самооценки. Однако, если ваш самоанализ будет конструктивным, он поможет вам определить свои сильные стороны и обращаться к ним, когда вам кажется, что дело - труба. Самый просто способ самоанализа: разделить лист бумаги на три колонки и записать в них то, что вам в себе нравится, то, что вы умеете лучше всего (это не обязательно должно быть нечто грандиозное: умение печь вкусные бисквиты или залихватски свистеть тоже подойдет), и то, что вы считаете своими сильными сторонами. Постарайтесь записать хотя бы десять пунктов в каждую колонку, и смотрите на список каждый раз, когда вам вновь захочется обозвать себя неприличным словом.

4. Перестаньте сравнивать себя с другими

Рассматривайте жизни людей не как повод для зависти или самобичевания, а как образец для подражания. Вместо того, чтобы упиваться жалостью к себе и сетованиями на несправедливость мира, изучите, как эти люди добились результата. Только в этом случае стоит столь тщательно следить за успехами других. Если же вы пока не способны на такое, просто прекратите бездумно листать новостную ленту и сравнивать себя с каждым, кто хоть чуточку успешней вас. Во-первых, это бессмысленно, если не мотивирует, во-вторых, вы так просто бездумно тратите время, которое могли бы использовать для улучшения собственных навыков.

5. Не корите себя за каждую ошибку

Вспомните, с какой терпимостью и пониманием вы относитесь к чужим промахам. Неужели вы сами не заслуживаете такого же бережного отношения? Вы - возможно единственный человек на Земле, который знает вас настолько хорошо, чтобы проявить к вам сочувствие. Замените самобичевание конструктивной критикой или обдумыванием реального плана действий, чтобы вам впредь не пришлось себя отчитывать за каждую мелочь.

6. Сформируйте благоприятный круг общения

Друзья и близкие - это те люди, на поддержку которых мы всегда можем рассчитывать. Выбирайте в свой круг общения людей положительных, которые умеют поднять вам настроение и заставляют улыбаться.

7. Следите за собой

Без этого никак, ведь внешний вид - отражение нашего внутреннего состояния. Старайтесь одеваться чисто и опрятно, тщательно подбирайте гардероб, правильно и своевременно питайтесь, не забывайте о личной гигиене. Ухоженный внешний вид заставляет нас чувствовать себя уверенней. А это как раз именно то, что нам нужно!

8. Займитесь благотворительностью

Согласно многочисленным исследованиям, помощь нуждающимся заставляет людей чувствовать себя счастливей. Просто потому что вы начинаете ценить то, что имеете, просто потому, что улыбки и искренняя благодарность несут в себе исключительную энергетику, которая способна заряжать вас на позитивное мышление. Плохие люди не совершают хороших дел, хорошие - умеют ценить каждую минуту своей жизни.

Ivona.bigmir.net

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