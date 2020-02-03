20 вещей, которые важно делать, чтобы быть счастливыми

Для того, чтобы быть счастливым человеком, придется делать непростые вещи. Делать то, чего никто не делает. Делать то, что пугает. Делать то, что никто за вас не сделает.

Почему?

Потому что именно эти вещи и определяют вашу личность. Именно они показывают разницу между тем, чтобы просто знать свой путь и идти своим путем. Именно они отличают посредственную жизнь от жизни, наполненной счастьем и успехом.

Начните делать сложные вещи уже сегодня. Сделайте это ради себя. Вы удивитесь тому, насколько прекрасна окружающая реальность и насколько прекрасной может быть жизнь. Вот несколько идей, с чего можно начать:

1. Ежедневно используйте маленькие возможности.

Это самый эффективный способ победить страх и одержать победу в жизненных испытаниях. Ведь вы получаете ровно столько возможностей, сколькими желаете воспользоваться.

Словом, никогда не позволяйте страху решать, каким будет ваше будущее. Ежедневно используйте имеющиеся у вас маленькие возможности. Идите вперед шаг за шагом. Что-то получится, а что-то нет. Но если вы не будете использовать эти шансы, ими воспользуется кто-то другой.

2. Меньше беспокойтесь о том, что о вас думают окружающие.

Суть прекрасной жизни в том, чтобы тратить время на то, что вы искренне любите, быть довольным собой и не тревожиться из-за мнений окружающих о вас.

Если вы хотите достичь величия, прекратите искать одобрения. Для того, чтобы быть счастливым человеком и следовать зову сердца, не нужно чужое одобрение.

3. Не думайте о том, чтобы превзойти кого-то.

Суть жизни сводится к тому, чтобы ломать собственные преграды и совершенствоваться, чтобы жить лучшей для вас жизнью. Вы ни с кем не соревнуетесь.

Стремитесь достичь большего, чем в прошлом. Не думайте о том, чтобы превзойти кого-то.

4. Даже если никто не готов инвестировать в вас, инвестируйте в себя сами.

По правде говоря, в вашей жизни будет всего несколько людей, которые останутся на 100% верными вам. И одним из этих людей должны быть вы сами.

Планируя свой ежедневный список дел, на первое место ставьте собственные нужды. Инвестируйте в свое образование, здоровье и счастье каждый день. Создайте жизнь, которая принесет внутреннюю гармонию и удовлетворение. Далеко не все из тех, кто внешне выглядит счастливыми, являются таковыми на самом деле.

5. Вы должны делать то, о чем говорите.

Если вы не готовы идти вперед, не просите окружающих или вселенную указать путь, направить вас. Если действительно чего-то хотите, докажите это! Счастье придет тогда, когда вы будете излучать его сами.

Вы достигнете успеха тогда, когда возьмете на себя ответственность и сделаете свои цели главным приоритетом.

6. Действуйте с любовью.

Любовь - это действие. Действуйте с любовью. Вкладывайте все свое сердце в достижение желанных целей. Усердно работайте. В конце концов, именно любовь заставляет улыбаться тогда, когда вы устали или вам трудно.

7. Прекратите болтать и начните делать.

Больше никаких коротких путей. Больше никаких трюков, с целью поскорее сделать что-то. Больше не вините окружающих. Никаких "Я сделаю это завтра".

Никаких отговорок и оправданий! Прекратите болтать и начните делать! Лень заманчива, но только труд ведет к счастью.

8. Иногда вы будете совершать ошибки и выглядеть нелепо.

Очень часто успешные и счастливые люди - это те, кто в жизни пережил больше остальных.

Никогда не сожалейте о совершенных в прошлом ошибках и неудачах. Они сделали вас сильнее. Тот, кто упал, но поднялся, намного сильнее того, кто никогда не падал.

9. Отпустите прошлые страдания.

В истории вашей жизни много глав. Одна грустная глава, в которой все пошло не так, еще не значит, что история окончена. Прекратите перечитывать грустную главу. Переверните страницу.

Смиритесь и отпустите былое. Верьте в то, что у вас может быть. Для того, чтобы оказаться прекрасной, жизнь вовсе не должна быть совершенной. Помните об этом.

10. Воздержитесь от жалости к себе.

Осознайте, что жалость к себе ничем не поможет. Суть жизни вовсе не в том, чтобы постоянно жалеть себя. Учитесь прощать, мириться с тем, как все обстоит, и с нетерпением ждать того, что сделает вас сильнее и благополучней во всех сферах жизни.

11. Возьмите себя в руки.

Самые сильные, счастливые и успешные люди - это вовсе не те, кто всегда побеждают. Это те, кто не сдаются, потерпев неудачу. Такие люди все равно идут вперед.

Сохраняйте спокойствие даже тогда, когда все идет не по плану.

Вам может казаться, что вы слабы. Тем не менее ваш дух по-прежнему силен. Не молите о простой жизни. Молите о силе, которая поможет пережить все трудности и в конечном итоге обрести счастье.

12. Боритесь за то, во что верите.

Великую силу вы обретаете тогда, когда преодолеваете то, что, по мнению окружающих, преодолеть невозможно. Иногда для того, чтобы выиграть войну, необходимо сначала потерпеть поражение в одном из сражений.

Если вы всем сердцем верите во что-то, боритесь за это. Со временем все встанет на свои места... Может быть, не сегодня, возможно, не так, как вы планировали, но так, как суждено.

13. Будьте терпеливыми.

Не торопите события. Будьте терпеливы. Усердно работая над тем, во что верите, сохраняйте хороший настрой. Все произойдет в нужный момент.

14. Подчините себе свои мысли до того, как они подчинят вас себе.

Часто боль нам причиняют собственные мысли. Осознайте это. Вы не можете решить проблемы, продолжая мыслить и думать так же, как тогда, когда они возникли.

Вам вовсе не нужно становиться заложником мыслей. Мыслите так, будто никаких рамок не существует.

15. Будьте оптимистичными.

Счастье - оно в сердце и в мыслях. Оно не зависит от обстоятельств. Прекрасные вещи начинают происходить тогда, когда вы перестаете думать пессимистично. Будьте оптимистичны.

Улыбнитесь прямо сейчас. Улыбнитесь не потому, что все хорошо, а потому, что вы в любой ситуации способны увидеть нечто хорошее.

Улыбка не всегда значит, что вы счастливы. Иногда она значит, что вы достаточно сильны.

16. Проводите время с теми, кто делает вас лучше.

Если вокруг вас одни лишь пессимисты, излучающие негатив, не ждите перемен в жизни к лучшему. Не позволяйте людям, которые вас не ценят, отнимать все ваше время.

Цените себя.

17. Отстаивайте свои интересы.

Некоторые люди сделают все возможное для того, чтобы извлечь из любой ситуации выгоду. Они сделают это даже ценой счастья других. Они будут нагло занимать чужое место, оскорблять и унижать, порождать в ком-то чувство вины и прочее. Не миритесь с подобным.

Не позволяйте людям переступать через вас. Не молчите. Говорите!

18. Простите всех, кто когда-то подвел вас.

Прощение не следует принимать как признак слабости. Вся суть в том, что презрение не ведет к счастью. Вы прощаете не потому, что слабы. Вы прощаете потому, что достаточно сильны понять: люди совершают ошибки.

19. Помогайте людям.

Самый простой способ избежать безразличия со стороны окружающих, самим не быть безразличными. Все мы связаны. Мы все живем на одной планете. Ваши убеждения еще не делают вас хорошим человеком. Хорошим человеком делают ваши поступки и поведение.

Слушайте и проявляйте сочувствие и сопереживание. Жертвуйте на благотворительность. Для того, чтобы помочь кому-то, не нужна причина.

20. Живите настоящим, ведь только так сможете насладиться путешествием.

Найдите баланс между построением планов на будущее и жизнью в настоящем. Когда жизнь хороша, наслаждайтесь ею. Не тратьте каждую секунду времени на поиски того, что сделает ее еще лучше.

Счастье не приходит к тем, кто не ценит того, что есть в данный момент. Может быть, в ней нет всего того, что вы нарисовали себе в будущем, но сейчас в ней есть все, что вам необходимо.

Сluber.com.ua

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